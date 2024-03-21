Иногда нам кажется, что в этом деле для нас нет ничего неизвестного, и по приходу весны намечаем всегда один и тот же круг работ. Но все же стоит остановиться и задуматься о том, что можно было бы улучшить в своем саду и поле, что сделать по-другому, чтобы урожай радовал, а работа не была только лишь обязанностью и обузой. Об этом мы поговорим с Андреем Ленартом, агрономом-консультантом одной из крупнейших агропромышленных компаний в странах Балтии "Agrochema".

«Начинать нужно с плана, что и где сажать. Следует оценить потребности, возможности и сильные стороны семьи, тщательно проанализировать характеристики почвы на количество питательных веществ, влажность, кислотность и т.д. Наиболее оптимальная урожайность достигается на ровном участке или с небольшим уклоном на юг или юго-запад», — отмечает А. Ленартс.

На южной стороне следует сажать и выращивать теплолюбивые растения, такие как фасоль, томаты, огурцы, тыквы. На северной – редис, салат, шпинат.

Первыми высаживают паприку, томаты, баклажаны и сельдерей. Для получения раннего весеннего урожая на открытых грядках следует высевать редис, репу и листовой салат.

С наступлением подходящего времени почву следует обогатить питательными веществами, чтобы дать растениям энергию. Для первой подкормки отлично подойдет сбалансированное удобрение «Pavasaris».

Стоит иметь в виду, что кабачки, огурцы, патиссоны и капуста любят почву, обогащенную органическими удобрениями, поэтому г-н Ленартс рекомендует использовать «Гранулированный навоз».

Foto: Publicitātes foto

Теплица

Чтобы овощи в теплице каждый год давали здоровый и обильный урожай, ее необходимо правильно подготовить. Если теплица прибрана после последнего осеннего урожая, то это прекрасно. Это означает, что остатки растений убраны, а конструкции обработаны дезинфицирующей жидкостью. Если этого не было сделано, то нужно сделать это весной.

Многие специалисты рекомендуют проводить дезинфекцию теплицы: уничтожать вредителей, как насекомых, так и патогенные микроорганизмы (грибки, бактерии и т.д.). Для этого отлично подойдет медный купорос или техническая сера.

Для улучшения физических свойств почвы советуем использовать смесь торфа и компоста. Это благотворно скажется на всхожести семян и рассады, укрепит их корни, а также улучшит структуру тяжелых почв, их воздухо- и водопроводимость и тепловой режим, а также сохранит влажность легких, песчаных почв. Перед использованием смеси можно выкопать примерно 20-30 см старого тепличного грунта и насыпать смесь сверху, либо смешать старый тепличный грунт со смесью торфа и компоста в соотношении 30% компостной смеси и 70% грунта.

Органическое удобрение «Гранулированный навоз» полезно для улучшения почвы в теплице, оно обогатит почву не только органикой, но и другими питательными веществами. Обилие в почве органических веществ также увеличит количество гумуса, что будет способствовать лучшему росту растений и повышению урожайности.

Если грунт для теплицы заготавливался год-два назад, то менять его не нужно, достаточно удобрить его компостом или добавить удобрение «Pavasaris».

В процессе подготовки теплицы к новому сезону и планирования выращиваемых культур заранее позаботьтесь о специализированных удобрениях для наиболее популярных овощей – томатов и огурцов.

Сад

До начала распускания почек следует обрезать и осмотреть плодовые деревья. У взрослых, более старых плодовых деревьев обрезают загущенные кроны, убирают растущие рядом ветки.

Foto: Publicitātes foto

«Правильная обрезка растений может повысить их урожайность вдвое, а то и втрое, поэтому важно делать эту работу аккуратно, чтобы не навредить растению», — подчеркивает специалист «Agrochema». Основные принципы обрезки заключаются в удалении сухих, сломанных и поврежденных веток, а также в удалении веток, которые растут прямо вверх, и ветвей, которые не тянутся далеко от ствола, но перегибаются и растут обратно к нему.

Тем не менее при обрезке плодовых деревьев не переусердствуйте и удаляйте не более 30% веток, иначе растению будет сложно восстановиться. Живые изгороди можно стричь не чаще одного раза в месяц, а вот обрезка весной будет способствовать их росту, и они станут более плотными и сочными.

В качестве средства защиты растений рекомендуем использовать раствор удобрения «Karbamīda» (200-400 г этого удобрения надо растворить в 10 л воды). Опрыскивание плодовых деревьев этим раствором следует проводить до распускания почек, не рекомендуется использовать его для вечнозеленых растений. А при повышении температуры воздуха до 15°С удобрение «Karbamīda» рекомендуется добавить в почву, что поможет избежать потерь азота.

Так как после окончания зимы растениям нужны питательные вещества, их нужно обеспечивать. Удобрение компании «Agrochema» «Pavasaris» оптимально сбалансировано и легко усваивается, станет для растений источником макро- и микроэлементов, будет способствовать их нормальному росту, что даст богатый и качественный урожай. Это универсальное удобрение подходит для полевых овощей, плодовых кустарников, плодовых деревьев, а также для декоративных растений и газонов.

Клумбы

Агроном компании «Agrochema» говорит, что для хорошего результата для клумб нужно иметь предварительный план, даже если он не новый. Особенно важно продумать, когда и какие цветы начинают распускаться, что растет в том или ином месте во время цветения, какие цветовые сочетания преобладают.

«Еще не пришло время убирать мульчу или другие покрытия, так как они поддерживают равномерность температуры почвы. Однако их можно перевернуть для лучшей вентиляции. Для роз и других укрытых растений необходимо сделать отверстия для вентиляции», — советует А. Ленартс.

Чтобы красота цветов раскрылась во всем своем великолепии, их тоже нужно подкармливать. Универсальные цветочные удобрения подходят для всех видов цветов, поэтому, приобретая «Mēslojumu puķēm» (Удобрение для цветов), вы обогатите почву необходимыми веществами, которые помогут цветам вырасти более пышными и яркими.

Желаем вам хорошего урожая, здоровых и красивых растений, а также приглашаем посетить интернет-магазин удобрений «Agrochema» www.eagrochema.lv, где вы всегда найдете литовские удобрения «Agrochema» по выгодной цене.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!