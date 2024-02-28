Бывший дипломат Рудольфс Бреманис, который выдвинул свою кандидатуру на выборах в Европарламент по списку основанного им же объединения Jaunlatvieši, в феврале сообщил о том, что в детсадах выразил Цесисского края распространяется "LGBT-пропаганда". Политика встревожили кадры из мультфильма, который показали детям в одном из детских садов: один из персонажей был одет в цвета радуги, выяснил Delfi.

"Внимание, опасность в латвийских детсадах! На этой неделе в Сталбе Цесисского в детсаду показали пьеску, в которой детям дошкольного возраста рассказывают про лесбиянок!" — предупреждает в соцсетях Бреманис. Он рассказывает, что получил фотографии от возмущенных родителей, и заявляет, что "промывать мозги" детям в детских садах недопустимо. Он также призывает родителей быть бдительными и писать заявления в учебные заведения, "чтобы без вашего ведома детям не промывали мозги LGBT-пропагандой": "Не позволяйте уродовать психику ваших детей!"

Foto: DELFI

Порталу Delfi удалось установить, что пьеса, которая вызвла беспокойство у Бреманиса и его единомышленников, в феврале была показана детям в начальной школе Сталбе. Дана Гейле, исполняющая обязанности директора школы, рассказала, что учебное заведение получило предложение от театральной студии при помощи в 40-минутного музыкального спектакля научить детей дошкольного и младшего школьного возраста одеваться, распознавать и выражать различные эмоции, заводить друзей, изучать цвета и т.д. Педагоги изучили это предложение и приняли его.

Как указано в заявке студии, спектакль основан на сериале Wednesday. Это история история о двух девочках, которые в начале спектакля совсем не дружат. Одна из них, Энид считает, что мир прекрасен, потому что он яркий, а другая — Уэнсдей — уверена, что самые красивые цвета — это черный и серый. По ходу пьесы Энид убеждает Уэнсдей, что мир разноцветный мир действительно прекрасен. Во время представления детей привлекали к разным играм.

И в фильме, и в спектакле девочки становятся лучшими подругами. Бреманс вставил в свое видео кадр, на котором видно, как две подруги из фильма Wednesday обнимаются, что наводит на мысль о гомосексуальных отношениях между ними. Линда Маркус-Нарвила, глава Цесисского регионального управления образования, заявила Delfi, что это предположение не соответствует действительности. Цель пьесы — научить детей распознавать и выражать свои эмоции, а рассказывать об эмоциях с помощью природных мотивов и цветовых схем — очень старый подход в образовании. "Это не история о том, что пропагандирует Бреманис!" — подчеркнула Маркус-Нарвила.

Гайле уточнила, что обвинения появились после того, как одна из матерей увидела в оформлении сцены и костюмов цвета радуги. Она сочла это пропагандой LGBT. Ни один из родителей других детей не увидел ни в спектакле, ни в самом мультфильме Wednesday такого послания.

Бреманис не ответил на просьбу Delfi уточнить, откуда он знает содержание пьесы и где он увидел в ней "пропаганду LGBT. Театральная студия, поставившая пьесу, собирается подать на Бреманиса заявление в Государственную полицию за клевету и распространение ложной информации.

Следует отметить, что тактика, которую использует Бреманис, очень распространена среди дезинформаторов. Чтобы создать нужный нарратив, они вырывают отдельные кадры из контекста и создают историю, которая не соответствует действительности.

Foto: DELFI

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