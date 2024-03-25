Финская компания Ferrometal Oy известна как один из ведущих поставщиков крепежей в регионе Балтийского моря. В 2023 году её оборот составил 41 миллионов евро, что подтверждает статус Ferrometal как одной из ключевых компаний в индустрии. Однако успех Ferrometal выходит за рамки простой поставки крепежей. Компания стремится не только обеспечить клиентов необходимыми материалами, но и помочь им повысить производительность, предлагая передовые решения для оптимизации цепочки поставок.

Попрощайтесь с лишними шагами – автоматизированное решение, которое устраняет ошибки

Традиционно в промышленности и строительстве для сбора заказов используются письменные формы, бумажные документы или сканеры штрих-кодов. Наряду с этими системами появились новые технологии для автоматизации заказов и поставок мелких товаров. Новые решения IoT (Internet of Things) не только автоматизируют процессы, но и сокращают время ожидания, корректируют неправильный объем партий, устраняют ошибки и другие лишние шаги.

Электронный обмен данными (EDI) играет важную роль в стратегии развития Ferrometal и стал одной из первых инноваций, внедренных в компанию. На сегодняшний день до 70% заказов обрабатываются автоматически, что ускоряет и оптимизирует цепочку поставок между клиентами и Ferrometal. С увеличением объема заказов в компании выросла потребность в ручной обработке данных. Однако благодаря систематическому и долгосрочному развитию своей системы в 2020 году компания представила полностью автоматизированное решение для внешней и внутренней логистики — CleverSystem на основе IoT.

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Чтобы не накапливались запасы, CleverSystem повышает эффективность

Представленная клиентам в 2020 году система CleverSystem, основанная на технологии IoT, обеспечивает автоматическое оформление заказов непосредственно на месте их использования или с помощью системы полок "Канбан". Маршрутизатор, подключенный к сотовой сети, автоматически составляет заказы на основе данных, полученных от оптических датчиков, установленных в контейнерах для хранения или на открытых полках. Эта система полностью ориентирована на спрос, что исключает излишнее накопление запасов. Управление системой осуществляется через двусторонний интерфейс IoT, доступный с мобильного телефона, планшета или компьютера. Этот интерфейс позволяет просматривать информацию о продуктах по единицам и вносить необходимые изменения, например, корректировать количество партий или составляющие заказа.

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Контейнер для хранения CleverBin, который является частью сервисного решения CleverSystem, оснащен оптическим датчиком. Этот датчик контролирует количество продукта в контейнере и автоматически создает заказ на пополнение при достижении точки заказа, указанной в контейнере. Контейнер можно разместить, например, на рабочем столе, а автоматическое формирование заказа значительно упрощает и ускоряет процесс работы.

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Для производственных компаний крайне важно, чтобы деятельность компании осуществлялась быстро и бесперебойно. Штрафы за опоздание высоки. Производство не должно останавливаться, и это проще всего обеспечить с помощью сервисного решения CleverSystem.

CleverSystem во много раз упрощает процесс заказа и позволяет управлять им более точно, проактивно и беспрепятственно. Кроме того, CleverSystem позволяет в будущем более рационально использовать ресурсы, заказанные ранее.

Сервисное решение CleverSystem включает в себя следующие индивидуальные промышленные, строительные и розничные решения:

Узнайте больше о работе Ferrometal! Для получения дополнительной информации о сервисных решениях CleverSystem обращайтесь к сотрудникам Ferrometal Latvia.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

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