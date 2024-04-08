Финская компания Ferrometal Oy известна как один из ведущих поставщиков крепежей в регионе Балтийского моря. В 2023 году её оборот составил 41 миллионов евро, что подтверждает статус Ferrometal как одной из ключевых компаний в индустрии. Однако Ferrometal не ограничивается только поставками крепежных изделий – компания обязалась увеличить производительность своих клиентов, предоставляя передовые решения, которые помогут сделать цепочку поставок заказов более эффективной согласно принципам Lean. В Латвии Ferrometal работает через филиальное представительство.

CleverSystem и CleverBin – умные технологии, улучшающие поставки мелких материалов

Система CleverSystem обеспечивает наличие необходимых мелких деталей в достаточном количестве в любое время. Система сокращает необходимость хранения запасов и одновременно снижает риск простоев на производстве.

Контейнеры CleverBin являются частью системы ClerverSystem. Внутри каждого контейнера находится оптический датчик, который контролирует наличие материалов в контейнере. Если количество материалов опускается ниже предварительно установленной точки заказа, система CleverSystem автоматически отправляет заказ на пополнение в ERP-систему Ferrometal при помощи беспроводного соединения в помещениях клиента и мобильной сети телефонов.

Система полностью независима от места расположения, поэтому контейнер можно поставить, например, на полке или столе, рядом с рабочим местом или даже в автомобиле. Если количество материалов опускается ниже точки заказа, оформляется новый заказ, который далее отправляется в Ferrometal.

Как только дополнительный заказ доставлен клиенту, его размещение на полке можно осуществить несколькими способами: через услугу от Ferrometal, с привлечением логистических решений самого клиента или сотрудничая с подрядчиком.

С помощью системы мониторинга CleverSystem можно отслеживать историю потребления мелких артикулов, а также изменять и устанавливать пороговые значения для быстро или медленно расходуемых материалов. На основе накопленных данных цикл инвентаризации можно по мере необходимости донастроить. Мониторинг осуществляется через веб-браузер с понятным пользовательским интерфейсом, и его также можно использовать для ручной подготовки отдельного заказа.

Foto: Publicitātes foto

Вместе с сотрудниками, ответственными за производство и отношения с клиентской компанией, Ferrometal планирует цели, выясняет текущее состояние процессов клиента и их слабые места. Затем Ferrometal продолжает работать над этим вопросом, и совместно с клиентом разрабатывает график внедрения системы.

Следите за остатками материалов с CleverCar прямо в автомобиле

CleverCar – настоящий помощник монтажника. Крепежные элементы отправляются на рабочие места в контейнерах CleverBin, поэтому всё необходимое всегда легко доступно.

Маршрутизатор, подключенный к электросистеме автомобиля (12 V), и оптические датчики в контейнерах автоматически и проактивно "общаются" между собой о количестве материалов. Когда количество деталей достигает минимального установленного порога, система формирует заказ, который через мобильную сеть автоматически передается от маршрутизатора в ERP-систему Ferrometal.

Это помогает сократить несколько этапов процесса заказа и снижает количество человеческих ошибок, следовательно, сотрудник может целиком и полностью сконцентрироваться на работе.

Товары поставляются по соответствующему адресу и помещаются в ящик для инструментов в автомобиле.

CleverCar подходит для управления логистикой различных товаров.

Foto: Publicitātes foto

С TriBase CleverCar удобно отслеживать заказы третьих сторон

С помощью этой системы можно управлять заказами третьих сторон – в этом случае используется обозначение TriBase CleverCar.

Используя систему TriBase CleverCar, Ferrometal поставляет систему и взимает оплату от клиента за саму систему, ее администрирование и сделки на основе выполненных заказов.

При достижении определенного порога система TriBase автоматически отправляет соответствующие заказы по электронной почте.

CleverSystem на различных рабочих местах – с Fix master CleverContainer

Оптические датчики, размещенные на полках внутри контейнера, отслеживают изменения количества крепежных элементов и других мелких товаров. Датчик определяет, когда достигнут порог заказа. Когда количество достигает уровня, требующего нового заказа, система автоматически формирует заказ еще до того, как товар закончится. Система отправляет заказ поставщику.

Доставка осуществляется на объект – прямо следующим утром. Fix master CleverContainer означает экономию времени и эффективность на объекте!

Foto: Publicitātes foto

Просматривайте продукты и делайте заказы в мобильном приложении Ferrometal app.В мобильном приложении Ferrometal вы можете легко просматривать наши продукты даже без регистрации, заказывать их по желаемому адресу и получать на следующий рабочий день. Быстрый и точный считыватель штрих-кодов EAN поможет легко находить продукты.

Foto: Publicitātes foto

В мобильном приложении Ferrometal вы можете легко просматривать наши продукты даже без регистрации, заказывать их по желаемому адресу и получать на следующий рабочий день. Быстрый и точный считыватель штрих-кодов EAN поможет легко находить продукты.

Foto: Publicitātes foto

Приложение доступно в AppStore и Google Play.

Интернет-магазин Ferrometal для корпоративных клиентов

Корпоративным клиентам Ferrometal предлагает широкий спектр функций электронного магазина Ferrometal Fm Shop в мобильном приложении.

Через приложение вы можете делать покупки круглосуточно и моментально видеть доступность всех товаров, представленных в онлайн-магазине. Вы можете сохранить шаблоны для повторных заказов, а также отслеживать прогресс выполнения вашего заказа. При необходимости вы можете изменить адрес доставки для отдельного заказа. Кроме того, используя считыватель штрих-кодов EAN, вы быстро и легко пополните запасы на складе.

Создайте учетную запись, связавшись с нами по электронной почте latvia@ferrometal.fi или позвонив в торговый офис Ferrometal Latvija по телефону +371 6728 0581.

Foto: Publicitātes foto

Для получения дополнительной информации о системах, соответствующих философии Lean, таких как CleverSystem, CleverBin, CleverCar, CleverContainer, а также о приложении Ferrometal app и магазине Ferrometal Fm Shop, свяжитесь с Ferrometal Latvija!

Торговый офис Ferrometal Latvija, улица Юрмалас, 13C, Бабитский край, Марупский край, LV-2107, Пиньки, Латвия.

Foto: Publicitātes foto

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!