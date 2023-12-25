В середине декабря 2023 года в интернете разошлась новость о том, что украинским аниматорам угрожают штрафом за ношение костюма Деда Мороза — вместо него якобы надо наряжаться в святого Николая. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, правда ли это.

О том, что отныне в Украине костюм Деда Мороза под запретом, написали многие российские СМИ ("Московский комсомолец", "Правда.ру", "ДонПресс" и др.). Вместо шубы, шапки и длинной бороды, как следует из этих публикаций, аниматорам следует надевать атрибуты святого Николая — ризу и митру, а сопровождать его должна не Снегурочка, а ангел. Основанием для предполагаемого запрета стало то, что Дед Мороз — персонаж, навязанный советскими антирелигиозными кампаниями, а святой Николай — реальное лицо. Помимо разных изданий, писали о нововведении и пользователи соцсетей, ("ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook). Не остались в стороне и Telegram-каналы: о запрете сообщили "Топор 18+" (1,7 млн просмотров на момент написания этого разбора), "Прямой эфир" (626 000), "КБ 18+" (325 000), "Рупор" (217 000), "Наблюдатель" (184 000), "Дядя Слава" (173 000) и др. Ко многим постам приложено фото доски объявлений, где висит памятка с инструкцией, как должен выглядеть святой Николай, и напоминанием о штрафе 20 000 гривен (около 48 000 руб. по курсу на день написания разбора) за использование образа Деда Мороза. В некоторых сообщениях уточняется, что такие листовки появились в агентствах аниматоров в Киеве и Львове.

Фото: скриншот Telegram

Памятка с вирусной фотографии размещена на пробковой доске, установить местоположение которой не представляется возможным — на ней виден только сам плакат, пробковый фон и соседняя листовка, также посвященная святому Николаю как символу Нового года. В объявлении не указано учреждение, которое его выпустило, и нет никаких выходных данных. Не видна на фото и окружающая доску обстановка, поэтому определить, действительно ли оно было сделано в Украине, невозможно. Сама листовка представляет собой лист бумаги формата А4 с распечатанным на принтере текстом и картинками. Изготовить ее, разместить на доске и сфотографировать мог любой человек.

"Проверено" не удалось обнаружить в украинских СМИ никаких новостей о запрете использования образа Деда Мороза. Нет подобных распоряжений и на сайте министерства культуры страны. Можно было бы предположить, что запрет на подобные костюмы и штрафы за его нарушение для сотрудников — частная инициатива одного из украинских агентств по организации праздников, однако на плакате оговаривается, что администрация "передаст сигнал в органы, от которых вам не уйти". При этом "Проверено" не удалось найти ни одного украинского закона, который бы регламентировал ношение костюма Деда Мороза или вводил на него запрет. Поэтому не совсем понятно, в какие именно органы в данном случае должен быть передан сигнал и какие меры могут быть приняты в отношении нарушителей.

Если посмотреть на афиши грядущих новогодних и рождественских мероприятий для детей в разных городах Украины, видно, что классический образ Деда Мороза, включающий шубу, шапку и длинную бороду, активно используется. Поэтому говорить о каком-либо повсеместном запрете этих атрибутов и замену их на ризу и митру, присущие образу святого Николая, не приходится. Впрочем, в названиях елок, утренников и других праздников, судя по афишам, имя Деда Мороза не фигурирует — вместо него упоминают Санта-Клауса или святого Николая.

Источник: скриншот Karabas

Самая ранняя найденная "Проверено" публикация о запрете костюмов Деда Мороза в украинских городах появилась 15 декабря в 16:34 по московскому времени в Telegram-канале "Свежести" (35 000 просмотров на момент написания этого разбора). В посте со ссылкой на неназванных подписчиков утверждается, что "в Киеве и Львове в агентствах памятки распространяют, что Дед Мороз наш — педофил, Снегурочка — проститутка. А вот святой Миколай другое дело". Ранее этот Telegram-канал уже становился первоисточником фейковых новостей. Так, "Проверено" опровергало появившиеся там сообщения о том, что ХАМАС поблагодарил Украину за поставку оружия или что президент США Джо Байден внезапно покинул церемонию награждения ветеранов, не наградив всех участников.

Листовки с резонансными объявлениями, по фото которых невозможно определить, где именно они размещены, уже не первый раз используются для распространения недостоверной информации. Так, ранее в Сети разошлось фото плакатов о вербовке американских студентов-должников в ВСУ или о сборе донорской крови в Украине только у чистокровных украинцев. Все они по итогам проверки оказались фейками.

Слухи о том, что украинские власти запрещают Деда Мороза, появляются перед Новым годом далеко не в первый раз. Так, в 2014 году фактчекинговый проект StopFake опровергал новость о том, что в Украине запретили Деда Мороза, поскольку он русский, и чуть ли не собираются отменить празднование Нового года в целом. В 2016 году российские СМИ рассказывали, что образы Деда Мороза и Снегурочки попали под декоммунизацию (хотя в соответствующем законе они не упоминаются). О предполагаемом запрете сообщали и в 2022 году. Однако ни тогда, ни на момент написания разбора никаких официальных запретов введено не было, и использование образа Деда Мороза остается вполне законным.

Таким образом, по состоянию на декабрь 2023 года официального запрета на ношение костюма Деда Мороза и использование этого образа на новогодних мероприятиях в Украине нет — по крайней мере, информации о нем не удалось обнаружить ни на правительственных ресурсах, ни в украинских СМИ. Нельзя исключать, что одно или даже несколько ивент-агентств могли по собственной инициативе ввести ограничения для своих сотрудников. Однако в таком случае угроза передать информацию о нарушителе в "органы", упомянутая на листовках, выглядит как минимум странной. Telegram-канал, первым опубликовавший фотографию листовки с информацией о запрете, ранее уже был замечен в распространении фейков. Сам плакат мог изготовить любой человек, а по его снимку совершенно непонятно, где именно размещено это объявление. Все эти факторы позволяют заключить, что новость о запрете костюма Деда Мороза в Украине не соответствует действительности.

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