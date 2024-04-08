Подход компаний к управлению своим автопарком меняется. Все больше компаний сосредотачиваются на обеспечении качества своих услуг и передают управление своим транспортом внешним партнерам. Также в условиях экономической нестабильности аренда автомобилей становится ещё более привлекательным вариантом для предприятий.

Глобальные события последних четырех лет, такие как пандемия, война, нарушения в производственных цепочках, инфляция и рост EURIBOR, изменили наше восприятие повседневной жизни и развития бизнеса. Один из ключевых уроков, который мы усвоили за это время, заключается в том, что выживают лишь те, кто способен оперативно адаптироваться к переменам и принимать решения вовремя.

Изменения в экономической среде и в потребительских привычках способствуют стремительному развитию модели подписки, что можно наблюдать в таких технологических и стриминговых гигантах, как Microsoft, Netflix, Spotify и Amazon. Потребители все больше обращаются к подписке на товары и услуги, так как это предлагает свободу, гибкость и возможность более эффективно планировать свои финансы.

В свете вышесказанного преимущества альтернативных услуг мобильности, таких как услуги подписки на автомобиль, становятся все более очевидными. Согласно текущим прогнозам исследователей рынка, популярность подписок продолжает расти. Например, согласно исследованию Straits Research на 2023 год, прогнозируется, что рынок подписок на автомобили в Европе вырастет на 32,9% к 2031 году.

Эксперты решают элементарные задачи

Управление автопарком компании обходится дорого как с финансовой, так и временной точек зрения. Мы все знаем, что в бизнесе время - это деньги. Кому-то на предприятии необходимо следить за условиями страхования и обязательным техническим обслуживанием, а также вовремя менять шины, искать автосервис в случае необходимости ремонта и т.д. Чем больше автомобилей, тем больше ресурсов требуется на их обслуживание и управление.

Эффективно организованные работы по ремонту автомобиля после технических повреждений или после дорожно-транспортного происшествия, а также оперативное предоставление заменного транспортного средства - это не только приятный, но и экономически выгодный элемент управления автопарком, который мы предоставляем. В конечном итоге, пропущенная деловая встреча может стоить гораздо дороже, чем сумма, сэкономленная на ремонтных работах.

Следовательно, современные предприятия, которые не желают тратить свои ресурсы на такие вопросы, обращаются за помощью к внешним партнерам по аутсорсингу. Предоставляя клиентам решение всех проблем, подписка на автомобиль становится способом, при котором транспортное средство работает на благо предприятия, а не наоборот.

Тот факт, что все больше компаний передают свои функции внешним аутсорсинговым партнерам, говорит о важном аспекте: мы перестали стремиться быть экспертами во всех областях. Мы становимся более ориентированными на западные практики и осознаем, что профессионалы в своей сфере - лучший вариант для решения различных задач. Мы начинаем ценить компетенции, необходимые для решения и оптимизации вопросов, которые могут казаться нам слишком обыденными, но при этом они являются неотъемлемой частью нашей работы.

Когда требуется ясность и легкость

Современным предприятиям подписка на товары или услуги обеспечивает финансовую стабильность и упрощает внутренние процессы. Наши клиенты часто выделяют именно эти преимущества как основные мотивы для перехода с собственного автопарка на абонентскую модель автомобильного использования.

Принцип подписки позволяет эффективно планировать свои финансы. Например, когда вы подписываетесь на автомобиль MyBee за фиксированную ежемесячную плату, вы получаете все необходимое для его использования каждый день - без неожиданных расходов на ремонт или обслуживание. Нет необходимости беспокоиться о износе или том, как избавиться от автомобиля в будущем.

Автомобильная подписка уменьшает административную нагрузку, поскольку процесс получения очень прост - выберите автомобиль и оплатите его через веб-сайт. Нет необходимости в бумажных договорах или долгих административных процедурах, которые могут помешать повседневным делам.

Фактически, мы проявляем гораздо большую гибкость по отношению к нашим клиентам, чем финансовые учреждения. Поэтому автомобильная подписка часто становится наиболее доступным способом быстрого получения автомобилей для новых и международных компаний.

Для тех, кто идет в ногу со временем

Адаптивный и оперативный подход - ключевые преимущества нашего сервиса в переменчивой среде.

Это стало обычной практикой для компаний : долго ждать поставок новых автомобилей, но с нашими услугами компании могут получить автомобиль в тот же день. Ваш автомобиль по подписке легко заменить в зависимости от потребностей в бизнес-мобильности, будь то городской внедорожник, коммерческий транспорт или электромобиль. Вы можете с легкостью настраивать длительность абонемента, выбирая срок от 6 месяцев до 5 лет, и так же управлять контрактом, продлевая или расторгая его по вашему усмотрению.

Сезонные предприятия, которым автомобиль требуется лишь в определенные месяцы года, также находят оптимальное решение в MyBee. Автомобильная подписка предоставляет им необходимый транспорт для бизнеса без долгосрочных обязательств и сложных контрактов, только по мере реальной потребности.

Подводя итог всему сказанному, я хотел бы ответить на главный вопрос: почему компании предпочитают подписку на автомобили вместо их покупки? Потому что мы предоставляем компаниям необходимые транспортные средства гибко, оперативно и комфортно. Долгосрочная аренда автомобиля позволяет более эффективно использовать и управлять транспортным средством - без сложных обязательств и дополнительных расходов на техническое обслуживание. Я убежден, что, учитывая все эти аспекты, подписка на автомобили является экономически выгодным выбором для управления автопарком компании.

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