7 сентября на заседании Сейма председатель парламентской комиссии по иностранным делам Рихардс Колс ("Национальное объединение") во время своего выступления против послаблений в Иммиграционный закон призвал коллег и латвийское общество не бояться словосочетания "массовое выдворение", ведь подобные действия характерны для многих европейских партнеров Латвии. Delfi проверил эти заявления политика.

"Я приведу вам практические примеры того, что в совсем недавнем прошлом одно из бывших государств-членов Евросоюза за очень, скажем так, короткий срок в принудительном порядке депортировало около 2,6 млн граждан Евросоюза. Я говорю о Великобритании, Соединенном Королевстве. Также после брекзита государства-члены Евросоюза выдворяли в принудительном порядке, в том числе, и наших граждан из Великобритании", — сказал Колс.

Далее депутат отметил, что это не единственный пример: "Франция [в 2022 году] в принудительном порядке выдворила в третьи страны 15 тысяч, Германия — 12 тысяч, всего из Евросоюза в принудительном порядке были выдворены более 130 тысяч человек. Ну давайте посчитаем — в среднем 10 тысяч в месяц. Вы, наверное, могли бы сказать — массовое выдворение, но вы, наверное, не используете этот термин, потому что это не так".

Выдворения из-за брекзита

Число 2,6 млн в контексте развития отношений Соединенного королевства с ЕС после выхода страны из объединения активно упоминалось в СМИ почти год назад. 1 ноября 2022 года The Guardian, Euractiv и другие издания опубликовали заметки, посвященные судебному иску против британского МВД — специально созданный совет для защиты живущих в Великобритании граждан ЕС настаивал, что политика местных властей дискриминирует часть европейцев.

С 2018 года власти королевства реализуют двухэтапную процедуру интеграции для граждан ЕС, которые пожелали остаться в Великобритании после брекзита — соответствующий референдум прошел в 2016 году, из Евросоюза страна официально вышла в ночь с 31 января на 1 февраля 2020-го. Поводом для разработки специальной схемы послужили вынужденные изменения в миграционном законодательстве — ранее гражданам стран ЕС не требовались документы на пребывание в Великобритании.

Согласно этой схеме, все оставшиеся в Великобритании граждане ЕС до 30 июня 2021 года получили статус предварительного поселения (pre-settled status), который дает право на проживание и работу в Великобритании. В течение последующих пяти лет обладатели подобного документа должны подать заявление на получение постоянного резидентства, в противном случае их нахождение в стране могло быть признано незаконным.

Постоянный британский ВНЖ к осени 2022 года получили 5,8 млн граждан Евросоюза, еще 2,6 млн оставались владельцами предварительного статуса. По словам Роберта Палмера, адвоката со стороны истца, эти люди рискуют "подвергнуться серьезным последствиям, затрагивающим их право жить, работать и получать доступ к социальному обеспечению и жилью в Великобритании", если по какой-то причине не направят соответствующее прошение. Юрист настаивает, что распоряжение британского МВД прямо противоречит соглашению о выходе королевства из ЕС, поскольку "право на жительство не ограничено по времени и, в частности, не истекает через пять лет (за исключением случая длительного отсутствия в Великобритании)".

Министр внутренних дел Дэвид Бланделл в ответ сообщил суду, что соглашение предполагает лишь "ограниченную взаимную защиту" прав граждан ЕС, оставшихся в Великобритании, но не безусловное продолжение их реализации.

В декабре 2022 года суд встал на сторону истца, признав правила британского МВД незаконными; а уже в феврале ведомство заявило, что не будет оспаривать это решение. Представитель министерства отметил, что теперь европейцам с временным ВНЖ (pre-settled status) лишь "рекомендуют" подать заявление на получение постоянного резидентства, как только они выполнят для этого необходимые условия, "чтобы они могли получить надежные доказательства своего права на постоянное проживание в Великобритании".

В свою очередь, министр иммиграции Роберт Дженрик пообещал, что его ведомство окажет всестороннюю поддержку оставшимся в стране гражданам ЕС в получении необходимых документов, чтобы "они могли почувствовать необходимую им уверенность".

Иными словами, вопреки заявлению Колса, Великобритания не депортировала 2,6 млн граждан ЕС из-за условий брекзита — эти люди действительно не получили автоматически статус постоянных жителей королевства и могли из-за этого столкнуться с ограничениями, однако суд постановил, что разработанная в МВД схема превратно толковала условия выхода страны из Евросоюза и обязала ведомство пересмотреть правила.

По данным британского правительства, с сентября 2021-го по сентябрь 2022 года из страны были насильно депортированы около 3,5 тысяч человек, еще 8,9 тысяч выехали добровольно. Чаще всего из страны высылали граждан европейских государств: Албании и Румынии.

Никаких массовых выдворений британских подданных из стран ЕС после брекзита также не было — все, кто к тому моменту имел европейский ВНЖ, сохранили его даже после выхода королевства из Евросоюза. В некоторых странах британцам даже разрешили не оформлять новые документы до истечения действующих.

Выдворения из ЕС

Рассказывая о выдворении иностранцев из разных стран Евросоюза, Колс утверждает, что опирается на данные за 2022 год. Информация на эту тему опубликована на сайте Европейского бюро статистики (Eurostat) и заметно отличается от изложенного депутатом.

Eurostat считает незаконно находящимся на территории государства ЕС иностранца, который был признан нарушителем со стороны национальных властей по одному из следующих критериев:

незаконно въехал на территорию страны — в обход пункта погранконтроля или по поддельным документам;

продолжил жить в стране после истечения срока действия визы (в том числе туристической), ВНЖ или любого другого документа с разрешением на временное пребывание;

подал заявление на получение статуса беженца, но оно было отклонено высшей инстанцией;

подал заявление на получение статуса беженца после признания его пребывания незаконным.



Всего в 2022 году, по данным Eurostat, в 27 странах ЕС нелегально находились более 1,08 млн человек, 16% из них — граждане Сирии, 11% — Афганистана. В эту статистику не включены граждане самого ЕС, которые превысили допустимый срок пребывания в другой стране Евросоюза.

Примерно 422 тысячам гражданам третьих стран, чье пребывание в одном из государств блока было признано незаконным, выдали предписание покинуть его территорию. В статистику включены только те лица, в отношении которых вынесено соответствующее решение суда, полиции или другого ответственного национального органа. Больше всего таких предписаний в 2022 году выдали власти Франции (135,6 тыс.), Хорватии (40,5 тыс.) и Греции (33,5 тыс.), чаще остальных их получали граждане Алжира, Марокко и Пакистана.

В реальности, свидетельствуют данные Eurostat, подобные решения властей выполняют менее четверти нарушителей, в 2022 году — всего около 98 тысяч человек. В эту статистику включены как добровольные возвращения (после исполнения решения полиции или суда иностранец обязан уведомить об этом соответствующий орган), так и насильную депортацию. Выехать можно в любую страну, главное — покинуть территорию государства, где было зафиксировано нарушение.

Данные именно из этого раздела статистики, судя по всему, и использовал Колс — нарушившие правила пребывания иностранцы чаще всего выполняли решения властей Франции (14,2 тыс.), Германии (13,1 тыс.) и Швеции (10,5 тыс.). Хотя в Германии в 100% случаев речь действительно шла о насильном выдворении, делать аналогичные выводы касательно других стран некорректно — Францию после получения соответствующего предписания покинули самостоятельно почти 30% иностранцев, Швецию — около 85%, среднее значение по Евросоюзу — 47%.

В этом случае Колс манипулирует статистикой, уравнивая живущих в Латвии граждан РФ, которые не сдали экзамен, из-за этого потеряют постоянный вид на жительство и, как предполагается, будут насильно вывезены с территории страны, и иностранцев (в том числе туристов), которые незаконно въехали в ЕС или безосновательно остались на территории блока после истечения срока действия их визы или ВНЖ, впоследствии получили от полиции или суда предписание на этом основании покинуть страну и примерно в половине случаев исполнили его добровольно. В самих цифрах депутат также неточен: в 2022 году с территории Евросоюза были насильно депортированы около 50, а не 130 тысяч человек.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram