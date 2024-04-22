Рост усталости и затруднение концентрации — прининой может быть недостаточная вентиляция воздуха!

В современном ритме жизни мы проводим большую часть времени в закрытых помещениях — в офисах, школах, медицинских учреждениях, детских садах и в собственных квартирах. Это значит, что качество воздуха на нас влияет более, чем когда-либо. Плохая вентиляция или недостаточное обеспечение свежим воздухом в помещениях могут быть врагами наших благополучия и здоровья.

Качество воздуха влияет на состояние нашего организма и способности мыслить во многих аспектах.

Неподходящий воздух может вызвать усталость и затруднения в концентрации, что в конечном счете приводит к снижению эффективности работы или учебы.

Он может привести к увеличению частоты головных болей и аллергических реакций.

Плохая вентиляция помещения может привести к проблемам со здоровьем на долгосрочной основе. Есть риск заболеваний дыхательных путей, растет вероятность развития аллергии или астмы.

Регулярное воздействие загрязненного воздуха может ослабить иммунную систему, делая нас более уязвимыми к инфекциям и заболеваниям.

Поэтому важно уделять внимание качеству воздуха в нашей повседневной жизни. Хорошо разработанная система вентиляции и регулярная вентиляция помещений необходимы для обеспечения свежего и чистого воздуха, поддерживающего наше благополучие и здоровье. Это инвестиция не только в наше удобство и комфорт, но и в долгосрочное здоровье и благополучие.

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Недостаток кислорода в помещениях: угроза трудоспособности и здоровью

Микроклимат помещения, включающий в себя температуру, влажность, уровень кислорода и СО2, определяется качеством воздуха. Особенно зимой может быть сложно обеспечить регулярный обмен воздуха и оптимальный баланс этих показателей без дополнительной помощи. Чаще всего мы сталкиваемся с недостаточно проветриваемыми помещениями как дома, так и в общественных местах, где проводим свой обычный день, особенно это актуально в холодные месяцы года, когда нельзя держать окна открытыми, не теряя тепла.

Каждый час один человек в среднем "потребляет" 10 м3 воздуха. Так, например, в офисе, где постоянно находятся четыре человека на площади 40 м2 и с высотой потолка 3 метра, полная вентиляция должна происходить не реже одного раза за три часа, чтобы обеспечить дружественные здоровью пропорции кислорода и СО2. НО зачастую этого не происходит. Кто хочет мерзнуть всю зиму?

Особенно важна регулярная вентиляция и обмен воздуха в помещении, если кто-то из членов семьи болен. Вентиляция помогает выводить вирусы и бактерии из помещения, снижая риск заражения для остальных членов семьи. Последствия недостаточно проветриваемого помещения становятся заметными очень скоро.

Если уровень СО2 превышает 20% нормы, возникают первые признаки недостатка кислорода. К ним относятся усталость, затруднения в концентрации и сонливость. Со временем, если недостаток кислорода нарастает, последствия становятся серьезнее - головные боли, учащенный пульс, бессонница и потеря трудоспособности.

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Для оценки уровня СО2 в воздухе используются определенные показатели. Например:

250-350 ppm — нормальный здоровый фон, уровень воздуха на улице;

450 ppm — хороший уровень воздуха с хорошей вентиляцией;

600 ppm — уровень воздуха, связанный с жалобами на усталость;

1000 ppm — уровень воздуха, связанный с сонливостью;

2500 ppm — нежелательное воздействие на здоровье, снижение концентрации и внимания, ускорение сердечного ритма, плохое самочувствие;

5000 ppm — уровень, который может вызвать повреждение мозга при длительном нахождении в такой среде!

Хотя в школах и других общественных учреждениях обычно установлены приборы для измерения уровня СО2, многие не знают, как определить нормальный уровень СО2 в воздухе. Рекуператоры PRANA, оборудованные датчиками СО2, автоматически регулируют качество воздуха, если уровень СО2 превышает норму.

Вентиляционное оборудование: решение для улучшения качества воздуха

Рекуператоры PRANA, созданные на основе оригинальной технологии - простые в установке вентиляционные системы, которые обеспечивают эффективный обмен воздуха в частных домах, квартирах, учреждениях или офисных зданиях. Это не только предотвращает спертость воздуха, но и очищает помещение от избыточной влаги, сухого воздуха, плесени и пыли, обеспечивая оптимальный уровень СО2 в течение всего дня.

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Установка вентиляционных систем PRANA несложна. Нужно просто сделать отверстие в стене и подключить электричество, и все это можно сделать за два часа или быстрее. Этот процесс не повредит ни внешнюю, ни внутреннюю отделку.

Рекуператоры PRANA оснащены различными функциями и датчиками, которые обеспечивают оптимальное качество воздуха и комфорт:

Датчики СО2 автоматически регулируют уровень СО2 до безопасного для здоровья уровня

Датчики VOC измеряют химические загрязнители и автоматически их регулируют

Датчики влажности, датчики полезного обмена воздуха и датчики температуры обеспечивают оптимальную среду

Различные режимы работы и дополнительные функции, такие как зимний режим и функция дополнительного подогрева. Все это оборудование обеспечивает эффективную и удобную вентиляцию воздуха, а PRANA также предлагает поддержку Bluetooth и Wi-Fi.

Если это инновационное решение для вентиляции вызвало ваш интерес, не стесняйтесь связаться с официальным представителем PRANA в Латвии, www.pranavent.lv, чтобы получить бесплатную консультацию у опытных и отзывчивых специалистов!

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Экономия тепла и электроэнергии стала значительной задачей в современной жизни, учитывая непрерывный рост цен как на отопление, так и на электроэнергию. Этот стремительный рост цен заставляет нас искать способы сокращения потребления электроэнергии и тепловой энергии. Однако традиционная система проветривания помещений, которая включает открытие окон, может способствовать потере тепла и увеличению затрат на отопление.

Именно в таких случаях рекуператоры PRANA приходят на помощь, обеспечивая эффективную вентиляцию помещений без потери тепла. Их инновационная технология позволяет использовать тепло из помещений для нагрева поступающего холодного воздуха зимой и, наоборот, обеспечивает прохладный и свежий воздух летом. С эффективностью до 91% тепло в помещении не теряется, тем самым помогая сократить счета за отопление.

Кроме того, у вентиляционной системы PRANA высокий уровень энергоэффективности, класс A+ согласно стандартам ЕС. Это означает, что устройство потребляет мало электроэнергии, что является важным фактором в современных условиях. Рекуператоры PRANA потребляют всего от 4 до 68 ватт в час — в сравнении с потреблением современного телевизора от 70 до 110 ватт в час. Кроме того, для этих устройств не требуется частое обслуживание — достаточно провести его всего раз в два года.

В целом, система вентиляции PRANA не только поможет вам сэкономить энергию и снизить расходы, но также обеспечит вам чистый и свежий воздух в течение всего года. Поэтому, если вы хотите решить вопрос экономии тепла и электроэнергии, PRANA — надежное и эффективное решение.

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