Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк вечером 18 сентября 2023 года. "Дальше — важные и насыщенные дни. Генеральная ассамблея ООН, саммит целей устойчивого развития, Совет безопасности. Уже намечены весомые двусторонние встречи", — написал президент Украины в своем Telegram-канале. Ролик, где на фоне украинского флага написана фраза Glory to Urine ("Слава моче"), распространился 21 сентября. Наиболее частое описание видео гласит: "В Нью-Йорке на украинском флаге написали "Слава моче". В городе появилось приветствие на большом экране, но вместо Glory to Ukraine ("Слава Украине") на флаге было написано Glory to Urine. Компания — владелец экрана объяснила, что ошибка произошла из-за программы, которая сопоставила желтый цвет с надписью "Украина" (Ukraine) и автоматически исправила на ближайшее созвучное слово — urine ("моча)". Нередко встречается дополнение: "Монтажер не заметил изменений, и видео со словом "моча" попало на огромный экран".