На фоне сообщений о возможной мобилизации украинцев, живущих за границей, пророссийские Telegram-каналы распространили новость о том, что жители Германии массово поддерживают идею о высылке беженцев из Украины на родину. Delfi разобрался, насколько правдивы посты блогеров.

В конце декабря 2023 года прокремлевский Telegram-канала "Шейх Тамир" опубликовал скриншот графика, якобы отражающего результаты опроса, который провели в Германии специалисты Европейского бюро статистики (Eurostat). Из этих данных, утверждает блогер, следует, что жители ФРГ готовы "поддержать насильственную экстрадицию украинских беженцев". Авторы канала увязывают результаты опроса с сообщениями о возможной мобилизации военнообязанных украинцев, проживающих за пределами своей родины.

На момент написания этого разбора пост "Шейха Тамира" набрал 134 тысячи просмотров. Также популярными в Telegram стали аналогичные публикации ведущего российского "Первого канала" Руслана Осташко (103 000) и постоянного гостя пропагандистских ток-шоу Якова Кедми. Тем же скриншотом делились и некоторые другие провоенные каналы на этой платформе. График можно встретить и в постах на английском языке, например, в соцсети X.

Источник: скриншот TGStat

Из вирусного графика следует, что поддержка "экстрадиции" украинских беженцев в разных поло-возрастных группах населения ФРГ составляет от 20% до почти 80%. Наибольшее одобрение эта идея якобы вызывает у мужчин в возрасте 66-75 лет, наименьшее — у девушек моложе 25 лет. При этом ни в одном посте не приводится ни ссылка на соответствующее исследование Eurostat, ни аналогичные графики по другим странам ЕС (это было бы логично, учитывая, что статистическое бюро — европейская служба, обычно собирающая данные сразу по всем 27 государствам блока).

Хотя график мимикрирует под инфографику, которую на самом деле публикует Eurostat, некоторые детали на скриншоте вызывают сомнения в подлинности распространившегося по соцсетям изображения. В первую очередь, в формулировке вопроса было бы куда логичнее использовать, например, слово deportation вместо extradition, ведь экстрадиция — мера не миграционного контроля, а прокурорского сотрудничества между государствами. Этим термином называют исключительно процедуру, в рамках которой лицо, находящееся в одной юрисдикции, но подозреваемое или осужденное за совершение преступления в другой, может быть передано туда властями страны проживания.

Несмотря на то, что стиль, в котором оформлен график, очень похож на фирменный стиль Eurostat, на сайте Европейского бюро статистики нет публикаций, в которых бы встречалось такое изображение. В целом, большинство исследований Eurostat на тему украинских беженцев посвящено тому, в какие страны они приехали и где воспользовались правом обратиться за защитой. Не рассказывали о поддержке "экстрадиции" беженцев из ФРГ и сколько-нибудь крупные немецкие СМИ.

Наконец, представленные на вирусном графике данные косвенно опровергаются результатами состоявшихся незадолго до этого исследований. Так, в октябре-ноябре во всех странах ЕС с тысячами людей провели интервью в рамках очередного Eurobarometer. Часть вопросов была посвящена российскому вторжению в Украину и последствиям этого события для Евросоюза. По данным социологов, 82% жителей ФРГ поддерживают принятие на территории ЕС "людей, бегущих от войны" (для сравнения, в Латвии так ответили 87% опрошенных, в среднем по 27 странам — 84%).

С самого начала полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года прокремлевские СМИ и Telegram-каналы распространяют недостоверную информацию, выставляющую в негативном свете сотни тысяч беженцев, покинувших свои дома в Украине. Хотя частота появления таких фейков в 2023 году заметно снизилась, их по-прежнему публикуют, в первую очередь, в поддерживающих войну российских Telegram-каналах.

Таким образом, нет никаких доказательств того, что Eurostat проводил исследование об отношении немцев к "экстрадиции" украинских беженцев и публиковал результаты такого опроса.

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