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Пасха – это и важное христианское событие, и праздник весны. Аутлет-городок в Пиньки организовал особенный праздник, полный традиций и разнообразных активностей. 29 и 30 марта с 11:00 до 15:00 взрослые и дети приглашаются на фестиваль для всей семьи.

У детей будет возможность познакомиться со сказочными персонажам и принять участие в различных играх – в катании яиц, весеннем оркестре с Цветочницей, поиграть в мини-гольф с Енотом и не только! Будет возможность построить скворечник, покрасить яйца в красильной мастерской, встретить главного гостя праздника – Зайца и многое другое.

В то же время родителей ждут гриль-дуэли и стрит фуд на улицах аутлет-городка и, конечно же, праздничные акции и спецпредложения в магазинах со скидками до -70%.

Via Jurmala Outlet Village стала излюбленным местом для многих семей, ведь в аутлет-городке можно не только выгодно делать покупки в более чем 60 различных магазинах, но и пообедать или поужинать в ресторанах, развлечь детей на детской площадке и просто прогуляться по красивым средиземноморском улицам.

29 и 30 марта встречаемся в аутлет-городке Via Jurmala Outlet Village в Пиньки!

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