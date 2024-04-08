Поддержание домашнего газона в идеально зеленом и ровном состоянии занимает много времени. Нужно найти свободное время, чтобы каждую неделю на протяжении нескольких часов ходить с газонокосилкой по территории, потому что пропускать стрижку означает допустить переростки на газоне. С роботами-газонокосилками нового поколения iMOW® от Stihl поддерживать газон, достойный поля для гольфа, станет очень просто!

Новые модели роботов-газонокосилок iMOW® 5, 6 и 7 от Stihl выполняют свою работу не только тщательно, но умно и быстро. Кроме того, не стоит беспокоиться, если участок имеет характерный для Латвии рельеф – iMOW® справится с наклонами и легкими спусками и не испугается внезапных дождей. Как выбрать подходящего вам робота-газонокосилку и что нужно учесть, чтобы умный помощник работал без проблем? Об этом расскажет торговый представитель iMOW® Йонс Голубовс.

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От крошечного участка до большой площади – какую модель iMOW® выбрать?

iMOW® предоставляет полностью автоматизированную стрижку газона, позволяя сэкономить время и заняться другими задачами в саду. Робот-газонокосилка самостоятельно проезжает по участку и стрижет газон каждый день – его работу можно настроить как на самой газонокосилке, так и через приложение My iMOW®, позволяя в любое время запустить, приостановить или завершить стрижку, чтобы робот вернулся на станцию для зарядки. Роботы оснащены тремя крупными подвижными лезвиями системы Disc cut, которые позволяют стричь газон точно и быстро.

Модель iMOW® 5 подойдет для газонов площадью до 1500 м2. С полным зарядом этот робот может работать без остановки до 65 минут.

Модель iMOW® 6 справится уже с более обширными газонами – до 3000 м2. С полностью заряженным аккумулятором робот может работать без остановки до 150 минут.

Модель iMOW® 7 прекрасно подойдет для очень больших газонов – до 5000 м2. Полностью заряженный аккумулятор позволит роботу работать беспрерывно до 240 минут.

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Следует отметить, что указанное время стрижки является информативным показателем и может отличаться на практике. Это зависит от размера сада, рельефа газона, длины и толщины травы, а также других факторов.

Все три упомянутые модели iMOW® без проблем работают на уклоне до 40%, поэтому не стоит беспокоиться о небольших спусках. Еще один плюс – во время стрижки трава мульчируется, то есть ее не нужно отдельно собирать. Скошенная трава, возвращаясь в почву, превращается в естественное удобрение.

Модели iMOW® в версии EVO отличаются выразительным серым дизайном. У моделей EVO есть встроенная светодиодная матрица на крышке робота, на которой отображается актуальная информация о статусе работ. Кроме того, эти модели идеально подходят для более крутого рельефа – стандартно до 45% уклона, но с дополнительным оборудованием (колеса для сцепления и опорные оси) роботы EVO будут работать даже на уклоне до 60%.

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Подготовьте газон, не оставляйте на нем игрушки. Что еще нужно учитывать, если у вас в доме есть газонокосилка-робот?

Газонокосилка-робот будет умным помощником для всех, кто хочет, чтобы газон был хорошо ухоженным, и чтобы при этом не нужно было тратить много времени на тяжелую работу. Газонокосилки Stihl iMOW® идеально подходят для латвийского климата, когда весной и летом солнце сменяется редкими каплями дождя. Все роботы-газонокосилки оборудованы датчиком дождя, который позволяет роботу решить, продолжать ли стрижку в зависимости от интенсивности дождя. "Они водостойкие и могут работать в любых погодных условиях", – рассказывает торговый представитель iMOW® Йонс Голубовс.

Газону, на котором работает робот-газонокосилка, особой подготовки не требуется, если газон был заранее подстрижен обычной ручной газонокосилкой. Даже если на участке есть различные кочки, возвышенности и холмы, робот оценит свою производительность с помощью датчика движения – уменьшит скорость, если требуется более аккуратная стрижка. В таких местах следует индивидуально учитывать, что конкретная модель способна выполнить. Если раньше газон стригся только триммером, может потребоваться выравнивание поверхности земли перед запуском робота.

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Перед первым запуском нового iMOW® важно подстричь газон до желаемой длины, которую вы хотите поддерживать ежедневно. Затем робот, работая каждый день, будет поддерживать газон подстриженным, не оставляя видимых полос. Как объясняет Йонс Голубовс, газонокосилки-роботы Stihl проводят хаотическую стрижку, что помогает газону выглядеть ровным. Механическая стрижка обычной газонокосилкой оставляет на газоне видимые линии. Робот помогает избежать этого визуального недочета.

На стрижку газона около 1000 м2 робот тратит 40–50 часов каждую неделю, включая время для зарядки. Однако реальное время стрижки меньше, примерно 10–16 часов, примерно по два часа в день, рассказывает Йонс. Таким образом, не нужно беспокоиться, что в течение дня нельзя будет ступить на газон.

Как iMOW® справляется с препятствиями? Не секрет, что дети могут оставлять на земле игрушки, собака – косточку или игрушку, вы сами можете забыть садовые перчатки у грядки. Мелкие предметы определенно не должны находиться на газоне, но более крупные предметы датчики iMOW® распознают как препятствия, благодаря чему робот может изменить направление и объехать их. Если робот зацепил какой-то предмет или наехал на маленький холмик, он сам максимально поднимет косильный механизм, чтобы проехать мимо.

Выберите свой iMOW® и наслаждайтесь зеленым газоном

Робот-газонокосилка станет отличным помощником для достижения зелёного, здорового и густого газона. Газон будет красивым и всегда будет выглядеть свежеподстриженным, а регулярная стрижка не будет давать траве перерасти. Не менее важно то, что с помощью приложения My iMOW и подключения через Bluetooth и WiFi каждый может настроить время работы робота, следить за прогрессом работы, а также приостановить стрижку во время сильной жары.

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iMOW® будет полезен с весны до поздней осени, потому что благодаря литиевому аккумулятору робота можно начинать использовать, когда на улице +10 градусов. Если температура воздуха ниже, iMOW® сообщит пользователю, что стрижка невозможна.

Газонокосилки Stihl соответствуют всем стандартам безопасности, однако важно помнить – они не игрушки. Перед покупкой робота-газонокосилки рекомендуется проконсультироваться с представителями Stihl, чтобы найти наиболее подходящую модель для вашего участка и установить её вместе с специалистом.

Узнайте больше на stihl.ginalas.lv, напишите на почту stihl@ginalas.lv или позвоните по телефону +371 67293333.

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