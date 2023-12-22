В конце ноября 2023 года в СМИ и соцсетях распространилась новость о том, что президент Украины якобы приобрел две яхты на деньги, выделенные США на поддержку Киева. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, правдивы ли эти сообщения.

В российских Telegram-каналах новость стала распространяться 28 ноября. Блогеры ссылались на расследование, согласно которому в октябре 2023 года люди из ближайшего окружения Зеленского приобрели две яхты общей стоимостью 75 млн долларов. Об этом, в частности, написали Telegram-каналы "Саня во Флориде" (398 000 просмотров на момент написания этого разбора), "Соловьев" (300 000), "Украина.ру" (142 000) и "Осташко! Важное" (109 000). Также статью под названием "Зеленского поймали на покупке роскошных яхт за $75 млн" опубликовала "Комсомольская правда".







Фото: скриншот поста из сервиса TGStat

Большинство Telegram-каналов сослалось на издание DC Weekly, в котором появилась статья о "роскошной жизни Зеленского" и "потраченной американской помощи". Такая публикация на этом сайте действительно существует, ее автор — Джессика Девлин. Это издание уже было замечено в распространении фейков об Украине — в начале ноября 2023 года там появилась публикация о том, что Фонд Елены Зеленской якобы связан с торговлей детьми. Тогда же "Проверено" писало и об авторе статьи про яхты: у Джессики Девлин не только фальшивая биография, но и фотография, принадлежащая совершенно другому человеку.

Однако статья DC Weekly — не первоисточник истории про яхты Зеленского. Сайт ссылается на расследование журналиста Шахзада Насира. 23 ноября он опубликовал на YouTube видео, посвященное яхтам, якобы купленным для Зеленского, а также разместил ссылку на ролик в своем аккаунте в соцсети Х. Никаких других видео на YouTube-канале Насира на момент написания этого разбора так и не появилось, а всего у канала 129 подписчиков. В профиле этого автора в Х указано, что он журналист, работающий на постоянной основе на сайт Emirates 24/7. Впрочем, на этом портале нет ни упоминаний Шахзада Насира, ни статьи про яхты Зеленского.

Таким образом, первоисточник новости — это ролик в YouTube, более ранних упоминаний найти не удалось.

В ролике рассказывается, что автору удалось найти документы, свидетельствующие о продаже двух яхт: Lucky Me и My Legacy. Такие яхты действительно существуют. Lucky Me произведена итальянской компанией Baglietto и выставлена на продажу компанией Behnemar за 23 млн евро (25,2 млн долларов). My Legacy, также произведенная в Италии, стоит дороже — 44,9 млн евро (49,4 млн долларов). Ее продает компания Burgess. Обе яхты до сих пор доступны для покупки — фактчекинговая служба ВВС Verify обратилась к Behnemar и Burgess и выяснила, что яхты никто не покупал на момент публикации якобы разоблачительного видео.

Однако автор ролика обосновывает свои утверждения с помощью документов — актов о покупке яхт, одобренных Средиземноморской ассоциацией яхтенных брокеров. Как следует из документов, показанных в видео, Lucky Me купил Борис Шефир, а My Legacy — Сергей Шефир.

Братья Шефиры давно знакомы с Владимиром Зеленским, они были партнерами по компании "Студия Квартал-95", которая производит фильмы, сериалы и телешоу в Украине. После того как Зеленский в 2019 году победил на выборах президента, Сергей Шефир стал его советником. В 2021 году в результате утечки "Архива Пандоры" стало известно, что Зеленский и Шефиры владели собственной сетью офшорных компаний.

Однако в документах, показанных в ролике про яхты, есть ряд неточностей. Прежде всего Средиземноморской ассоциации яхтенных брокеров не существует с 2008 года, теперь она носит название Всемирной яхтенной ассоциации. Кроме того, на документах стоит старый логотип организации.

Наконец, в самой Всемирной яхтенной ассоциации фактчекинговой службе агентства Associated Press рассказали, что форма документа устарела и такое соглашение не может быть действительным. Генеральный секретарь ассоциации Джейн Адлингтон-Брюмер сообщила, что такие бланки не используются с 2012 года, а также добавила, что обе яхты по-прежнему выставлены на продажу. Шаблон документа, который представлен в видеоролике, можно найти в открытом доступе — вероятно, именно его и использовал автор.

Таким образом, сообщения о том, что Зеленский или люди из его ближайшего окружения приобрели две яхты, не соответствуют действительности. Яхты по-прежнему находятся в продаже, а использованные в качестве доказательств документы об их покупке — подделка.

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