Рижская дума в ближайшие годы планирует внедрить концепцию 15-минутного города, чтобы развивать микрорайоны и сделать их более привлекательными для людей. Приверженцы теории заговора сравнивают эту концепцию с гетто и даже концентрационными лагерями, пугая своих читателей. Портал Delfi выяснил, что такое 15-минутный город и почему для подобных предположений нет оснований.

15-минутный город — это концепция проектирования городов, которая предполагает расположение больниц, школ, офисов, магазинов, кафе, бытовых услуг и развлекательных заведений на расстоянии, которое человек может пройти за четверть часа пешком или проехать на велосипеде. Как рассказали в Рижской думе, в микрорайонах планируется создавать благоустроенную среду и развивать транспорт, чтобы люди моги легко добираться и в другие части города.

Концепция получает все больше признания в мире. Например, в 2020 году Анн Идальго, борясь за кресло мэра Парижа, активно продвигала эту идею. Идея реализуется и в австралийском Мельбурне, правда, там речь идет о "20-минутном городе".

Концепция существует в мире уже несколько лет, но конспирологи обратили на нее внимание только сейчас. Чаще всего они утверждают, что это часть плана Всемирного экономического форума по сокращению человеческой популяции.

"Если кто-то такое выбрал, это не означает, что и другие хотят так жить. Мы уже видели эти 15-минутные решения в Китае и в Оксфорде. Столбики, барьеры, штрафы, айди-карты. Тут "ноги растут" из Всемирного экономического форума, и внедрять это будут так же, как принудительную вакцинацию — через репрессии", — гласит пост в социальных сетях.

"Такие города уже были — все услуги в шаговой доступности, никаких машин, загрязняющих воздух, вегетарианская пища, в основном баланда", — говорится в другом посте, который сопровождается изображением лагеря с заключенными.

Распространители конспирологических теорий рассказывают, что в 15-минутных городах будут сканироваться номера машин, чтобы люди не могли покидать конкретные районы. Естественно, в плане развития Риги нигде не упоминается, что передвижение между районами может быть ограничено.

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