Если вы мечтаете нормализовать вес тела, но не можете это сделать, данная статья предназначена для вас. Специалист по питанию поликлиники VCA Elite Анна Пискурёва рассказывает о методах похудения и несовершенствах рациона:

– Чтобы потерять вес, не вредя здоровью, и потом сохранить форму, необходимы только три фактора – сильная мотивация, личное упорство и компетентный специалист по питанию…

Когда-то способность нашего тела экономить энергию была стратегией выживания, однако сегодня она у многих способствует ожирению. Как специалист по питанию я работаю с разными аудиториями – от беременных до людей в преклонных годах. Множество проблем со здоровьем (не только лишь лишний вес) коренится в наших пищевых привычках. Например, несбалансированный рацион во время беременности и неконтролируемое употребление сладостей в больших количествах могут привести к тому, что уже до родов вес будущего ребенка превышает норму, что, в свою очередь, увеличивает риск осложнений во время родов и может повлиять на обмен веществ ребенка в будущем.

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Серьезная ошибка - побуждать беременную женщину есть за двоих, как это говорили раньше. Научно доказано: это неверный подход. В первый триместр беременности к обычному рациону женщины дополнительно необходимы лишь 100 калорий. В последний триместр – всего 300 дополнительных калорий. Это количество энергии обеспечивает небольшая прибавка продуктов питания, в то время как беременные зачастую переоценивают свою потребность в дополнительной энергии. Чрезмерного приема булочек, мороженого, сладких ягод, мандаринов и сладостей будущим мамочкам особенно следует остерегаться в последний триместр беременности, когда все органы и системы малыша уже сформировались и он для роста и развития больше не тратит много энергии. Излишек глюкозы, который с продуктами питания попадает в организм матери, легко проникает через плаценту. Поджелудочная железа плода на это реагирует и начинает производить много инсулина, что на этой стадии развития недопустимо и в будущем может привести к различным проблемам со здоровьем ребенка, в том числе к ожирению и к сахарному диабету 2-го типа.

По-моему, правильное питание не должно завершаться беременностью, поскольку за ней следует важный для женщины и малыша период – кормление. Послеродовой период сам по себе – это время, когда в женском теле происходят существенные изменения и возникает дополнительный стресс, да и уход за малышом требует много энергии. Так что сбалансированный и полноценный рацион во время кормления – это один из важных аспектов хорошего самочувствия женщины.

Я консультирую также по началу подкармливания и тогда, когда у молодых родителей возникают вопросы о возможных аллергических реакциях на новые продукты питания в рационе ребенка. Например, если у малыша диагностирована аллергия на белок коровьего молока, я кормящей матери помогаю разработать план полноценного питания на период, когда кратковременно следует воздержаться от продуктов из коровьего молока.

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Специалист по питанию – это профессионал, который понимает все механизмы того, как рацион влияет на каждого конкретного пациента, он помогает нормализовать вес практически здоровым людям и составляет индивидуальный план питания пациентам с хроническими заболеваниями. Все методы коррекции веса основаны на науке, это комплексный подход, который охватывает рацион, режим, физическую активность, рекомендации по применению пищевых добавок с минералами и витаминами. В случаях, когда ожирение приводит к необратимому вреду для здоровья пациента, может потребоваться хирургическое вмешательство – бариатрическая хирургия. В мире нет двух идентичных людей, поэтому те методы похудения, которые можно найти в Интернете (с помощью гречки, кефира и вареной курицы) и которые не имеют научного обоснования, чаще всего вредят здоровью, а при долгосрочном применении только способствуют приросту лишнего веса.

К нам приходят люди разного возраста, молодые и пенсионеры – такие, кому надо избавиться от 50 килограммов, и такие, кому надо освободиться от десятой части этой массы… У людей с лишним весом часто бывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, или же им надо прийти в себя после операции, инсульта или травмы, кроме того, они могут быть ограничены в движениях из-за состояния здоровья. Следует добавить, что лишний вес может привести к такому осложнению, как плохой сон и вызванные этим последствия – повышенная утомляемость, ухудшение психоэмоционального состояния. Стараниями нашей команды мы помогаем нормализовать вес тела и улучшить здоровье большей части пациентов.

Специалист по питанию решает различные проблемы. Например, у меня была пациентка с болезнью почек и большим весом: удалось скорректировать диету так, что вес уменьшился на несколько десятков килограммов, а главное – мы почти полностью освободились от чрезмерного количества соли в ежедневном рационе, что сразу улучшило состояние женщины.

Конечно, у нас есть свои секреты, точнее говоря, понимание тонкостей науки регулирования веса. При первом визите отличный помощник – особые весы для анализа биоимпеданса. Они позволяют определить состав тела: сколько в организме жиров, мышечной массы и жидкости. Кроме того, важно правильно обобщить анамнез – найти причины лишних килограммов: генетические, эндокринные, психологические и т. д. Все эти данные помогают грамотно обобщить рекомендации – что до следующего визита к специалисту надо самостоятельно делать с дозами рациона и какой режим питания надо соблюдать.

Как известно, любые изменения важно вводить постепенно, приспосабливая их к конкретному человеку с его распорядком дня, привычками, рабочим графиком и состоянием здоровья. Конечно, начиная худеть, человек порой сталкивается со сложностями, и наша задача – помочь ему в любой проблемной ситуации. К каждому пациенту надо найти подход и вместе с ним приблизиться к победе над лишними килограммами. Эти изменения никогда не должны происходить быстро, надо соблюдать строгие ограничения.

Повторю еще раз: каждый пациент – это отдельный мир, поэтому нет одного верного пути избавления от лишнего веса. Порой «проблемные зоны» можно определить только после нескольких визитов, когда вместе с пациентом мы анализируем дневник питания и подсчитываем количество калорий, например, в, казалось бы, безвредных сухофруктах, которыми зачастую заменяются сладости. Достаточно научить пациента контролировать количество съеденного за один присест изюма или передвинуть время приема пищи с вечера на первую половину дня, и вес начинает падать. Продуманный и сбалансированный рацион – это долгосрочная стратегия, цель которой – предотвратить хронические заболевания и улучшить качество жизни.

Каковы наиболее частые ошибки питания среди тех латвийских жителей, которые страдают от лишнего веса? Многие люди, которые борются с лишними килограммами, практически исключают из рациона углеводы – картофель, макароны, рис, но одновременно не исключают сладости, в том числе любимые всеми шоколадные конфеты или творожные сырочки. К сожалению, весьма редкие гости на тарелке – овощи, бобовые и рыба. Мы часто сталкиваемся с тем, что в рационе много соли, низкокачественных жиров, при этом доминируют продукты быстрого приготовления.

Путь к нормализации веса может начаться с любой, даже самой высокой или низкой величины. Если соблюдаете рекомендации специалиста, устраняете дефициты, соблюдаете режим, добавляете соответствующую вам физическую нагрузку, внимательны и бережны к себе, результат не заставит долго ждать.

И еще один совет: хотя бы проверьте на калькуляторе, нет ли у вас лишнего веса! Многие люди удивляются, узнав, что их вес уже далеко превышает норму. Если это так, подумайте о своем здоровье, начните заниматься коррекцией веса – это продлит вам жизни и молодость во всех смыслах. И мы, специалисты по питанию, в этом вопросе всегда готовы вам помочь.

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