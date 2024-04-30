Foto: Publicitātes foto

В минувшую субботу в литовской Пакруойской усадьбе стартовал крупнейший в Северной Европе фестиваль тюльпанов и весенних цветов. Уже третий год этот праздник пробуждения природы собирает десятки тысяч людей из Литвы и Латвии. Фестиваль открыт и ждет посетителей каждый день, в том числе и во время майских праздников. Планируя посещение в эти дни, организаторы призывают обратить внимание на режим работы, а также дополнительные праздничные мероприятия.

В усадьбе одновременно зацветут более 250 видов тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мускари и других весенних цветов. Цветение началось с нарциссов, гиацинтов, ранних тюльпанов, а по мере продолжения фестиваля окрестности украсит обилие разных сортов тюльпанов. Миллионы цветов образуют впечатляющие узоры и композиции.

Foto: Publicitātes foto

Фестиваль полностью зависит от погоды и интенсивности цветения. Хотя его точную продолжительность трудно предсказать, майские выходные, которые обещают быть теплыми и солнечными, похоже, как будто созданы для посещения фестиваля. Обратите внимание, что при покупке билетов на посещение в среду, 1 мая, необходимо выбрать билеты выходного дня, а в понедельник, 6 мая будут действительны билеты буднего дня. Также 5 мая в честь Дня матери, который в Литве отмечается неделей раньше, состоится концерт при свечах усадебного ансамбля камерной музыки, на котором прозвучат популярные музыкальные произведения  конца XIX — начала ХХ века.

Foto: Publicitātes foto

Во время фестиваля гости усадьбы смогут не только насладиться цветочным великолепием, но и совершить путешествие во времени и ощутить настоящую усадебную жизнь XIX века: будут работать ремесленные мануфактуры, на пивоварне будут варить пиво, а на винокурне — перегонять напитки, отмеченные мировыми наградами. Парфюмер приготовит самые ароматные масла из первых цветов, дамы смогут нарядиться в старинные платья, по территории прокатятся кареты, усадебные механики будут управлять коллекционными автомобилями барона. У самых любознательных гостей будет уникальная возможность увидеть настоящий  кабинет усадебного врача XIX века и его тайное увлечение – паноптикум, где личный врач фон дер Роппа собрал внушительную коллекцию диковин.

Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv

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