Личный опыт рижанки. Тем, кто со школьных лет носит очки или линзы, порой кажется, что способность четко видеть так и останется несбыточной мечтой. Однако офтальмологи клиники д-ра Соломатина на практике доказывают, что даже в случаях высокой степени близорукости, дальнозоркости и астигматизма восстановить зрение вполне реально. Своей личной историей о пути от ежедневного дискомфорта до отличного зрения поделилась нутрициолог и блогер из Риги Лариса Мария Агафонова.

Как все начиналось

Путь Ларисы Марии к лазерной коррекции зрения был долгим, но очень желанным, так как плохое зрение сильно влияло на ее жизнь, регулярно заставляя отказываться от простых радостей.

"Я каждый день страдала от близорукости, у меня было –9. Очки носила с первого класса, а контактные линзы – постоянно с 12 лет. Без линз я была беспомощна, не могла сделать ни шагу, видела только размазанные пятна.

Поскольку я занимаюсь спортом каждый день, для большего комфорта я использовала контактные линзы вместо очков, но они также создавали различные препятствия: я не могла ни плавать в бассейне, ни ходить в сауну, ни пользоваться лаком для волос.

Также во время путешествий у меня часто возникали страхи: "А вдруг я потеряю линзы? Что, если они выпадут из моих глаз? Что мне делать?" И я решилась на лазерную операцию, чтобы получить идеальное зрение, которого у меня никогда в жизни не было".

Старшая сестра Ларисы Марии, у которой также было плохое зрение, сделала операцию раньше и осталась очень довольна, поэтому и семья, и близкие друзья уговаривали девушку на решительный шаг. Она же раз за разом откладывала коррекцию зрения из-за страхов.

Еще одним препятствием долгое время было постоянно ухудшающееся зрение, но как только оно стабилизировалось, Лариса Мария не захотела больше откладывать процедуру. Для обретения большей уверенности она обратилась к своим подписчикам в Instagram, спросив, где можно скорректировать зрение лазером, и большинство из них посоветовало клинику д-ра Соломатина.

Высокие диоптрии – не приговор

По словам оперирующего хирурга Ларисы Марии Андрея Соломатина, инновационные технологии кардинально изменили подход к коррекции зрения. Так, благодаря сверхточному оборудованию и опытному подходу офтальмологов в клинике д-ра Соломатина, где используются лазеры последнего поколения, сегодня эта лазерная процедура является максимально щадящей, надежной и комфортной для пациента. В каждом индивидуальном случае офтальмолог подбирает наиболее подходящее техническое решение для получения максимального возможного эффекта.

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«У Ларисы Марии высокая степень близорукости. Высокая степень близорукости не всегда поддается коррекции, но для нее мы используем новейший метод FemtoLASIK, который помогает нам сделать тонкий лоскут и провести такой вид операции», – рассказал доктор Соломатин.

Главное – правильная подготовка и настрой

«В процессе подготовки не было ничего сложного. До операции я некоторое время не носила контактные линзы, так что приходилось носить очки. В клинике мне все очень хорошо объяснили, поэтому я не боялась. Конечно, я вовремя сдала все необходимые анализы и прошла проверки, а также действовала согласно указаниям и рекомендациям врачей. Например, помыла голову перед операцией, чтобы какое-то время после нее этого не делать».

Настраиваясь на долгожданную операцию, в назначенный день Лариса Мария хорошо выспалась и, придя в клинику, чувствовала себя спокойно, предвкушая результат.

«Мне не верилось, если честно, что буквально через несколько часов я буду видеть. Когда я об этом думала – у меня слезы появлялись на глазах, но я не могла дождаться. Возможность открыть глаза и видеть… я просто не представляла, как это».

15 минут между прошлым и будущим

Как объяснил Ларисе Марии хирург, процедура делится на две части: подготовительную и непосредственно саму коррекцию зрения. Больше всего пациентку удивило, что операция продлилась лишь несколько минут.

«Сначала я увидела зеленый свет и почувствовала небольшое давление – тогда была создана так называемая "крышечка". Это был первый этап. Потом был заменен аппарат и, потратив всего по 22 секунды на каждый глаз, мне откорректировали зрение – совершенно безболезненно.

Благодаря анестезии, я ничего не почувствовала. Время от времени лазерная машина оказывала какое-то давление, но в основном я просто лежала и смотрела на лампочки».

Спокойствие, только спокойствие

Если перед входом в операционную Лариса Мария чувствовала себя уверенно, то с началом операции ее охватило сильное волнение.

«Мне очень повезло с хирургом и его профессиональной работой – он объяснял мне каждый шаг и утешал, когда было необходимо.

Это была не только качественная работа хирурга, но и огромная эмоциональная поддержка. В целом работа всей команды была на высшем уровне! После операции мне помогли восстановиться, отвезли в палату, угостили кофе и шоколадом. Обо мне позаботились так, что я очень быстро оправилась и смогла отдохнуть».

Фото: Publicitātes foto

После операции сразу стало намного лучше

Яркие впечатления быстро затмили переживания пациентки.

«Сразу после операции мое зрение с каждой минутой становилось лучше! Думаю, если бы мое зрение сразу после операции было таким же хорошим, как сейчас, я бы испугалась, потому что, сколько себя помню, я никогда не видела так хорошо. Поскольку все происходило постепенно, я чувствовала себя хорошо и в полной безопасности».

В течение месяца после операции Лариса Мария соблюдала меры предосторожности, которые подробно описал врач. В первые две недели было необходимо остерегаться попадания воды в глаза и беречь их во время умывания.

До 30 дней нельзя пользоваться косметикой и кремами, которые могут попасть в глаза, принимать ванну, ходить в сауну или солярий, загорать и посещать пляж. Тем не менее от привычного активного образа жизни пациентке отказываться не пришлось.

«Мне разрешили заниматься спортом, а это для меня самое главное! И в целом все эти небольшие нюансы, которые необходимо соблюдать, однозначно сто́ят прекрасного результата!»

Жизнь после лазерной операции

Спустя время, Лариса Мария с радостью делится впечатлениями от решения, принятого после стольких лет мучений.

«Я не думала, что мир такой! Я его таким не видела никогда. Сейчас, когда иду по улице, не могу поверить своим глазам! Я в восторге! Я никогда не видела в линзах или очках так хорошо, как сейчас, без каких-либо вспомогательных средств. Операция очень быстрая, простая и безболезненная, а процесс восстановления очень легкий.

Лазерная операция изменила мою жизнь на 100 %! Думаю, что отныне день операции буду отмечать как свой день рождения, ведь окружающий мир меня так удивляет и радует!

Тем, кто еще думает, советую не медлить и не бояться ни минуты! Лазерная операция является одной из лучших инвестиций в ваше здоровье и качество жизни. Самое главное – выбрать лучших врачей и лучшую клинику, как сделала я, обратившись в клинику д-ра Соломатина.

В клинике д-ра Соломатина проводятся все виды лазерной коррекции зрения с использованием самого современного оборудования из США, Швейцарии и Германии. Инновационные технологии обеспечивают безопасность во время лазерной коррекции зрения и надежный результат после ее проведения.

Фото: Publicitātes foto

* Стоимость операции для обоих глаз с использованием метода SuperLASIK. Углубленная диагностика глаз и подготовка индивидуальной программы лазерной коррекции зрения проводится за дополнительную плату – 80 евро. Если по каким-либо медицинским показаниям операция SuperLASIK пациенту противопоказана, в период акции мы предлагаем скидку в размере 10% на другие методы коррекции зрения.

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