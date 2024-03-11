Нередко поиски подходящего ноутбука заканчиваются компромиссом – приходится выбирать между высокопроизводительным, но тяжелым и неудобным компьютером или легким, но с ограниченным размером экрана и мощностью. Чтобы помочь пользователям избежать ненужных компромиссов, компания Huawei выпустила новый портативный компьютер – Matebook D 16, который обеспечивает качественный пользовательский опыт при большом экране и мощности и при этом весит всего 1,68 кг.

"В новом Matebook D 16 основное внимание уделяется функциональности и высокому уровню технической производительности с одновременной заботой о том, чтобы устройство оставалось легким и выглядело элегантным", – рассказывает менеджер по обучению продукции Huawei Микус Тиллерс (Mikus Tillers).

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Matebook D 16 отличается существенно увеличенной мощностью, сохраняя легкость и удобство в переноске, что позволяет пользователям, даже находясь в движении, выполнять как повседневные, так и более требовательные к производительности задачи.

"Увеличению мощности процессора компьютера способствуют режим производительности и Super Turbo. Чтобы оптимизировать эффективность производительности, в компьютере также используется технология вентилятора Dual Shark Fin – эта технология охлаждения с двумя вентиляторами и лопастями толщиной 0,2 мм регулирует рассеивание тепла вокруг ноутбука, повышает эффективность его работы и предотвращает нагревание, что особенно важно при работе с большими файлами или объемными программами", – поясняет Микус Тиллерс.

Продуманные решения в компактном ноутбуке

Новая модель ноутбука унаследовала присущий семейству Matebook дизайн экрана FullView – он оснащен 16-дюймовым экраном, но весит столько же, сколько стандартная 15-дюймовая модель. Это очень полезно для представителей творческой отрасли, которым для создания контента или редактирования мультимедиа необходим расширенный просмотр и полное пространство экрана.

В свою очередь, решение Super Device, позволяющее быстро подключать ноутбук к другим устройствам, стало стандартом в новейших изделиях Huawei. "Например, им можно воспользоваться, чтобы соединить ноутбук с планшетным компьютером и превратить его в дополнительный экран или чтобы подключить смартфон для быстрого переноса файлов", – отмечает эксперт.

Гибридная модель труда и активный образ жизни означают необходимость часто носить с собой ноутбук и работать откуда угодно. "В новом компьютере имеются умные решения для видеоконференций, например: AI Background, FollowCam и Sight Correction. Они позволяют пользователям создать помещение для собраний с защитой конфиденциальности и шумоподавлением, беспрепятственно совершать онлайн-звонки. В свою очередь, высокое качество аудио обеспечивает усиление голоса говорящего во время звонка и подавление окружающего шума, например, во время печатания на клавиатуре", – рассказывает менеджер по обучению продукции Huawei.

Дополнительное удобство в использовании Matebook D 16 придает усовершенствованная технология, которая улучшает сигнал Wi-Fi на 56 %, а также обеспечивает стабильность сети и скорость даже при слабом сигнале, например, на большом расстоянии, тем самым позволяя с легкостью загружать крупные файлы и устраивать онлайн-собрания.

Huawei Matebook D 16 за 999 евро уже продается во местах ведения торговли LMT.

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