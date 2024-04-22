При строительстве домов или другой инфраструктуры, например, такой, как мосты, бетонные анкеры должны быть очень прочными. Для сложных конструкций необходимо использовать крепежные изделия, соответствующие стандартам и сертифицированные ETA. Продукция бренда Fix master, поставляемая Ferrometal Latvija, предназначена именно для профессионального строительства, чтобы обеспечить отличный и безопасный результат.

В бетонных конструкциях необходимо учитывать крепежные элементы и методы установки в соответствии с требованиями. Продукция под брендом Fix master, поставляемая компанией Ferrometal Latvija, соответствует строительным нормам и требованиям.

Механическое анкерное крепление

В группу продуктов Fix master входят, например, шурупы по бетону TOGE, которые можно использовать как внутри помещений, так и снаружи. Шурупы по бетону TOGE легко и быстро устанавливаются и обладают высокой прочностью как на растрескавшемся, так и на нерастрескавшемся бетоне. При необходимости крепежные элементы TOGE можно демонтировать и повторно использовать. Кроме того, шуруп можно нагружать сразу после его установки.

Шурупы по бетону TOGE можно использовать для крепления труб, подвесных потолков, вентиляционных труб или деревянных конструкций, а также для крепления стеллажных стоек в высоких складских помещениях. Выбирая шурупы по бетону TOGE от Fix master, вы гарантируете высокое качество и надежное крепление даже в сейсмических зонах.

Работая с шурупами по бетону TOGE от Fix master, проектировщику или строителю не нужно думать о подходящем размере, потому что вся линейка изделий имеет маркировку CE. Для каждого размера шурупа есть сертификация ETA как для растрескавшегося, так и для нерастрескавшегося бетона. Сертификация ETA также распространяется на решения для кровельных панелей и огнестойких креплений. Если во время сверления повредить арматурные стержни плиты перекрытия, ее несущая способность может снизиться на несколько десятков процентов. В соответствии с рекомендациями шуруп по бетону следует устанавливать в предварительно просверленное отверстие. В ассортименте Fix master TOGE представлены продукты с сертификацией ETA для правильного монтажа плит перекрытия.

Используя шурупы по бетону TOGE от Fix master, нет необходимости беспокоиться о трещинах в бетоне во время монтажа, потому что основной материал не подвергается риску треснуть во время установки. Можно создавать отверстия меньшего диаметра и меньшей глубины. Шурупы можно сверлить ближе к краю бетона, и их можно располагать ближе друг к другу, чем при традиционных методах анкеровки.

Шуруп по бетону TOGE блокируется в отверстии на всей длине резьбы, а не только в конце крепления, и его обычно можно использовать для крепления гораздо более высоких нагрузок, чем с клиновым анкером.

Шурупы по бетону TOGE от Fix master закрепляются механически, обычно с помощью аккумуляторного инструмента. Забудьте о молотке. Установка происходит быстрее, а работа – легче.

Шурупы по бетону TOGE от Fix master проверены на огнестойкость в соответствии с ETA/TR020*, и у них также есть сертификат сейсмостойкости*.

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Химические анкеры

В ассортименте продукции Fix master представлены анкерные составы FIT-Ve 200, FIT-Wi 200 и FIT-Pe 270 с маркировкой CE и одобрением ETA для различных материалов, таких как бетон, натуральный камень и кирпич. При производстве анкерных составов Fix master учитываются и экологические требования. Анкерные составы имеют класс эмиссии A+, не содержат стирол. Они огнестойки**, быстро затвердевают и снабжены сертификатом LEED (Leadership in Energy and Enviromental Design).

Анкерный состав FIT-Ve 200 и FIT-Wi 200 можно использовать, например, для закрепления стальных конструкций, в конструкциях мостов, для установки систем HVAC, укладки рельс и подвесов, установки стальных тросов, закрепления фасадов, в конструкциях портов и установки оборудования. Анкерный состав также подходит для подводного крепления.

Анкерный состав FIT-Wi 200 для зимних условий предназначен для использования в холодных условиях, когда максимальная температура не превышает -20 °C.

У анкерного состава FIT-Pe 270 есть одобрение ETA Option 7 для закрепления в бетонных конструкциях и одобрение ETA для мурованных конструкций. Он подходит для закрепления винтовых стержней от M8 до M24. Анкерный состав подходит для всех видов кирпича и блоков, поэтому его называют специалистом по укреплению мурованных конструкций. Анкерный состав подходит для множества потребностей в анкерном креплении, таких как закрепление около отверстий или полных кирпичей, легкобетонных блоков или газобетонных блоков. Он также является правильным решением для укрепления фасадов и террас. Идеально подходит для укрепления крыш и козырьков, а также для установки ворот и заборов.

Анкерные составы Fix master FIT – лучшее решение для химического крепления.

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Установка в соответствии с стандартом ETA

При укреплении бетона важно использовать сверла, соответствующие высоким стандартам качества. Сверло Fix master FMX имеет маркировку PGM, указывающую на его высокое качество. Для правильной и соответствующей установки важно, каким сверлом делается отверстие. Диаметр и форма отверстия должны соответствовать требованиям прочности конструкции и требованиям, установленным в ETA. С помощью сверла Fix master можно быстро просверлить отверстия и убедиться, что они имеют правильный размер.

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Программа проектирования крепежных элементов DesignFiX

С помощью программы DesignFiX проектирование крепежных элементов становится быстрым и простым. Используя программное обеспечение, легко учитывать все ограничивающие факторы. В программе проектирования крепежных элементов DesignFiX вы найдете шурупы по бетону Fix master TOGE, анкерную смесь Fix master FIT и клиновидные анкеры Fix master MKT.

Программное обеспечение для проектирования крепежных элементов Design Fix можно бесплатно загрузить здесь.

Фото: Publicitātes foto

Чтобы получить дополнительную информацию о крепежных технологиях Fix master, свяжитесь с торговым представительством Ferrometal Latvija по телефону +371 6728 0581 или напишите на электронную почту latvia@ferrometal.fi.

*= относится только к определенным размерам винтов.

**= FIT-Ve 200, FIT-Wi 200

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