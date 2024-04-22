О способах решения проблемы веса очень корпулентных людей рассказывает специалист по питанию AIWA Clinic Гуна Биланде:

– Уменьшить вес до нормального всегда можно, к тому же на любой стадии ожирения. Это относится и к мужчинам, и к женщинам, и к молодым людям, и к тем, у кого накопился известный жизненный опыт, а также к тем, у кого серьезный или относительно небольшой лишний вес! – считает сертифицированный специалист по питанию Гуна Биланде (Veselības centru apvienība). – Если человек не способен потерять вес, как бы ни старался, это не означает, что он лентяй. Если говорить об ожирении, то это надо рассматривать как результат заболевания, сложного нарушения деятельности организма – и психологического, и физиологического. Надо найти причину накопления избыточных килограммов и профессионально установить путь решения этой проблемы.

Какова норма нормального и повышенного веса? Индекс массы тела (ИМТ), признанный международным сообществом врачей, в далеком 1869 году разработал бельгийский математик Адольф Кетле, один из основоположников научной статистики. Считается, что здоровый индекс массы тела составляет от 18,5 до 25, в свою очередь все, что превышает отметку 30, относится к ожирению первой, второй или третьей степени. Чем выше ИМТ, тем больше риск заболеть различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, остеоартритом, диабетом, различными видами рака и преждевременно умереть. Для проверки своего ИМТ могу посоветовать использовать калькулятор ИМТ*, например на домашней странице AIWA Clinic.

Если говорить о показаниях для бариатрических операций, то это люди с ИМТ 40 и выше, а также с индексом свыше 30 и одновременным наличием сахарного диабета и ряда других заболеваний. В то же время индекс массы тела не всегда применим как шаблон – хотя бы потому, что не отличает жировую массу от мышечной. У людей может быть одинаковый вес, но один из них – спортсмен с очень развитыми мышцами, а у другого – ожирение. Таким образом, ИМТ – это только своеобразный гид, но он не определяет все. Если у человека проблемы с лишним весом, надо консультироваться с семейным врачом, эндокринологом, диетологом, и если ничего не помогает, тогда отправляться на консультацию к бариатрическому хирургу, чтобы выяснить, является ли операция самым подходящим способом борьбы с ожирением.

Фото: Publicitātes foto

По опыту скажу, что если индекс массы тела выше 30, то обычно это ожирение, которое, как уже доказали бесчисленные исследования, связано с множеством проблем с мышечным и скелетным аппаратом и с серьезными заболеваниями – даже онкологическими.

Мы стараемся помочь пациентам с ожирением, используя различные методы – меняя образ жизни и рацион, а также в отдельных случаях используя медикаменты.

Операция показана только тогда, когда человек не может достичь положительного результата и удержать его не менее шести месяцев, используя нехирургические методы. Бариатрический метод работает отлично, и это доказано множеством научных исследований, которые проведены во всем мире. Например, у меня есть пациентка, которая обратилась за помощью с весом 140 кг. Через год после проведенной врачами AIWA Clinic операции она весит 74 кг. Как вы понимаете, это совсем другой человек - с другой жизнью и другим качеством жизни. Помню, как через шесть месяцев после операции пациентка вошла в мой кабинет и села, скрестив ноги: «Видите, я это не могла сделать десять лет! Я не могла зашнуровать туфли, и я не могла купить нормальную одежду! Теперь все это в прошлом, я больше не боюсь садиться в самолет, заходить в театр или ездить в такси, и это счастье!»

В нашей клинике с пациентами, которые страдают от ожирения и хотят сделать операцию, работает команда специалистов разных отраслей. На следующий день после операции к пациенту приходит диетолог, который рассказывает о новых принципах питания и отвечает на вопросы. В течение месяца после операции пациент проходит переходный период – понемногу переходит от жидкой и мягкой пищи к более твердой; принцип тот же, как с ребенком в первые месяцы жизни. Потом он начинает есть, как все обычные люди, – это полноценный сбалансированный рацион, только порции сильно меньше. Наши специалисты постоянно связываются с людьми, которые доверились бариатрической команде AIWA Clinic.

Но обычно у них много вопросов к врачам! У пациентов нашей клиники в первый год не просто имеется возможность – они должны проходить наблюдение у нас и регулярно сдавать анализ крови, пациенты постоянно связываются со своими хирургами, диетологами, нашими физиотерапевтами и психологами.

У нас все больше причин терять ощущение сытости и возникает желание поесть. Причиной могут быть редкие эндокринные заболевания, нарушения обмена веществ, воздействие медикаментов и многое другое. Зачастую это происходит и по психологическим причинам. У меня была пациентка – женщина, которая во время беременности потеряла двойняшек, еще через два месяца умерла ее мать, а еще через месяц умер брат. Она признавалась: «Я была так угнетена из-за печали, что просто сидела и ела». Поэтому в команде нашей клиники есть психолог, помощь которого очень важна, в том числе чтобы мы могли видеть психологическую готовность пациента к этой операции.

Бариатрия – это не панацея, однако в долгосрочной перспективе у метода будет стопроцентно положительное влияние, если пациент исповедует здоровый образ жизни, пьет достаточное количество воды и физически активен.

Использую эту возможность, чтобы ответить на часто задаваемые вопросы, с которыми обращаются люди, думающие о бариатрической операции.

Фото: Publicitātes foto

Преимущество этого метода в том, что он уменьшает ощущение голода. Факт в том, что во время операции не только физически уменьшается желудок, но и происходят гормональные и метаболические изменения в организме. Это все позволяет людям в течение года прийти к нормальному весу и потом сохранить этот результат на всю оставшуюся жизнь.

У меня нет права называть фамилии, но поверьте, что ко мне часто приходят мои бывшие пациенты, которым в клинике Aiwa была проведена бариатрическая операция, – эти люди открыто счастливы, многих наших пациентов на улице я бы не узнала, поскольку сейчас они стройные и активные мужчины и женщины. Я не могу поверить, что когда-то они без мучений не могли даже одеться, сходить в душ, подняться на первый этаж и т. д. Мы работаем, чтобы они победили в борьбе с весом. Хочу отметить, что при освобождении от лишних килограммов улучшается и общее здоровье – на это как реагируют внутренние органы (та же печень освобождается от ожирения!), так и выздоравливает сам организм как таковой. На лицах и телах потерявших лишний вес людей нередко исчезают угри и другие неприятные прыщики… Тело ликует, что избавилось от ноши лишнего веса, сердце и кровеносные сосуды просто излучают радость!

Главное, что надо понять: ожирение - это не только эстетическая проблема, но и большой риск для здоровья (правда, чрезмерное ожирение очень часто даже угрожает жизни). Освобождайтесь от лишнего веса и живите счастливо всю жизнь! Истории некоторых наших пациентов можно посмотреть на сайте клиники AIWA: AIWA Clinic web.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram