Вспышки африканской чумы свиней (АЧС) фиксируются в Латвии уже несколько лет, но последний случай в Гулбенском крае привлек сторонников теории заговора — экс-дипломат, обвиняемый в крупном мошенничестве Рудольф Бреманис утверждает, что это заболевание является частью глобального плана по доведению населения Латвии до голода и нищеты. Портал Delfi обратился в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), где рассказали, что чума не различает животных по национальности их владельцев и точно так же угрожает хозяевам ферм и в других странах.

Внимание Бреманиса привлек случай в Страдской волости Гулбенского края, где для ликвидации очага АЧС пришлось забить 100 свиней. Бреманис заявил в своем "тиктоке", ссылаясь на местных жителей, что такое происходит только на латвийских фермах, а вот в Дании, Германии и других странах или на латвийских фермах, принадлежащих иностранцам, это заболевание не обнаруживается. "А чему удивляться — глобалисты продолжают свои планы. Голод и нищета идут на сельскохозяйственные земли в Латвии. Таким образом уничтожаются наши крестьянские хозяйства, фермы, и это очень хорошо согласуется с тем, что говорят глобалисты: скоро они заставят всех есть насекомых".

Как сообщили в PVD, хотя АЧС в Латвии действительно до сих пор не выявлялась на фермах, принадлежащих "иностранцам", болезни не различают животных по национальности их владельцев. По данным учреждения, только в этом году в Европе заболевание было выявлено в 12 разных странах, включая Литву, Эстонию, Польшу и Германию. Наиболее широко чума распространяется в Румынии, где зарегистрировано 122 вспышки и пришлось уничтожить более 103 000 домашних свиней. Крупные фермы пострадали от АЧС в Польше, где из-за 10 вспышек было уничтожено почти 5000 свиней. Болезнь угрожает животным и за пределами Европы, но меры борьбы с ней одинаковы во всех странах.

В Латвии АЧС распространяют кабаны. Комплекс мер биобезопасности не всегда спасает домашних свиней от заражения, и владельцы малых хозяйств более небрежны по сравнению с крупными — для того, чтобы занести вирус на ферму, хозяину достаточно пройтись по хлебному полю и не переобуться. АЧС — очень опасное заболевание, в хозяйствах, где оно выявляется, приходится ликвидировать все поголовье свиней. С 2014 года, когда болезнь проникла в Латвию, она затронула 73 хозяйства, где пришлось ликвидировать 52 980 свиней. В этом случае крестьяне могут получить компенсацию от государства.

К сельскохозяйственной тематике Бреманис обращался и на Лиго, утверждая, что на селе стадами гибнут коровы, которым из-за жары и засухи нечего есть. Свою роль в этом сыграли "Зеленый курс" и регламенты Евросоюза, который считает, что коров в Латвии слишком много, утверждает Бреманис.

Как рассказали Delfi в PVD, эта информация тоже не соответствует действительности: "Если бы была такая картина, ее заметили бы инспекторы PVD, которые каждый день ездят в хозяйства с проверками". Правда, как ранее признали представители сельхозорганизаций, длительная засуха действительно может вызвать трудности с заготовкой кормов.

На канале Бреманиса в "тикток" наиболее популярны именно конспирологические ролики. Так, сюжет об АЧС как способе уничтожения латвийских ферм посмотрели более 30 000 человек, более 200 поделились этим видео. Аналогичная статистика и у ролика об умирающих от голода коровах.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!