В декабре 2024 года в соцсетях распространился ролик, в котором ведущая выпуска новостей, не заметив, что микрофон уже включён, сказала, что застрелится, если ей придётся снова обсуждать ситуацию в Украине. Фактчекеры из проекта "Проверено" выяснили, достоверно ли это видео.

В 18-секундном ролике, который начал расходиться по Сети 6 декабря, запечатлено начало выпуска новостей. Пока в эфире идёт заставка, на фоне музыки слышен голос ведущей за кадром: "Клянусь, если мы сегодня снова будем говорить об Украине, я, на **й, застрелюсь". После этого включается камера и появившаяся в кадре ведущая говорит: "Здравствуйте, добро пожаловать на Business Today, я Мишель Флёри". Это видео появилось во многих русскоязычных Telegram-каналах, таких как "Анатолий Шарий" (932 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Лука Ебков" (363 000), "Мир Михаила Онуфриенко" (200 000), "Наблюдатель" (190 000), "Дядя Слава" (174 000), "Украина.ру" (144 000), "Шейх Тамир" (127 000), "Не Моргенштерн" (108 000). Видео обсуждали и в других соцсетях — например, соответствующий пост пользователя "Бог Кузя" в X набрал 115 000 просмотров.

Мишель Флёри — американская журналистка и телеведущая. Уже более десяти лет она работает деловым корреспондентом BBC в Нью-Йорке и иногда ведёт ежедневную программу Business Today — NYSE Opening Bell о новостях бизнеса. Именно фрагмент этой передачи использован в ролике, завирусившемся в русскоязычном сегменте соцсетей.

В постах с роликом утверждается, что оговорку ведущей первыми заметили пользователи Reddit. Доказательством этого якобы служит то, что на видео наложен водяной знак с логотипом платформы. Однако в настоящий момент фото и видео с Reddit сохраняются без водяных знаков. Кроме того, на этой платформе по запросу Michelle Fleury не находится ни одного поста за последние пять лет (а по запросам "Мишель Флёри" и "Мишель Флори" их не обнаружено вовсе).

Fоtо: screenshot

С помощью обратного поиска по изображениям "Проверено" нашло оригинал завирусившегося выпуска Business Today. Он вышел в эфир 7 мая 2024 года и в тот же день был выложен на YouTube, а первые полторы минуты выпуска Флёри опубликовала на своей странице в X. Полностью совпадает не только одежда и причёска ведущей, но и текст, который она произносит, указанное в правом нижнем углу экрана время, а также появляющийся в титрах заголовок новости "Китай подозревается во взломе системы расчёта заработной платы Вооружённых сил Великобритании".

Fоtо: screenshot

Слева — скриншот оригинального ролика на YouTube, справа — скриншот вирусного видео

Однако между двумя видео есть существенное различие. В ролике, который распространяют Telegram-каналы, Флёри появляется на экране после шестисекундной заставки, во время которой за кадром и звучит реплика об Украине. Благодаря этому создаётся впечатление, будто ведущая не была готова к тому, что микрофон может быть включён до того, как заработает камера. При этом в полной версии никакой реплики об Украине во время заставки не слышно, хотя уже за кадром ведущая начинает работать: между заставкой и включением камеры она анонсирует новости, которые будут обсуждаться в передаче. Эта часть в завирусившемся видео была вырезана.

Наиболее ранняя публикация с этим роликом, которую обнаружило "Проверено", появилась в Telegram-канале "КБ" (293 000 просмотров) 6 декабря 2024 года в 12.02 по московскому времени. Этот канал уже неоднократно был замечен в распространении недостоверной информации.

Таким образом, разошедшийся в декабре ролик сделан на основе реального выпуска программы BBC, который был показан в эфире ещё в мае. При этом видео было отредактировано, а закадровая реплика об Украине, вероятно, сгенерирована с помощью нейросетей и впоследствии добавлена в звуковую дорожку. Этой реплики нет ни в одной из доступных записей передачи, и её не обсуждали на Reddit, хотя авторы Telegram-каналов ссылаются именно на этот сайт как на источник видео.

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