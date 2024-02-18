В феврале 2024 года в соцсетях и СМИ показали кадры морского сражения: в ролике якобы запечатлено, как йеменские боевики выпускают баллистические ракеты по судам американского и британского флотов. Фактчекеры из проекта "Проверено.Медиа" выяснили, правдиво ли это видео.

24-секундное видео с "кадрами реального морского боя" в плохом качестве распространяется в Рунете с 7 февраля. По данным сервиса TGStat, на момент написания этого разбора в Telegram ролик опубликовали более 470 каналов, в общей сложности их посты набрали около 3 млн просмотров. Например, в канале телеведущего Руслана Осташко (112 000 просмотров) видео сопровождает такая подпись: "Йеменские хуситы за последние сутки атаковали четыре военных корабля США в Красном море. Сообщается, что HMS Diamond британских ВМС был серьезно поврежден. Хотя Великобритания отрицает факт повреждений, корабль был выведен из зоны атак хуситов. Также удары баллистическими ракетами были нанесены по USS Labone ВМС США". Иногда уточняется, что было выпущено шесть противокорабельных баллистических ракет.

При этом общее количество атакованных кораблей отличается в зависимости от источника. Так, из поста Осташко можно сделать вывод, что речь идет о четырех американских и как минимум одном британском судне. Однако в эфире "Первого канала", где работает телеведущий, перед демонстрацией вирусного видео ведущая новостей сказала: "Хуситы атаковали четыре корабля, в том числе американский эсминец и британский фрегат". В некоторых постах с роликом британский флот не упоминают вовсе и утверждают, что все четыре подбитых корабля были американскими.

В ноябре 2023 года поддерживаемые Ираном хуситы заявили, что будут атаковать все проходящие рядом с побережьем Йемена суда, так или иначе связанные с Израилем. Свои действия группировка назвала ответом на "американо-израильскую агрессию в секторе Газа" — так боевики охарактеризовали операцию Израиля, начатую после нападения боевиков ХАМАС в октябре. Атакам хуситов подверглись военные и гражданские суда из разных стран мира. В середине декабря Пентагон объявил о начале международной операции по обеспечению безопасности судоходства в Красном море и Аденском заливе.

Американского эсминца USS Labone, упоминаемого в указанных выше публикациях, не существует. Судя по всему, авторы этих сообщений имели в виду USS Laboon и копировали друг у друга ошибочное написание названия.

Утром 7 февраля Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что йеменские боевики провели ряд атак в южной части Красного моря и в Аденском заливе. В сводке говорилось, что 6 февраля примерно с 01:45 до 16:30 по московскому времени из контролируемых хуситами районов Йемена было выпущено шесть противокорабельных баллистических ракет (ПБР):

Тремя ПБР пытались поразить MV Star Nasia — балкер под флагом Маршалловых островов, принадлежащий Греции и проходивший через Аденский залив. Примерно в 3:20 утра с борта Star Nasia поступило сообщение о взрыве вблизи судна, в результате которого оно получило незначительные повреждения, но никто не пострадал. В 14:00 еще одна ракета упала в воду рядом с судном, не причинив вреда. В 16:30 USS Laboon (DDG 58), действующий вблизи Star Nasia, перехватил и сбил третью ПБР, выпущенную поддерживаемыми Ираном хуситами. Судно MV Star Nasia находится в море и продолжает следовать к месту назначения.

Три остальные ракеты, вероятно, были нацелены на MV Morning Tide — грузовое судно под флагом Барбадоса, принадлежащее Великобритании и работающее в южной части Красного моря. Три ракеты упали в воду рядом с кораблем, не оказав никакого воздействия. Morning Tide продолжает свой путь и сообщает об отсутствии жертв и повреждений.

Что касается упоминаемого в постах британского корабля, то HMS Diamond существует, но это не фрегат, а тоже эсминец. 6 февраля Королевский военно-морской флот и министерство обороны Великобритании сообщили, что фрегат HMS Richmond примет на себя миссию по защите торгового судоходства в Красном море вместо HMS Diamond, который "провел более шести недель в опасности, отразив три атаки дронов со стороны хуситов". Уточняется, что эсминец "успешно уничтожил девять беспилотников", и теперь судно "пройдет период технического обслуживания и пополнения запасов".

Однако на вирусном ролике, где можно рассмотреть очертания как минимум пяти кораблей, несмотря на плохое качество, заметны прямые попадания ракет по корпусу, а также видны дымящиеся судна.

На предполагаемую запись морского сражения обратили внимание фактчекеры из проекта Info vérif французской радиостанции RFI. Они связались с военным экспертом, по словам которого на видео последствия взрывов наступают слишком поздно после попадания ракеты. При этом удары не вызывают возгорания, а представлены очень короткой световой вспышкой с одним и тем же звуком на фоне. Кроме того, все корабли неподвижны и расположены очень близко друг к другу, что не соответствует тактике, используемой в боестолкновениях такого типа.

Французские фактчекеры установили, что на самом деле вирусный ролик — не съемка реальных событий, а видео из компьютерной игры. Благодаря поиску по ключевым словам и названиям нескольких игр, они нашли на YouTube оригинальную запись в высоком качестве. Она длится более 25 минут и была опубликована 14 января 2024 года — за несколько недель до атаки хуситов из сводки американского военного командования. Видео под названием "Мгновенная реакция Ирана! Крылатая ракета хуситов топит американский авианосец вблизи Йемена" набрало почти 1 млн просмотров, а его описание содержит дисклеймер: "Не настоящие кадры, просто геймплей Arma 3". Опубликовавший ролик аккаунт USMC (@Arma3USMC) занимается созданием реалистичных игровых симуляций боевых действий. Описание профиля гласит, что "этот канал был создан с использованием контента Bohemia Interactive" — разработчика серии игр Arma.

Вирусному отрывку, выдаваемому за реальную съемку, соответствует фрагмент исходного ролика с временной отметки 10:58 по 11:22.

Это не первый раз, когда кадры из игры Arma 3 выдают за съемку реальных боевых действий. Например, еще в феврале 2022 года интернет-пользователи распространяли видео, на котором якобы показан бой между российскими истребителями и украинскими системами ПВО. Оказалось, что тот ролик изначально был опубликован на YouTube-канале Compared Comparison, чей автор создает симуляции при помощи Arma 3 и Digital Combat Simulator.

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