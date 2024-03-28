26 марта, в Институте транспорта и связи (TSI), состоялось официальное открытие лаборатории технологий аддитивного промышленного производства – AdditiveLab, в ходе которого предприниматели, учёные, студенты и исследователи получили возможность обсудить сотрудничество и возможности разработки инновационных продуктов и решений с использованием новейшего оборудования, которое является уникальным, и на данный момент, единственным в Балтийском регионе.

TSI AdditiveLab — единственная лаборатория в Латвии и странах Балтии, которая специализируется на исследованиях и разработках технологий металлической 3D-печати (Wire Additive Manufacturing WAM). Поддерживая углубление знаний и создание инновационной среды, которая обеспечивает разработку продуктов для местных и международных предприятий разного масштаба - от ранней стадии разработок до фактического применения и глобального внедрения в рабочие процессы и технологии, лаборатория AdditiveLab расширяет возможности Латвии и Балтии на рынке промышленного производства. Лаборатория предлагает возможности сотрудничества в различных отраслях - транспорт, авиация, промышленная деятельность и др.

Презентацию лаборатории открыл проректор TSI по академической и научной работе, профессор, Dr. sc. ing. Михаил Саврасов, а ознакомили подробнее гостей с работой и оборудованием лаборатории декан инженерного факультета, профессор, Ph.D., Эммануэль Мерчан и руководитель AdditiveLab Mg.sc.ing. Арсений Кисарев.

“Оборудование нашей лаборатории позволяет работать с различными материалами, такими как алюминиевые и никелевые сплавы, конструкционные стали и нержавеющая сталь. Мы также занимаемся разработкой программного обеспечения для управления роботами и процессами прогнозирования и поддержания технологических параметров и функций. И это только начало!”- делится А. Кисарев.

В ходе мероприятия было продемонстрировано оборудование лаборатории, включающее в себя высокоточные промышленные роботы и двухосные станции Yaskawa, источники питания электродуговой сварки Fronius, источники питания лазеров Meltio, датчики лазерной геометрии Wenglor и др. оборудование, которое имеет большое значение в современных процессах производства или разработок. Такого рода среда позволит реализовать проекты различного масштаба. Также в рамках лаборатории оказывается широкая поддержка со стороны ведущих специалистов – инженеров высокого уровня и экспертов в области науки, которые помогут исследователям, компаниям и студентам в разработке инновационных продуктов высокой ценности.

Основными темами дискуссий стали возможности AdditiveLab, в том числе технологии 3D-печати металлами по запросу, разработка программного обеспечения и бизнес-решений, а также реализация исследовательских проектов с использованием уникального промышленного робототехнического оборудования и т.д. В рамках мероприятия посетители также имели возможность ознакомиться с работой нового научно-исследовательского кластера инноваций в области робототехники и аддитивных технологий.

Йорг Левицкий, директор филиала Yaskawa Nordic AB в Латвии, говоря об уже разработанных в лаборатории решениях, говорит: «Yaskawa – один из крупнейших производителей роботов в мире, и в этом смысле любое сотрудничество с предприятиями, которые работают и обучают в области высоких технологий, также является для нас большим шагом вперед. Получая от вас отзывы об уже разработанном в лаборатории приложении, мы уже сейчас можем обратить внимание на то, что можно улучшить в нашем оборудовании – и это не только сами роботы, но и более глубокие инструменты автоматизации производственных процессов. Поэтому сотрудничество с вами и ваши «know-how» отражаются и в нашей деятельности. Tаких роботов, как в AdditiveLab больше ни у кого нет, ни то, что в Латвии - во всем Балтийском регионе. AdditiveLab оснащена двумя высокотехнологичными роботами для лазерного и плазменного применения, таких роботов совершенно точно в Балтийском регионе больше нет. Вы в этом смысле флагман – и по наличию оборудования, и в сварочном применении, и лазерный источник, и высокоскоростные и прецезионные роботы… Лаборатория AdditiveLab уникальна, я могу это с уверенностью подтвердить».

Открытие лаборатории состоялось в рамках конференции членов Ассоциации металлообрабатывающей промышленности (MASOC) и получило признание среди представителей ведущих компаний, что подтверждает значимость новой лаборатории в науке, промышленности и бизнесе.

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