В ноябре 2024 года Рунет заполонили публикации: актёр был так недоволен итогами прошедших в стране президентских выборов, что решил оставить Штаты, однако вскоре вернулся. Фактчекеры из проекта "Проверено" выяснили, насколько правдива эта история.

Ещё в конце 2023 года в англоязычном сегменте соцсетей завирусилась новость, будто актёр Том Хэнкс заявил о потенциальном отъезде из США, если Дональд Трамп станет президентом на грядущих выборах. Иногда уточнялось, что актёр купит билет в один конец в Канаду (хотя у него с 2020 года в дополнение к американскому паспорту есть греческий). Подобные сообщения месяцами распространялись в Сети и набирали миллионы просмотров, но долгое время оставались незамеченными в Рунете. Некоторые русскоязычные ресурсы написали о предполагаемом заявлении артиста лишь в ноябре 2024 года. Например, издание "Украина.ру" утверждало, будто во время предвыборной кампании Камалы Харрис Хэнкс вместе с другими знаменитостями публично пообещал покинуть США в случае победы Трампа. Напомним, что Харрис выдвинула свою кандидатуру лишь в июле 2024 года, то есть спустя несколько месяцев после предполагаемых заявлений артиста.

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Правда ли, что обещал уехать

Поскольку предполагаемые слова Хэнкса в англоязычных соцсетях получали миллионные просмотры, на эти посты обратил внимание проект Snopes. Фактчекеры разобрали твит, который 24 декабря 2023 года опубликовал пользователь @dustinemills24. Его пост с пометкой "срочно" набрал 1,6 млн просмотров. Однако в реплаях автор публикации неоднократно писал, что твит носит сатирический характер, поэтому Snopes назвал сообщения о словах Хэнкса про отъезд из США "сатирической новостью".

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Но "Проверено" с таким вердиктом согласиться не может. Дело в том, что в комментариях под постом @dustinemills24 одна из пользовательниц отметила: "Это не срочная новость. Я встречаю её уже несколько недель". Мы подтверждаем эти слова: в соцсети X первые твиты о предполагаемом заявлении Хэнкса появились не позднее 8 декабря 2023 года. Причём наиболее ранний пост, который смогло отследить "Проверено", недоступен, поскольку его разместил уже удалённый аккаунт.

Впрочем, как и наши американские коллеги, мы также не нашли высказываний Хэнкса о его возможном отъезде из США в случае победы Трампа на выборах. Подобных утверждений нет ни в одном из интервью актёра, отсутствуют они и в его верифицированных аккаунтах в соцсетях.

В последние годы артист много раз резко высказывался о политике-республиканце. Например, в преддверии выборов 2016 года в одном из интервью Хэнкс публично поддержал кандидатку от демократов Хиллари Клинтон, назвал Трампа "самовлюблённым пустозвоном" и на вопрос о его возможной победе ответил так: "Что будет, если он выиграет? Ну, это станет чёрным днём для планеты". В июне 2024 года в эфире CNN артист говорил о будущем страны после потенциального второго президентского срока Трампа уже более сдержанно:

"Я думаю, в краткосрочной перспективе всегда есть причины для беспокойства. Но я смотрю на то, что происходит, в более долгосрочной перспективе… Слушайте, в нашей Конституции сказано: "Мы, народ Соединённых Штатов, с целью образовать более совершенный союз…" И на этом пути к более совершенному союзу делаются неверные шаги, мы это знаем. Я могу перечислить этих ошибок столько, сколько и вы. И при этом вы профессиональная журналистка, а я просто парень, который снимается в кино и читает книги".

Хэнкс считает, что со временем его страна всё равно меняется в лучшую сторону, и добавляет: "Я всегда буду верить, что Соединённые Штаты Америки и западные общества, которые приняли более или менее похожий тип демократии, не могут не вернуться к правильному пути".

Отметим, что в комментариях под ложными постами об отъезде Хэнкса из США в случае победы Трампа в 2024 году многие пользователи называли актёра педофилом и связывали его предполагаемое решение с утечками документов по делам репера Пи Дидди и финансиста Джеффри Эпштейна. По данным следствия, оба устраивали секс-вечеринки с участием несовершеннолетних. Ранее "Проверено" и другие фактчекинговые проекты неоднократно опровергали сфабрикованные сообщения, согласно которым Хэнкс причастен к сексуализированному насилию над детьми и торговле людьми. Например, в январе агентство Reuters разбирало поддельный репортаж CNN о том, что после публикации списка клиентов Эпштейна актёр принял иудаизм и уехал в Израиль. По данным журналистов, имя Хэнкса не встречалось в рассекреченных документах, в которых среди прочих фигурировал Трамп (СМИ при этом уточняют, что политик упоминался без единого намёка на неподобающие действия).

Правда ли, что уезжал

Большинство русскоязычных СМИ, которые опубликовали заметки об открытом письме Хэнкса про его отъезд из США, сослались на ресурс о поп-культуре The Direct. 8 ноября на этом сайте и правда вышел материал, посвящённый актёру. "Том Хэнкс покинул страну? Объясняем новые слухи", — гласит заголовок. В статье даже приводился полный текст письма, которое артист якобы адресовал своим фанатам:

"Дорогие друзья и поклонники. С тяжёлым сердцем и ещё более тяжёлым чемоданом объявляю: я официально покинул страну. Да, вы не ослышались, я пишу это из далёкого и неизвестного места, откуда открывается прекрасный вид на… ну, что-то, что определённо не Америка. Почему я здесь, спросите вы? Скажем так: президент Трамп 2.0 оказался совсем не тем, к чему я был готов. Когда я увидел результаты, то подумал: "Беги, Форрест, беги!" — и именно так я и поступил. Не говоря уже о том, что страх оказаться в федеральной тюрьме заставил меня бежать быстрее, чем изгой гоняется за волейбольным мячом. Пожалуйста, не думайте, что я оставляю свою любимую страну — считайте это очень долгим отпуском, вызванным политическими причинами. Я вернусь… в конце концов. Может быть, как раз к президенту Опре (скорее всего, имеется в виду телеведущая и активная сторонница Демократической партии Опра Уинфри — Прим. ред.). С любовью и надеждой… откуда-то, Том Хэнкс".

Однако, судя по всему, авторы русскоязычных СМИ не дочитали статью The Direct до конца, ведь там приходят к следующему выводу: "У слухов о том, что он (Хэнкс. — Прим. ред.) покинул или покинет страну, нет никаких оснований". По версии издания, массовое распространение этой информации началось с ролика, который 7 ноября 2024 года опубликовал в TikTok профиль с юзернеймом @celiina.t97 (на момент написания этого разбора он сменил имя на @kimberly_apjohn). Там 26-секундное видео набрало более 205 000 просмотров и по большей части представляло собой рекламу футболки, на принте которой говорится: "Поддерживай ту страну, в которой живёшь, или уезжай в ту страну, которую поддерживаешь". При этом в начале ролика появляется скриншот предполагаемого письма Хэнкса, которое, как утверждается, он опубликовал 6 ноября.

"Проверено" изучило этот TikTok-аккаунт и выяснило, что с конца сентября 2024 года его авторы публиковали там лишь контент, продвигающий одежду и головные уборы в поддержку Трампа. Ранее в течение нескольких месяцев там выкладывали ролики, не связанные с политикой.

Однако, как установило "Проверено", @celiina.t97 не был первым профилем, который разместил предполагаемое письмо Хэнкса. Наиболее ранняя публикация, которую нам удалось найти, появилась в TikTok накануне, 6 ноября, на странице пользователя @mcbride692 (почти 11 млн просмотров). Позднее его видео (на самом деле картинка с наложенной музыкой) набрало сотни тысяч просмотров в X. Обычно этот автор выкладывает ролики с поддельными обращениями звёзд и новостями о смертях знаменитостей, в анонсах которых использует фото других людей. Например, @mcbride692 писал, что в 2024 году скончались Джеки Чан (со снимком Кена Джонга), Иэн Маккеллен (Роберта Инглунда), Ванья Моррис (Идриса Эльбы) и Питер Динклэйдж (Джейсона Момоа), но все перечисленные артисты живы. Среди размещённых блогером фальшивых обращений к фанатам можно выделить и другие заявления об отъезде из США: так, из-за победы Трампа на выборах страну якобы покинули певица Шер, а также актёры Сэмюэл Л. Джексон и Роберт Де Ниро (причём последний якобы отправился во Вьетнам, а до этого признался в своём ВИЧ-позитивном статусе).

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Добавим, что в ноябре 2024 года издание Newsweek проверяло подлинность большого списка звёзд, которые якобы заявили об эмиграции в случае победы Трампа. Распространению этого перечня поспособствовал блогер Эндрю Тейт. Туда, помимо Хэнкса, Шер, Джексона и Де Ниро, вошли, например, Тейлор Свифт, Майли Сайрус, Леди Гага, Джордж Клуни, Ким Кардашьян и многие другие. Однако Newsweek не смог найти соответствующих публичных заявлений большинства упомянутых знаменитостей. Среди тех, кто действительно говорил подобное, многие сделали свои комментарии во время выборов 2016 или 2020 года, в которых также участвовал Трамп. Кроме того, часть высказываний была вырвана из контекста, а некоторые артисты позднее публично отказались от своих слов.

Правда ли, что вернулся

Как мы уже установили выше, Хэнкс не говорил, что покинет Штаты в случае победы Трампа, а также не заявлял о своём отъезде. Соответственно, в таком случае актёр не мог и вернуться. Но тогда почему в Сети разошлась и эта новость?

"Проверено" не обнаружило никаких сообщений от папарацци о возвращении Хэнкса, а также упомянутых выше постов в соцсетях актёра. Так, последние записи на его страницах в X и Facebook датируются маем 2020 года. Тем не менее артист всё ещё активен в Instagram, но в течение нескольких дней после президентских выборов он опубликовал там лишь поздравление с Днём ветеранов 11 ноября.

Самый ранний пост с предполагаемыми цитатами Хэнкса мы нашли в Telegram-канале "а вот мой яндекс кошелёк" (32 000 просмотров), где запись разместили 11 ноября в 07.19 по московскому времени. Как могут помнить наши постоянные читатели, записи этого блога носят сатирический характер, а описание канала гласит: "Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки".

Нередко автор канала "а вот мой яндекс кошелёк" пишет о том, как СМИ и другие блогеры выдают его выдуманные новости за реальные. Так случилось и в этот раз. Вечером того же дня блогер выложил фрагмент передачи "60 минут" телеканала "Россия 1". В нём ведущий и депутат Госдумы РФ Евгений Попов утверждает, что Хэнкс эмигрировал из США только для вида и заголовков, а домой вернулся через пару дней. При этом в эфире демонстрируют часть упомянутого нами материала The Direct. Как говорилось выше, в самом тексте автор делает такой вывод: нет никаких оснований полагать, что Хэнкс покинул или покинет страну.

К слову, сразу после сюжета о Хэнксе Попов рассказал об опросе в соцсети X, который якобы проводил Трамп и прокомментировал Мэл Гибсон. "Проверено" разбирало и эту историю и выяснило, что ни новоизбранный президент США, ни голливудский актёр ничего подобного не писали.

Добавим, что курьёзные истории, связанные с фальшивыми новостями об отъезде и возвращении Хэнкса, случались не только в программе "60 минут". Например, 11 ноября в эфире передачи "Место встречи" на НТВ ведущий Иван Трушкин со ссылкой на The Direct рассказал о поддельном прощальном письме актёра, не высказав сомнений в подлинности текста. Спустя четыре дня, 15 ноября, в том же шоу ведущий Андрей Норкин спросил, правда ли Хэнкс вернулся через два дня, на что Трушкин ответил: "Мы хотели дать это в новостной части. Мы проверили: вроде как это фейк".

Таким образом, вся история о Томе Хэнксе и его короткой эмиграции была выдумана разными людьми. Актёр не заявлял, что в случае победы Трампа покинет США, не писал у себя в соцсетях про то, что уже уехал из Штатов, и, соответственно, не возвращался на родину спустя два дня.

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