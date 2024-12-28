В начале декабря в социальных сетях и на платформах обмена сообщениями появилось изображение с фотографией, на которой запечатлен пробник духов, с предупреждением, что посылка ядовита. "Несколько вдохов могут привести к летальному исходу", - говорится в подписи к фотографии. В Госполиции, однако, отметили, что в последнее время не поступало никаких сообщений о подозрительных предметах в почтовых ящиках или необъяснимых смертях. В свою очередь, обратный поиск изображений в Google показывает, что подобные вводящие в заблуждение предупреждения также распространяются в Эстонии, Украине и других странах.

"Бросают в почтовые ящики маленькие пробники известных брендов. Их нельзя открывать и нюхать. Несколько вдохов могут привести к летальному исходу. Предупредите своих близких и знакомых", - говорится в подписи к фотографии.

Сообщение распространяется в социальных сетях и мессенджерах - WhatsApp, Telegram, Facebook. Представитель Госполиции Симона Гравите в комментарии порталу Delfi была лаконична, заявив, что полиция до сих пор не получала никакой подобной информации, равно как и сообщений о подозрительных случаях смерти.

Аналогичная "утка" распространилась и в Эстонии. Delfi.ee со ссылкой на представителя полиции сообщает, что это классический пример дезинформации, распространяемой в социальных сетях с целью посеять страх и панику среди людей. Характерной чертой дезинформации является то, что сообщение не содержит никаких доказательств произошедшего; страна, где это якобы произошло, обычно не упоминается, и эта информация не подтверждается официальными учреждениями, такими как полиция.

Этому дезинформационному сообщению уже более 20 лет: впервые оно появилось в 2001 году и с тех пор циркулирует в разных странах и на разных языках, время от времени в нем появляются небольшие изменения.

О подобном случае дезинформации можно было прочитать и в украинских СМИ, он привлек внимание фактчекеров в Казахстане, которые выяснили, что эта дезинформация, как и многие другие фейковые новости, изначально появилась в России, и распространялась с утверждением, что страна происхождения ядовитых пробников - Украина.

Фактчекеры отмечают, что даже с технической точки зрения истории об отравлениях от пробников духов весьма сомнительны. Существует довольно ограниченное число ядов, которые могут быть смертельными при вдыхании, а эстонский Delfi добавляет, что для летального эффекта газа или аэрозоля требуется вдыхание определенной концентрации яда, чего в большинстве случаев невозможно достичь в открытом пространстве и при том количестве вещества, которое содержится в одной дозе аэрозоля. Кроме того, смерть от ингаляционных ядов наступает не сразу, как утверждается в ложных сообщениях, а сопровождается ярко выраженными симптомами. Если бы информация, описанная в сообщениях, была правдивой, такие случаи смерти непременно попадали бы в новостные репортажи и регистрировались полицией.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !