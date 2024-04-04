Наступление весны и приближение летних дней неотъемлемо связано с тем, что мы начинаем проводить много времени на свежем воздухе, в том числе во дворе и на лужайке возле дома: отдыхаем, проводим время с семьей и детьми, играем с детьми и домашними питомцами. И чтобы двор и лужайка радовали нас своей красотой, необходимо уже сейчас начать подготовку.

Чтобы ваш газон имел привлекательный вешний вид, весной необходимо провести работы по его скарификации, аэрации, засеву семян травы там, где отсутствует травяное покрытие, а также удобрению почвы.

По мокрому участку ходить не рекомендуется, нужно подождать, пока земля немного подсохнет. И тогда слегка поработать веерообразными граблями. Это необходимо для того, чтобы «расчесать» траву, которая со временем становится все гуще и плотнее, так, что спутанные корни начинают напоминать войлок. Нужно его прочесать.

Аэрация означает насыщение кислородом корневой системы. Специальное аэрационное оборудование имеет вал со спицами, которые прокалывают землю, выдергивая старую, отмершую траву.

Чтобы трава на газоне была густой и имела здоровый вид и сочный зеленый цвет, ее надо подкармливать. «Удобрение для газонов» (Mēslojums mauriņiem), предлагаемое одной из крупнейших агропромышленных компаний в странах Балтии «Agrochema», обеспечивает пышный рост травы с ранней весны до поздней осени и повышает ее устойчивость к засухе. Бор, содержащийся в удобрении, укрепляет корни, защищает траву от заболеваний корней и их отмирания, а железо поддерживает интенсивность окраски травы и защищает ее от хлороза (пожелтения). На 100 м2 газона весной будет достаточно 1-2 кг удобрения, произведенного в Литве.

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Не стоит спешить с удобрениями при первых признаках потепления. Дождитесь, когда установится стабильно теплая погода и начнется активный рост травы. Тогда газон будет быстрее впитывать питательные вещества. Особенно подходящим временем для подкормки травы является время перед дождем (следите за прогнозом погоды), так как после него удобрение быстрее растворяется.

Если на газоне начинает расти мох, это может быть признаком того, что почва либо слишком влажная, либо слишком кислая. Не исключено, что газон либо все время в тени, либо траве не хватает питательных веществ, либо она слишком низко подстрижена, либо образовался толстый слой войлока. Если ваш газон имеет тенденцию к росту мха, рекомендуем использовать «Удобрение для мшистых газонов», которое, кроме того, что содержащийся в нем сульфат железа борется с нежелательным мхом, будет еще и питать травяное покрытие.

Хвойные деревья в нашем дворе

Хвойные деревья все чаще становятся элементом, украшающим двор, и это неудивительно, ведь они отличаются долгим сроком жизни и простотой в уходе. Часто они становятся одним их центральных акцентов двора. Вкратце напомним, как правильно за ними ухаживать.

Хвойные деревья чувствительны к нехватке воды. Так как корни хвойных деревьев обычно располагаются на верхнем слое почвы и не достигают глубинных вод, эти деревья нуждаются в частом и обильном поливе, особенно во время засухи.

Чтобы кроны хвойных деревьев сохраняли свой насыщенный цвет и были здоровыми, важно правильно и в нужное время удобрять почву. Делать это рекомендуется уже ранней весной, когда начинается вегетация (март, начало апреля). В это время хвойные деревья больше всего нуждаются в азоте и микроэлементах, которые содержатся в удобрении «Agrochema» для хвойных растений.

Многие хвойные растения чувствительны к большим количествам азота, поэтому удобряйте аккуратно, чтобы не навредить растению. Лучше использовать меньше рекомендованного количества. За лето делают 1-2 подкормки: в начале и середине лета, последний раз лучше удобрять до начала сентября. Не стоит переусердствовать с удобрением растений (например, сосны, можжевельники), которые не особенно любят чрезмерно плодородную почву.

Еще раз об уходе за цветами весной

Чтобы весной как следует налюбоваться цветущими тюльпанами, гиацинтами и крокусами, нужно уже осенью проявить о них заботу. Но, если луковички ваших тюльпанов и других луковичных цветов хорошего качества, и вы их еще не посадили, при этом не прочь поэкспериментировать, попробуйте посадить в горшки и поставить в прохладное место с температурой 7-10°С примерно на 2 недели. Затем попробуйте пересадить их в грунт – возможно, вы сможете вырастить прекрасные цветы.

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Не забудьте проверить, как себя чувствуют клубни, зимовавшие в прохладе: георгины, канна, гладиолусы. Помещение для их хранения должно хорошо проветриваться. Если появились небольшие всходы, переставьте их в более прохладное место, с температурой на несколько градусов ниже. Если цветы начали расти слишком рано, посадите в горшки и храните в прохладном помещении.

После того, как растает снег, нашему взору открываются все, что осталось с прошлого года, в том числе коричневые стебли растений на клумбе. Их следует срезать или обрезать до того, как начнут пробиваться новые ростки. Это также поможет избавиться от вредителей, которые селятся на или под этими стеблями.

Ранней весной почва в цветнике должна быть удобрена органическими удобрениями, таким как, например, «Гранулированный навоз». При пересадке растений, принесенных из темных помещений, используйте удобрение «Весна», а в дальнейшем – «Удобрение для цветов» для дополнительной подкормки и шикарных цветов.

Рододендрон – многолетний цветок, который радует нас своим цветением один из первых. Эти вечнозеленые кустарники с разноцветными цветками имеют своих поклонников, поэтому при правильном уходе они будут радовать вас своей красотой еще долгое время.

Рододендрону крайне важно получать достаточное количество воды, так как его корни отличаются от большинства других растений и не имеют корневых волосков. Растение поглощает воду из почвы всей поверхностью корней. Взрослому кусту рододендрона в сухую погоду требуется около 10 литров воды в сутки. Однако рододендроны не любят ни недостатка влаги, ни ее переизбытка. Поэтому следите за состоянием своих растений.

Это растение очень любит кислую почву. Рододендроны обычно удобряют до июля, и идеальным удобрением для них то же, что и для кустовой черники. Это удобрение не только повышает кислотность почвы, способствует росту рододендронов, но и повышает их устойчивость при неблагоприятных условиях выращивания. Удобрять рододендроны рекомендуется несколько раз: ранней весной, когда вегетация восстанавливается (конец марта – начало апреля), в конце мая – начале июня и после цветения.

Пусть все цветет и процветает!

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