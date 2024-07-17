Вечером в понедельник по рижскому времени начался первый день Конвенции республиканской партии США. Трампа утвердили кандидатом, а сам он объявил о выборе своего вице-президента. Им оказался 39-летний консервативный сенатор от Оклахомы - Джеймс Дэвид Ванс, политический двойник Трампа. Именно он стоял во главе усилий республиканцев в Конгрессе прекратить всякую помощь Украине.

"Меня не особо волнует, что будет с Украиной так или иначе", - этими словами новый партнер по выборам Дональда Трампа Джеймс Вэнс обозначил свою позицию по вопросу помощи этой стране в интервью Стиву Бэннону, бывшему советнику Трампа, еще в самом начале конфликта в 2022 году.

Поклонник Виктора Орбана

Вэнс утверждал, что война в Украине обходится Америке слишком дорого, а производственных мощностей для снабжения ее военной техникой у США нет (с начала 2022 года США по данным американского Совета по международным отношениям потратили на помощь Украине около 175 млрд долларов или 6,5% от расходов на оборону за три года. Большая часть этих денег пошла как раз на производство вооружений на заводах в США - ред.).

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