Как уберечься от дорожных мошенников, пытающихся доказать, что вы виноваты в ДТП? Как доказать, что вы пересекли перекресток на зеленый свет светофора? Несколько секунд могут иметь решающее значение, и в случае аварии может быть действительно сложно выявить виновника.

Беспристрастный свидетель происшествия поможет выявить виновника

Литва особенно славится «дорожными орлами», хулиганством, грубым, нахальным и даже агрессивным вождением. Ситуация на литовских дорогах действительно не радует. По статистике, в 2022 г. всего было выявлено почти полтора миллиона нарушений правил дорожного движения – 1 465 568! Из них зафиксирован 664 201 случай превышения скорости, 12 337 водителей пойманы в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 6 506 раз они покинули место дорожно-транспортного происшествия.

Фото: Publicitātes foto

А сколько еще «орлов» на дорогах остаются безнаказанными за хулиганское вождение или управление транспортными средствами без права на это? А сколько скрылось с места происшествия, пытаясь уйти от ответственности?

В последнее время страховые компании отмечают тенденцию, когда виновники покидают место происшествия, повредив чужие автомобили на парковке или в другом общественном месте.

Как избежать таких неприятных сюрпризов на дороге и траты времени на поиск честных свидетелей или проезжающих автомобилей, имеющих видеорегистраторы и зафиксировавших дорожно-транспортное происшествие? Как найти виновника ДТП и избежать потерь? Даже если у вас есть КАСКО, вам придется оплатить франшизу не будучи виновником аварии.

Фото: Publicitātes foto

«В такой ситуации может помочь беспристрастный свидетель – видеорегистратор. В некоторых странах мира страховые компании предлагают скидки, если в автомобиле установлен видеорегистратор. Это небольшое устройство стоимостью от нескольких десятков евро способно выявить настоящего виновника аварии и спасти вас от убытков на несколько тысяч евро», – делится советами Миндаугас Фрессдорф, представитель ведущего мирового производителя видеорегистраторов "Mio" в Литве.

Всего 3 секунды невнимательности могут привести к аварии

Знаете ли вы, что авария происходит в среднем за три секунды, когда водитель отвлекся? Дорожно-транспортные происшествия особенно часто происходят в случае использования водителями телефонов. Статистика показывает, что написание текстовых сообщений за рулем увеличивает вероятность аварии в 23 раза.

Фото: Publicitātes foto

Как правило, в результате аварии водители испытывают сильный стресс, поэтому не могут правильно заполнить декларацию о ДТП и воспроизвести детали происшествия. Если у вас есть видео, сделать это будет гораздо проще.

«Всемирно популярные видеорегистраторы помогают обеспечить безопасность на дороге и предотвратить неправомерные обвинения». В случае необходимости, они предоставляют доказательства дорожно-транспортных происшествий. Поэтому каждому водителю рекомендуется использовать видеорегистратор», — утверждает М. Фрессдорф.

Нередко звучат истории о том, что приходится выявлять виновника ДТП чуть ли не в судебном порядке или путем поиска свидетелей, у которых были видеорегистраторы. Существует бесчисленное множество ситуаций, в которых пригождается видеорегистратор.

Фото: Publicitātes foto

Вы получили штраф, но при этом уверены, что невиновны? Оставили автомобиль на парковке возле магазина или во дворе, а вернувшись, обнаружили на нем повреждения? Автомобиль «потерялся» на огромной парковочной площадке? Сложно найти водителя, которому не приходилось хотя бы раз в жизни искать оставленный где-то автомобиль.

В таких случаях, по словам представителя производителя видеорегистраторов «Mio», установленная в видеорегистраторах функция поиска автомобиля является крайне полезной. Связав свой телефон с регистратором, Вы увидите не только местонахождение оставленной машины, но и точную траекторию движения к ней.

Новейшие умные технологии в автомобиле

Продавцы новых современных автомобилей часто хвалят такие инновации, как контроль полосы движения или предупреждение от возможном столкновении спереди. Однако видеорегистраторы могут обладать теми же преимуществами.

«Видеорегистраторы имеют действительно полезные функции, которые спасают жизни людей. Устройства оснащены полным набором умных функций для поддержания внимания водителя. Одна из них предупреждает об отклонении от полосы движения, другая – о возможном столкновении спереди, третья предупреждает о столкновении с задней частью автомобиля, четвертая напоминает об ограничении средней скорости на конкретном участке дороги и помогает избежать штрафов.

Все эти возможности видеорегистратора являются отличной профилактической мерой, позволяющей удерживать должное внимание водителя, избегать аварий по причине усталости", - говорит эксперт.

Фото: Publicitātes foto

Видеорегистраторы изготавливаются не только для легковых автомобилей. Эту технологию также могут использовать водители крупногабаритных транспортных средств, мотоциклов или квадроциклов. Ваша безопасность и безопасность управляемого автомобиля будут зависеть от выбранного устройства и встроенных в него функций.

«Поскольку темное время суток всегда становится большим испытанием для участников дорожного движения, увеличивается и количество дорожно-транспортных происшествий. При выборе видеорегистратора необходимо оценить качество изображения камеры в темное время суток и в неблагоприятных погодных условиях. Чем выше качество изображения камеры (рекомендуемое разрешение Full HD или 4K), чем более инновационная технология съемки в темное время суток, тем больше вероятность, что в случае дорожно-транспортного происшествия видеозапись станет полезным и беспристрастным свидетелем происшествия», — отмечает М. Фрессдорф, представитель компании «Mio» в Литве.

Уровень Вашей безопасности также повысится за счет того, что устройство каждый раз будет напоминать об ограничении скорости. Дело не только в том, чтобы избежать штрафов. Ведь скорость на том или ином участке ограничивается не без причины, а именно в связи с большой аварийностью!

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !