Отныне очень просто всегда иметь в своем распоряжении различные устройства, принадлежности и аксессуары Apple – от последнего iPhone до смарт-часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods. Smart Deal позволяет оформить на них подписку без первоначального взноса – в месяц необходим всего один взнос, который на целых 30 % ниже, чем услуги стандартного лизинга.

По словам руководителя iDeal Latvia Николайса Заикинса, услуга предназначена для всех, кто хочет пользоваться новейшими технологиями сразу и постоянно.

«Телефоны, беспроводные наушники или смарт-часы для многих людей не просто устройства, а важная часть повседневной жизни – их наличие означает определенное облегчение рабочих задач, досуга, занятий спортом или других действий. Именно для таких людей и была создана услуга Smart Deal, дающая доступ к самым современным решениям и новому ассортименту продукции Apple здесь и сейчас, в отличие от ситуации, когда человек покупает устройство и пользуется им до тех пор, пока оно технологически не устареет», – говорит Н. Заикинс.

Он добавляет, что услуга Smart Deal позволяет заказать даже те устройства, которые только что появились в продаже. Например, уже сейчас можно оформить подписку на обновленный компьютер MacBook Air с более мощным процессором, чипом M3 третьего поколения, более быстрым Wi-Fi, SSD-накопителем с объемом памяти до 2 TB и возможностью подключения двух внешних мониторов.

Foto: MacBook Air M3

Возможность постоянно менять старое устройство на новое и при этом соблюдать принципы устойчивого пользования

Представитель iDeal подчеркнул, что эта услуга была разработана с учетом тенденций пользовательского поведения.

«В последнее время потребители хотят владеть меньшим количеством вещей, но в то же время обеспечить себе комфортную жизнь с современными технологиями. Для них также важно экономить деньги, планировать расходы и знать, как их потребление влияет на окружающую среду. Именно поэтому мы предлагаем устойчивое решение, позволяющее использовать новейшие технологии Apple по низкой цене – подписку вместо постоянного приобретения новых устройств», – отмечает Николайс Заикинс.

Он утверждает, что по истечении срока подписки, т. е. при переходе клиента на новое устройство iDeal надлежащим образом позаботится о старом гаджете.

«Мы стремимся снизить воздействие на окружающую среду и потребление ресурсов, поэтому тщательно оцениваем каждое возвращенное устройство. По возможности мы подготавливаем его к дальнейшему использованию, а если такой возможности нет – отправляем его на переработку. Таким образом, старые телефоны, планшеты или наушники не будут годами лежать в ящиках и превращаться в электронный мусор», – утверждает Николайс Заикинс.

Foto: iPhone 15 Pro

Без первоначального взноса и залога

Эксперт подчеркивает, что пользоваться услугой Smart Deal очень просто – подписку можно оформить в любом физическом магазине iDeal или по интернету.

«Самое сложное – выбрать само устройство, но с этим могут помочь специалисты iDeal. Они бесплатно продемонстрируют работу каждого устройства и его возможности, уточнят потребности подписчика, после чего порекомендуют оптимальный вариант. А дальше все еще проще – оформить подписку может любой совершеннолетний гражданин Латвии по предъявлении документа, удостоверяющего личность. После внесения первого ежемесячного взноса можно сразу начать пользоваться выбранным устройством или устройствами», – говорит Николайс Заикинс.

По словам Николайса Заикинса, наиболее удобный и комфортный срок подписки, после которого можно обновить устройство, выбирает сам пользователь.

«Мы заметили, что жители Латвии меняют телефоны и смарт-часы в среднем раз в один-два года, а планшеты и компьютеры – раз в три года. С учетом этих тенденций мы предлагаем несколько сроков Smart Deal. Потребители сами выбирают, когда обновить свой iPhone, Apple Watch, Mac и iPad: через один, два или три года», – подчеркивает Н. Заикинс.

Он обратил внимание, что для оформления подписки по интернету достаточно добавить выбранные устройства в корзину и выбрать в качестве способа оплаты Smart Deal.

«На сайте можно проверить изменение размера взноса в зависимости от срока подписки. После выбора наиболее подходящего варианта и оплаты первого взноса останется только дождаться доставки устройств – мы можем доставить их на дом, в почтомат или в ближайший магазин iDeal», – объясняет Н. Заикинс.

По его словам, по истечении срока подписки Smart Deal у покупателя есть выбор: вернуть старое устройство продавцу и выбрать новую модель или отказаться от подписки.

Foto: Apple Watch SE

Несколько устройств и всего один ежемесячный взнос

По словам Николайса Заикинса, он упоминает о возможности выбора сразу нескольких устройств не просто так – Smart Deal дает доступ ко всей экосистеме устройств Apple.

«Уникальная система Apple представляет собой одну из важнейших составных частей невероятного потребительского опыта: взаимосвязанные устройства дополняют и расширяют функциональность друг друга. Контакты, заметки, фотографии или документы доступны и на iPhone, и на Mac, и на iPad, на звонки можно отвечать не только с iPhone, но и с Apple Watch или AirPods, работу можно начинать на одном устройстве, а заканчивать ее на другом, можно объединять экраны планшета и компьютера Apple – и это лишь несколько преимуществ этой экосистемы», – утверждает Николайс Заикинс.

Чтобы это удобство было доступно более широкому кругу потребителей, по подписке Smart Deal можно заказать не только несколько устройств Apple, например, iPhone, Mac, Apple Watch и iPad, но и ряд принадлежностей и аксессуаров.

«Беспроводные AirPods разных моделей, зарядные устройства, чехлы, клавиатуры, ремешки для смарт-часов и даже стильные рюкзаки. Самое главное, что независимо от количества выбранных устройств и аксессуаров, оплата производится всего одним взносом в месяц», – подчеркивает Николайс Заикинс.

Foto: iPad 10th

Выбор устройств Apple и полные условия услуги Smart Deal доступны на сайте.

Примеры предложений Smart Deal:

Foto: Smart Deal

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