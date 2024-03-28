Сакс, у которого более 800 000 подписчиков, пишеь: "В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулся с экзистенциальным кризисом: причина, по которой он существовал, исчезло. Но вместо того чтобы распасться, НАТО придумал себе новую миссию: расширяться. И в этом цикле расширение НАТО создало бы напряженность, которая необходима для существования [альянса]".
Илон Маск (почти 175 млн подписчиков) согласился: "Меня всегда удивляло, почему НАТО продолжает существовать, если его враг и причина существования — Варшавский договор — распался".
Это мнение опровергается как хронологией исторических событий, так и целями Альянса, изложенными в преамбуле НАТО: "Защищать свободу своих народов, их общее наследие и цивилизацию, основанную на принципах демократии, индивидуальной свободы и верховенства закона".
НАТО — это военно-политический альянс, целью которого является продвижение демократических ценностей, сотрудничество в вопросах безопасности и обеспечение свободы и безопасности своих членов политическими и военными средствами, сохраняя мир и предотвращая агрессию.
Альянс был основан 4 апреля 1949 года, в период Холодной войны, в качестве противовеса Советскому Союзу (СССР). Организацию создали 10 европейских стран, США и Канада, подписав так называемый Вашингтонский договор для защиты Европы от коммунистических стран. Сегодня НАТО участвует в системах безопасности по всему миру. На сегодняшний день в НАТО вступила 31 страна.
Варшавский договор был заключен через шесть лет после основания НАТО, в 1955 году. Он стал ответом стран восточного блока на вступление в НАТО Федеративной Республики Германия. Пакт распался 1 июля 1991 года вместе распадом СССР, и большинство входивших в него стран, за исключением наследницы СССР России, теперь вступили в НАТО.
На твит Маска обратил внимание и президент Латвии Эдгар Ринкевич, который подчеркнул, что "причина, по которой НАТО было основано, существует и продолжает существовать, — это Россия и другие враги свободного мира".
Это также подчеркивается в стратегической концепции НАТО, принятой в 2022 году: жестокое вторжение России в Украину, нарушения международного права и зверства, совершенные оккупантами, нарушили мир и серьезно изменили нашу среду безопасности.
Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе. В то же время НАТО не стремится к конфронтации с Российской Федерацией и не угрожает ей: "Мы будем вместе отвечать на российские угрозы и враждебные действия", — подчеркивается в стратегической концепции НАТО.
"НАТО — это военно-политический союз государств, главной задачей которого является обеспечение мира для своих членов, что он успешно делал на протяжении 75 лет — как до Варшавского договора, так и во время холодной войны, после оттепели и сейчас, когда Россия все члены НАТО признали Россию угрозой после ее вторжения в Украину в 2014 и 2022 годах. После террористической атаки на США 11 сентября 2001 года главной задачей Альянса стало предотвращение террористических атак на страны НАТО. И он успешно справился с этой задачей. Сдерживание и оборона будут главной задачей Альянса сейчас и в обозримом будущем".