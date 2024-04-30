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Самым важным фактором , влияющим на хороший , уверенный и привлекательный внешний вид, являются зубы и улыбка. Желтые, кривые и отсутствующие зубы заставят вас потерять уверенность в себе, а также негативно повлияют на ваше здоровье.

Вы должны быть очень осторожны , при принятии решения о эстетическом лечении зубов. Какой врач будет лечить ваши зубы , материалы которые будут использоваться, технологии и оборудование, которыми обладает клиника. От всего этого выбора будет зависеть, как вы будете смеяться, говорить и кушать на всю оставшуюся жизнь.

Почему клиника Лема?

Лема клиника является самой крупнейшей стоматологической клиникой в Европе. Мы гарантируем нашим гостям незабываемые впечатления. Со дня основания мы провели более 50 000 успешных процедур. И вот 9 причин, почему вам стоит выбрать именно эту клинику:

  1. Крупнейшая клиника эстетической стоматологии в Европе.

  2. Лауреат премии "Лучшая стоматологическая клиника" 2022, 2023 и 2024 годов.

  3. Самые качественные в мире эстетические материалы для зубов и зубных имплантатов (Ivoclar, Straumann и т. д.)

  4. Бесплатные услуги; 5-звездочные отели, VIP-трансфер, спа, сауна, завтрак

  5. Огромная команда из 350 специалистов работает для вашего счастья

  6. Личный помощник и переводчик, закрепленный за вами с момента вашего въезда в Турцию.

  7. Благодаря 100% цифровой системе, зубы полностью совместимы с вашим ртом и имеют эстетичный внешний вид.

  8. Быстрые и точные результаты благодаря 3D-визуализации и сканированию.

  9. Безболезненная голливудская улыбка всего за 4 дня

Крупнейшая клиника эстетической стоматологии в Европе

Стоматологическая клиника Лема имеет большую и комфортабельную территорию площадью 4000 м². Просторное и комфортабельное строение клиники обеспечивает пациентам высокий уровень лечения и незабываемые впечатления.

Победитель конкурса "Лучшая стоматологическая клиника 2022, 2023 и 2024 годов"

Стоматологическая клиника "Лема", отличающаяся инновационными и современными лечебными услугами, получила награду "Лучшая стоматологическая клиника" в 2022, 2023 и 2024 годах подряд. Клиника меняет мир стоматологии, предлагая своим пациентам 100% цифровой дизайн улыбки, который идеально соответствует чертам их лица.

Сотрудничаем со всемирно известными брендами

Клиника Лема в партнерстве с ведущими отраслевыми компаниями IVOCLAR и Straumann предлагает своим пациентам стоматологическое лечение высочайшего качества.
Благодаря такому тесному сотрудничеству клиника Лема постоянно повышает стандарты лечения, сочетая инновационные стоматологические продукты IVOCLAR и всемирно известные технологии имплантатов Straumann. Благодаря этому клиника Лема усиливает свою миссию по предоставлению пациентам не только высококачественного лечения, но и надежных и устойчивых решений в области стоматологического здоровья.

Не просто лечение зубов, но и незабываемые впечатления

Предлагая бесплатные услуги, стоматологическая клиника Лема предлагает своим пациентам не только лечение зубов, но и незабываемые впечатления. В дополнение к лечению, услуги, предлагаемые пациентам, включают размещение в 5-звездочном отеле, VIP-трансфер, разнообразный завтрак, посещение спа-центра и сауны, а также дополнительные впечатления.

Команда из 350 человек работает для вашего счастья

Имея большой штат специалистов-стоматологов, клиника предоставляет пациентам комплексное обслуживание посредством личных ассистентов и квалифицированного медицинского персонала. При разработке планов лечения с учетом потребностей каждого пациента теплая и благоприятная атмосфера клиники обеспечивает пациентам уверенность и комфорт. Сотрудники клиники Лема предоставляют рекомендации и поддержку пациентам на каждом этапе лечения, обеспечивая достижение наилучших результатов.

Персональный ассистент и поддержка переводчика

Клиника Лема предоставляет своим пациентам персональную помощь ассистента и переводчика, гарантируя, что процессы лечения протекают гладко и разумно. Каждый пациент имеет возможность детально разобраться в процессе лечения через переводчика, говорящего на его родном языке. Личные помощники присутствуют с пациентами на каждом этапе: от организации записей и до наблюдения после лечения.

100% цифровая улыбка с эстетичным внешним видом

Стоматологическая клиника Лема предлагает не повторяющиеся , привлекательные результаты благодаря услуге 100% цифрового дизайна улыбки. Эта технология подходит для строения лица и эстетических предпочтений каждого пациента.
Он разработан таким образом, чтобы представленные результаты обеспечивали идеальную эстетику улыбки, как эстетически, так и функционально.

Система 3D-изображения и сканирования для быстрых и точных результатов

Клиника Лема использует передовые технологии 3D-визуализации и сканирования, чтобы обеспечить своим пациентам самую быструю и точную диагностику. Эти передовые методы позволяют провести детальный анализ структур зубов и челюстей, что позволяет точно составить план лечения, индивидуальный для каждого пациента.

Безболезненная голливудская улыбка всего за четыре дня

Благодаря передовому технологическому оборудованию и специалистам-стоматологам, клиника Лема обеспечивает пациентам безболезненную голливудскую улыбку всего за четыре дня.

Процесс лечения завершается после детального обследования четырьмя стоматологами и получения одобрения пациента. Такой внимательный подход гарантирует создание индивидуальных планов лечения, адаптированных к потребностям каждого пациента.

Всемирное признание

Клиника Лема, выделяется своими инновациями в области стоматологического лечения, цифровыми системами, удовлетворенностью пациентов и установлением индустриальных стандартов с помощью персонализированного подхода.

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