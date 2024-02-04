В конце января 2024 года в СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что экс-президент США якобы заявил о причастности американских властей к атаке на башни-близнецы в Нью-Йорке. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, говорил ли такое политик.

11 сентября 2001 года несколько групп террористов захватили четыре пассажирских лайнера, двумя из которых протаранили небоскребы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке. В свежих публикациях утверждается, что во время встречи с избирателями Дональд Трамп, претендующий на участие в будущих выборах президента США, обвинил в совершении этого теракта, унесшего жизни почти 3000 человек, американскую администрацию. Авторы Telegram-каналов приводят цитаты политика о том, что во время президентства ему "закрывали рот" и что атаки "извне", "как нам ее показали", не было, а сам теракт втянул Америку в войну на Ближнем Востоке, в ходе которой были убиты "миллионы людей". При этом фразу "Атака 11 сентября — дело рук США" многие авторы оформляют по-разному: где-то она выступает как заголовок (в кавычках или без), где-то — как отдельная цитата или начало речи Трампа. Некоторые блогеры так прокомментировали предполагаемое заявление политика: "А сколько лет нас убеждали, что все это теории заговора… Или Трамп тоже теоретик заговоров?"

В эфире радио "Комсомольская правда" политолог Кирилл Коктыш предположил, что заявление о виновности США в теракте 2001 года — это хитрый ход, гарантирующий Трампу безопасность в предвыборной гонке. Аналогичные материалы вышли на сайтах газеты "Московский комсомолец" и телеканала "Москва 24". Также о заявлении Трампа рассказали в соцсетях телеканала "Царьград", на сайтах телеканала "Беларусь 1", EADaily, "Татар-информ" и "Утренний юг", в пабликах во "ВКонтакте" и на "Пикабу".

В большинстве упомянутых выше публикаций приводится видеозапись выступления Трампа, которое, согласно надписям в кадре, проходило в городе Лакония, штат Нью-Гэмпшир. 22 января там на самом деле состоялось предвыборное мероприятие политика.

Виральный ролик длится 1 минуту 12 секунд, на записи Трамп говорит: "Мы хотели предотвратить появление террора в нашей стране. Но я не мог говорить об этом, потому что не хотел этого делать, а то на следующий день что-то произойдет. Так что я четыре года держал рот на замке на эту конкретную тему, но теперь я говорю об этом постоянно. У нас не было никаких [террористических] атак. У нас не было Всемирного торгового центра. У нас не было таких терактов, которые вы видели и, конечно, видите в других странах. И, кстати, сейчас мы снова ввязываемся в события на Ближнем Востоке. Посмотрите, что происходит. Вы ввязываетесь, и вот мы опять на Ближнем Востоке. Мы потратили 9 трлн долларов, убили миллионы людей, как с нашей, так и с их стороны — миллионы людей и 9 трлн долларов! И что мы получили? Ничего, просто ничего. Вы получили смерть, кровь и больше ничего. Как говорится, мы просто потратили нашу кровь и наше сокровище — наши кровь и сокровище. А наша кровь важнее нашего сокровища, и это позор. Просто позор. (Выкрик из зала про ИГИЛ*.) Я победил ИГИЛ, ты прав. Спасибо, что подсказал мне это. Ты прав. (Смеется.) Я как раз к этому и шел, но он очень хорош! Он очень сообразительный, спасибо! (Смеется.) Да, мы к чертям разгромили ИГИЛ. Предполагалось, что на это уйдет от четырех до пяти лет. Мы справились с этим за, я бы сказал, четыре месяца. Четыре месяца! 100% халифата ИГИЛ…"

В своей речи Трамп не произносил фразу "Атака 11 сентября — дело рук США". Распространяемая по Сети цитата представляет собой искаженный перевод отрывка из выступления экс-президента.

В оригинале Трамп не говорил, что ему закрывали рот, — по его же собственным словам, он сам не хотел высказываться на тему терроризма во время своего президентского срока. Кроме того, фрагмент распространяемой цитаты о том, что атаки на башни-близнецы не было и что в этом не участвовали другие страны, также не соответствует действительности, поскольку фраза была вырвана из контекста и неверно переведена — политик имел в виду, что за то время, которое он занимал должность президента, в стране не произошло крупных терактов. Убедиться, что тезис Трампа состоял именно в этом, можно, изучив записи полного выступления, опубликованные CNN, CNBC, C-SPAN и другими СМИ.

За пару минут до вирального фрагмента Трамп критиковал действующего главу государства Джо Байдена и его администрацию, а также свою соперницу на праймериз Республиканской партии Никки Хейли за их взгляды на проблему обеспечения безопасности американских границ. По словам экс-президента, наркокартели начали в США войну, в результате которой от засилья наркотиков гибнет множество граждан. Непосредственно перед фрагментом, который стал вирусным, Трамп сказал: "Когда я четыре года был [в Овальном кабинете], мне очень хотелось высказаться. У нас не было терроризма, не было [террористических] атак — ничего не было. У нас был запрет Трампа на въезд — мы зовем его запретом на терроризм".

Что касается реальных заявлений Трампа, то в них содержится немало искажений. Например, политик не первый раз утверждает, что за четыре года его президентства в США не произошло ни одной террористической атаки. Ранее этот тезис уже разбирали журналисты CNN и The Washington Post: на самом деле с 2017 по 2021 год на территории страны было совершено несколько терактов, включая нападения исламских экстремистов. Более того, сам Трамп в своем послании к Конгрессу 2018 года упоминал два нападения, произошедшие в декабре 2017-го в Нью-Йорке. Приводимая бывшим президентом сумма в 9 трлн долларов, якобы потраченная на военные операции на Ближнем Востоке, также неоднократно ставилась под сомнение, поскольку существуют разные экспертные оценки (при этом ранее в похожем контексте политик заявлял о 6 трлн и 7 трлн). Говорить о полной победе над ИГИЛ за четыре месяца, как утверждает Трамп (ранее он упоминал другие временные оценки), также не приходится: эта экстремистская организация продолжает совершать атаки в разных странах. Так, по данным мониторинговой службы BBC, с 1 января по 30 ноября 2023 года "Исламское государство" взяло на себя ответственность за 838 терактов по всему миру (за тот же период предыдущего года их было 1811).

Распространяемый в Сети отрывок вырезан из записи выступления Трампа, опубликованной политиком на видеохостинге Rumble. В левом нижнем углу стоит логотип и название протрамповского аккаунта The Storm Has Arrived (@TheStormRedux) в соцсети X. Там видео разместили 23 января в 06:00 по московскому времени. Однако в подписи к ролику в исходной публикации, вопреки более поздним русскоязычным постам, ничего не говорилось об 11 сентября — автор написал лишь о высказываниях экс-президента про Ближний Восток.

Наиболее ранний пост на русском языке, в котором рассказывается о якобы сделанном Трампом заявлении и который отследило "Проверено", появился 23 января в 18:48 в Telegram-канале Tarik Nezalejko️ (226 000 просмотров). Ранее этот канал неоднократно упоминался в наших разборах. Хотя сообщения о высказывании Трампа разбирали фактчекеры из Грузии, Франции, Италии и США, все приводимые ими примеры были опубликованы позднее поста Tarik Nezalejko️, а некоторые и вовсе были его переводом. "Проверено" также не нашло более ранних англоязычных постов на эту тему.

Таким образом, сообщения о том, что Трамп обвинил власти США в подрыве башен-близнецов, ложны и содержат сразу три вида дезинформации. Во-первых, фраза "Атака 11 сентября — дело рук США" в речи политика не звучала ни в каком виде. Во-вторых, в многочисленных новостных заметках и постах приводится неточный перевод слов экс-президента, в результате чего его подлинные слова были искажены. В-третьих, реальная цитата была вырвана из контекста — Трамп имел в виду, что во время его президентского срока не было трагедии того же масштаба, что 11 сентября 2001 года. Вполне возможно, что изначально ошибка возникла на русском языке из-за недостаточно хорошего понимания англоязычной речи или же намеренного искажения.

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