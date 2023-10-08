В конце сентября 2023 года появились сообщения о том, что у первой леди Украины есть российское гражданство: якобы в ее национализированной квартире в Ялте в тайнике нашли сумку с паспортом РФ. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, так ли это.

Согласно декларации о доходах и собственности Владимира Зеленского, жена президента Украины купила пентхаус в Ялте еще в 2013 году. В мае 2023-го российские власти аннексированного Крыма сообщили, что квартира Зеленской перешла в собственность региона, а в конце сентября 2023 года в Сети завирусилось видео, якобы снятое при обыске во время оценки стоимости этого национализированного объекта недвижимости. В ролике демонстрируется, будто бы в тайнике была найдена сумочка Зеленской, внутри которой лежали деньги и паспорт гражданки РФ. "Понятное дело, что получала она его еще тогда, когда из клоуна (так в пророссийских медиа иногда называют Зеленского. — Прим. ред.) еще не планировали лепить президента и был вариант ездить на заработки в Россию", — говорится в Telegram-канале Colonelcassad (291 000 просмотров на момент написания этого разбора). В канале "#Монтян!" (255 000 просмотров) в подписи к видео задали резонный вопрос: "Российские силовики до обыска не знали о наличии у Ленки Кияшко (девичья фамилия Зеленской. — Прим. ред.) такого паспорта?" При этом в "Сигнале" (169 000 просмотров) уточнили, что официально информацию о паспорте "пока не подтвердили".

Фото: соцсети

"Проверено" постаралось отследить, откуда началось распространение вирального видео. Оказалось, что первоисточник — не ресурсы властей или силовых ведомств, а крымские Telegram-каналы. По данным сервиса TGStat, наиболее ранняя публикация с роликом и ключевыми словами появилась днем 28 сентября в канале "Крым наш" (менее 800 просмотров, пост был удален 30 сентября). Спустя 43 минуты аналогичная запись вышла в канале "Новости Крыма" (27 000 просмотров), при этом на видео было наложено лого канала. По прошествии еще часа ролик со своим логотипом опубликовал канал "Севастополь Info" (10 000 просмотров) — именно эта версия с 30 сентября стала расходиться по всем упомянутым в начале разбора СМИ и соцсетям.

Понять, что на распространяемом видео показан поддельный паспорт, можно по нескольким признакам. Например, "Проверено" установило, что в документе, который якобы был выдан 9 апреля 2014 года, используется фотография Зеленской, опубликованная 20 марта 2023 года на сайте президента Украины и в соцсетях (Facebook и Instagram) его супруги. Снимок был размещен в заметках о работе украинского центра, созданного в Вильнюсе по инициативе первых леди Украины и Литвы. При этом фото Зеленской, судя по всему, было сделано немного раньше — в конце февраля 2023 года.

Кроме того, снимок не соответствует требованиям, предъявляемым к фото на паспорт РФ. Так, Зеленская улыбается, хотя выражение лица должны быть нейтральным, а овал ее лица не занимает 70–80% площади фото.

Сравнение снимка из паспорта (слева и в центре) со снимком Зеленской из ее соцсетей (справа). Фото: коллаж "Проверено" / соцсети / @olenazelenska_official

На видео заметна серия паспорта: 20 20. Некоторые российские и украинские издания, а также фактчекеры, в том числе наши французские коллеги, заявили, что первые две цифры серии соответствуют коду ОКАТО региона, в котором выдан документ, а вторые две — году выдачи. На самом деле это не совсем так.

Число 20 действительно соответствует коду Воронежской области, хотя паспорт Зеленская якобы получала в Крыму. Согласно сайту "Блокнот Воронеж", местная полиция опровергла выдачу подобного документа: "Бланк с данной серией и номером в ГУ МВД России по Воронежской области не поступал, указанный документ не выдавался". Однако в редких случаях первые две цифры серии паспорта могут не совпадать с кодом региона. Например, такое происходило как раз тогда, когда паспорта РФ массово выдавали жителям Крыма. Республике Крым в российской кодификации соответствует код 35, при этом в Сети можно найти паспорта жителей полуострова с кодом 33 (Кировская область), 54 (Орловская область) или 39 (в ОКАТО такого кода нет).

Вторые две цифры серии связаны с годом, когда был напечатан бланк паспорта, но также не обязаны совпадать с датой его получения. В блоге компании HFLabs, занимающейся анализом клиентских баз данных, приводят такую статистику: "Мы изучили 100 млн паспортов и нашли правило: у 98,5% документов дата выдачи попадает в интервал от "год печати бланка − 5 лет" до "год печати бланка + 3 года"". Такое несоответствие получается в результате разных темпов выдачи паспортов в разных регионах России, а еще связано с особенностями работы "Гознака".

Также на второй странице указано, что паспорт выдан "отдел УФМС России по Республики Крым в Центральном районе г. Симферополя", хотя слово "республика" должно быть в дательном падеже — "республике". Слово "отдел" при этом может стоять как в именительном, так и в творительном падеже ("отделом"). Кроме того, украинские издания сообщают, что весной 2014 года в графе об органе выдачи паспорта в случае с крымчанами писали просто "Федеральная миграционная служба", что подтверждается многочисленными фотографиями.

Скриншот вирусного видео. Фото: соцсети

Однако наибольшее скопление ошибок и нестыковок в фальшивом паспорте Зеленской находятся на третьей странице в машиночитаемой строке:

Фамилия закодирована как Zelenskaia, хотя должно быть написано Zelenska8;

Имя и отчество разделены двумя знаками-заполнителями (<<), хотя должны отделяться одним (

Отчество закодировано как Vlodymyrovna, хотя должно быть написано Vladimirovna. Латинская буква y соответствует русской букве "ы";

Вторая строчка начинается так: 202020556675. По правилам сначала в код вносятся три первые цифры серии и шесть цифр номера паспорта, а затем ставится контрольное число (X), то есть должно быть так: 202556675X;

Затем в подделке следует число 100000, хотя в этой части кода указываются данные о дате рождения владельца паспорта в формате ГГММДД (нули ставятся, если день и/или месяц рождения не известны). В случае Зеленской должно быть так: 780206;

После еще одного контрольного числа указывается пол владельца паспорта: F — женский, М — мужской (который почему-то и отмечен в фальшивке).

Скриншот вирусного видео. Фото: соцсети

Примечательно, что некоторые российские СМИ и блогеры, которые ранее множество раз распространяли фейки, либо обновили свои материалы, либо сообщили о недостоверной информации касательно российского паспорта Зеленской в отдельных публикациях (например, Brief). Так, издания EADaily и "Украина.ру" в своих исходных заметках дописали, что "информация оказалась ложной", а в Telegram-канале телеведущего Руслана Осташко (111 000 просмотров) сообщили, что Зеленская якобы "оперативно опровергла видео" и что ей "пришлось оправдываться за шутку о российском паспорте". При этом "Проверено" никаких комментариев от первой леди Украины не нашло. В "Операции Z" (109 000 просмотров) написали так: "Ребята, б***ь, давайте стараться лучше. Вместо того чтобы копать реально интересную инфу на глав хохлорежима, вы сказки выдумываете".

Автор Telegram-канала "Саня во Флориде" (362 000 просмотров) написал о фейке следующее: "Видео паспорта — роспропаганда и подделка. Фото для паспорта взяли из инстаграма Зеленской, фото опубликовано в 2023 году. А ведь уникальное фото можно было с помощью AI (искусственного интеллекта. — Прим. ред.) сгенерить за пять минут. А эти, из ФСБ, что это сделали, — лентяи и тупицы!" При этом еще летом в том же канале выкладывали фото израильского паспорта Зеленской, которое также разбирало "Проверено" и установило, что это был аналогичный фейк. В том случае опровержения от канала не последовало.

Вероятно, самые неординарные версии появления фейкового документа выдвинули блог "А поговорить?!" в "Дзене" (не связан с одноименным YouTube-каналом журналистки Ирины Шихман) и издание "Блокнот". Авторы первого считают, что "дешевую подделку" заказала сама Зеленская и умышленно оставила ее в тайнике своей ялтинской квартиры (при этом точно не известно, где снят вирусный ролик). Во втором случае предполагают, что фальшивый паспорт при помощи искусственного интеллекта создали российские власти: "То есть на видео подделка? Скорее всего, да. Впрочем, это отнюдь не исключает того факта, что спецслужбы РФ могли изъять паспорт гражданина России Елены Зеленской. Но в силу комплекса причин при создании видео использовали возможности ИИ, который создал абстрактные цифровые обозначения. Ведь если бы кто-то сознательно готовил фальшивку, чтобы выдать ее за настоящий документ, он бы учел нестыковки".

Читайте другие тексты "Проверено.Медиа":

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram