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[2 апреля 2024 г.] – Сегодняшний день отмечен успешным заключением окончательного Договора о сотрудничестве между Beko B.V., непосредственной дочерней компанией Arçelik, и Whirlpool EMEA Holdings LLC, непосредственной дочерней компанией Whirlpool Corporation, и созданием Beko Europe.

Соглашение также завершает заключение окончательного договора Arçelik о полном приобретении операций Whirlpool на Ближнем Востоке и в Северной Африке в рамках отдельной сделки.

С учетом объема производства в 2023 году Whirlpool с основным объемом операций в отрасли бытовой техники и Arçelik с основным объемом операций в отрасли бытовой техники, потребительской электроники, кондиционирования воздуха и небольших бытовых приборов совместно, то есть в качестве Beko Europe, отвечают за крупнейшую долю европейского рынка[1]. В Beko Europe работает более 20 000 сотрудников, а объем производства на 11 производственных площадках составляет примерно 24 миллиона бытовых приборов в год. 75 % недавно созданной компании принадлежат Beko B.V. и 25 % – Whirlpool Corporation.*

Теперь Arçelik ведет операции на 57 рынках во всем мире и насчитывает примерно 55 000 сотрудников. Совокупная прибыль Arçelik составляет примерно 11 миллиардов евро с учетом результатов 2023 года.** Ежегодный годовой объем производства компании также значительно увеличился, поскольку общее количество ее производственных объектов составляет 45.

Комментируя завершение сделок Хакан Булгурлу /Hakan Bulgurlu/, Генеральный директор Arçelik рассказывает: «Мы ставили четкие цели роста нашего бизнеса и совершенствовали нашу отрасль на протяжении последних десяти лет, одновременно создавая ценности для своих потребителей, своих заказчиков, своих сотрудников и своих акционеров. Нашему росту способствовали продуманные преобразования и новаторские совместные предприятия с такими ведущими компаниями, как Singer в Бангладеш и Hitachi в Азии. Создание Beko Europe и приобретение активов Whirlpool на Ближнем Востоке и в Северной Азии – это еще один важный этап в истории непрерывного роста Arçelik на протяжении десяти лет. Будучи одним из мировых лидеров, занимающим сильные позиции на старых и быстрорастущих рынках, сегодня мы укрепляем нашу готовность быть силой прогресса и перемен для блага планеты и людей».

Кроме того, Марк Битцер /Marc Bitzer/, Председатель и Генеральный директор Whirlpool Corporation отметил: «Мы рады достичь этого важного момента в заключении нашего соглашения с Arçelik по созданию Beko Europe. Этот этап начинается с новой вдохновляющей главы о создании еще большей ценности для европейских потребителей, благодаря привлекательным брендам, стабильному производству, инновационной продукции и бытовому обслуживанию. Мы надеемся, что значительные возможности Beko Europe позволят привлечь новых покупателей, которые постоянно стремятся улучшать свои условия жизни».

Генеральный директор Beko Europe Рагип Балджиоглу /Ragıp Balcıoğlu/ комментирует: «Сегодня – первый день истории Beko Europe в деле создания устойчивой среды в каждом европейском доме. Сочетая свои достижения, мы создаем масштаб и теперь должны неустанно работать, чтобы это служило на благо заказчиков и потребителей. Мы будем ответственным партнером и в отрасли, и для потребителей, активно используя свои лидирующие позиции на рынке для повышения стандартов и эффективности, введения инноваций, создавая лучшее будущее. Понимая меняющиеся потребности наших заказчиков и потребителей, мы стремимся продвигать европейскую индустрию бытовой техники к более яркому, более конкурентоспособному и экологически чистому ландшафту. В достижении этой амбициозной цели мы делаем основной акцент на свои исключительные высококвалифицированные команды.

Foto: Publicitātes foto

Об Arçelik

В Arçelik работает 55 000 сотрудников по всему миру, глобальная деятельность осуществляется через дочерние компании в 57 странах и на 45 производственных объектах в 13 странах (Турции, Великобритании, Италии, Румынии, Словакии, Польше, ЮАР, России, Пакистане, Индии, Бангладеш, Таиланде и Китае). Arçelik использует 22 бренда, которые принадлежат компании или используются на основании ограниченной лицензии (Arçelik, Beko, Whirlpool***, Grundig, Hotpoint, Arctic, Ariston***, Leisure, Indesit, Blomberg, Defy, Dawlance, Hitachi***, Voltas Beko, Singer***, ElektraBregenz, Flavel, Bauknecht, Privileg, Altus, Ignis, Polar). Arçelik стала крупнейшей компанией-производителем белой техники со своей долей на европейском рынке (по показателю объемов) и достигла совокупного оборота в размере 8 миллиардов евро в 2023 году. 31 исследовательский центр и бюро Arçelik во всем мире стали своими для 2300 исследователей, и в настоящее время зарегистрировано более 3500 заявок на международные патенты. На протяжении 5 последних лет компания получает самые высокие оценки в топе отрасли бытовых приборов длительного пользования (по результатам на 27 октября 2023 года) в Индексе устойчивости Dow Jones по глобальной оценке корпоративной устойчивости S&P. Философия Arçelik: «Уважение к миру – уважение во всем мире». 

* С учетом корректировок при завершении

** 11 миллиардов евро с учетом оценки совместной прибыли Arçelik и Whirlpool EMEA в 2023 году

*** Лицензия ограничена определенными юрисдикциями

О Beko Europe

Beko Europe – это ведущая компания по производству бытовой техники, изменяющая жизнь своих заказчиков с помощью широкого спектра инновационных и экологически чистых товаров и решений для дома.

75 % акций недавно созданной компании Beko Europe принадлежат Beko B.V., и 25 % – Whirpool Corporation. На 11 производственных площадках Beko Europe во всей Европе – Кассинетта, Мелано, Комунанца и Сиена в Италии, Вроцлав, Радомско и Лодзь в Польше, Попрад в Словакии, Йейт в Великобритании и Улми и Гэешти в Румынии – трудится более 20 000 работников, а производственная мощность составляет примерно 24 миллиона единиц белой техники в год.

[1]Дополнительную статистическую коммерческую информацию можно найти в паспорте Euromonitor.

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