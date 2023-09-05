Пярну многим известен как курортный город Эстонии, главная гордость которого — пляж, но это далеко не единственная жемчужина города. Пярну и его окрестности также известны богатством и разнообразием природы, широкими возможностями для развлечений, большим выбором ресторанов, спа-центров и гостиниц, а также регулярными интересными спортивными и культурными мероприятиями, которыми можно наслаждаться вместе с семьей, друзьями или вашим партнером в течение всего года.

Навстречу природному очарованию

Помимо моря, одна из главных "изюминок" местного региона — прекрасная природа, поэтому приехав в Пярну, стоит посетить известный своими болотами парк Соомаа. Многим он известен благодаря своему пятому сезону, когда во время весеннего половодья единственным способом передвижения здесь становится лодка. В остальное время года в парке можно насладиться волшебством природы и ее бурлящей жизнью, можно увидеть лосей, косуль, кабанов, рысей, волков, медведей, различных птиц и бобров, за которыми также можно понаблюдать в сопровождении профессионального гида.

Волшебством природы и спокойствием можно насладиться и на романтическом пути вдоль берега моря — 250 км поэзии. Он проходит вдоль Пярнуского залива от Икла до Лихулы, по пути радуя красивыми деревнями, традициями местных общин, различными мероприятиями, предложениями питания и ночлега, а также прекрасными природными пейзажами.

Помимо этого прибрежный маршрут таже охватывает Кихну — древний остров моряков и рыбаков со своей собственной традиционной культурой — одеждой, языком, музыкой, ремеслами. Он включен в список шедевров устного и духовного наследия ЮНЕСКО. В Кихну живут около 700 человек. В течение всего года посетители острова могут познакомиться с образом жизни, обычаями, языком и песнями этой общины.

Любители природы также оценят поход по крутому берегу реки Тори, где находится таинственная Ториская адская бездна. О ней ходит много историй и преданий, в которых говорится, что через нее можно провалиться вглубь земли, так как ее длина составляет 32 метра. К сожалению, проверить это невозможно, так как потолок пещеры обрушился в 1908 году, а вход шириной 6 м — в 1974 году. Однако до пещеры можно добраться по лестнице, откуда открывается прекрасный вид на реку Пярну.

Тем, кто предпочитает любоваться природой с более высокой точки, понравится парк приключений Валгеранна. Там можно попробовать свои силы на шести природных тропах различной сложности, с которых открывается прекрасный вид на море и окружающую природу. В парке также есть специальные тропы для детей разного возраста.

Навстречу приключениям

Более спокойным, но не менее увлекательным станет посещение фермы альпака, где каждый любитель альпака сможет увидеть, погладить животных и даже покормить их кусочками морковки. Здесь также можно увидеть лам, гуанако, коз, карликовых коз и кроликов. Заказав экскурсию, вы также сможете узнать много нового о повседневной жизни каждого животного и о том, как за ними правильно ухаживать.

Кроме того, вы сможете познакомиться с различными обитателями сельских дворов в музее-сельском хозяйстве К. Р. Якобсона в Кургьяю. Здесь можно увидеть самых разных домашних животных и осмотреть недавно отреставрированные постройки, в которых в XIX веке жил герой эстонского возрождения К. Р. Якобсон.

А тем, кто больше всего любит лошадей, стоит посетить конный питомник Тори — старейший конный питомник в Эстонии! Здесь можно увидеть повседневную жизнь фермы, пройтись по музею конюшни и, если заранее забронировать возможность — совершить приятную прогулку в конном экипаже или, зимой, в санях.

Пярнуский регион особенно популярен среди рыбаков. Например, в течение всего года у них есть возможность, благодаря рыболовным поездкам "Калатаксо", ловить вимбу, плотву, морскую щуку и окуней весом вплоть до 10 килограммов. Зимой рыбаков вывозят на лучшие места ловли окуня в Пярнуском заливе. Тем, кто не имеет собственного рыболовного снаряжения и опыта, не стоит беспокоиться — опытные гиды поделятся необходимыми знаниями и предоставят рыболовные снасти и экипировку для безопасности.

Тем, кто хочет позаботится о природе и планете, сделать это вместе со своими близкими, стоит посетить Калурикюла. Там во время 2-часовой прогулки на лодке по реке Сауга вы сможете насладиться прекрасными видами природы, "поймать" мусор вместо рыбы и отвезти на мусоросортировочную станцию. После очистки реки можно насладиться хорошей едой, приготовленной на живом огне, и вкусными напитками в портовом кафе.

Еще одно прекрасное место для любителей водных развлечений — гостевой дом Пярнуского яхт-клуба, где каждый гость может пришвартовать свою яхту. Отсюда открываются захватывающие виды, особенно на закате, когда небо окрашивается в разные цвета и оттенки. Яхт-клуб также предлагает аренду яхт, прогулочные круизы по заливу и вкусные блюда в ресторане яхт-клуба. Время от времени клуб организует соревнования по парусному спорту различного уровня.

Навстречу истории

Любители истории и автомобилей найдут для себя много интересного в Автомузее Халинга! Здесь представлено более 50 ретро-автомобилей советской эпохи и из других стран. Отреставрированные машины привлекут внимание любого, а для знатоков это будет еще и хорошей возможностью вспомнить, возможно, слегка позабытые марки машин.

Любителям искусства понравится усадьба Тыстамаа, чья точка отсчета датируется 1876 годом. В самой старой части усадьбы до сих пор сохранилась комната с камином, но главная ее гордость — живописные и впечатляющие потолочные и настенные росписи. Экскурсию по усадьбе можно совместить с неспешной прогулкой по местному парку.

Познакомиться с разнообразием природы — травами, ароматическими и лекарственными растениями со всего мира — можно в хозяйстве Тамме. Вы сможете не только узнать про местный ассортимент трав, но и попробовать джемы, консервы, чаи и специи, в том числе пряные масла, производимые здесь же, в хозяйстве.

К наслаждению вкусом

Любителям яблок и их продуктов стоит посетить ферму Пиэста Куусикару, где производятся множество продуктов — от яблочного сока и глинтвейна до пряных сиропов и уксусов. Вкусное приключение в мир яблочных ароматов можно совместить с историческими рассказами о хуторе и яблоневом саде, который уже несколько раз занимал призовые места на конкурсе сельской продукции Эстонии.

Любителям сидра стоит запланировать посещение сидровой фермы Тори и фабрики сидра "Jaanihanso". На ферме Тори можно узнать о производстве местного эстонского сидра на крупнейшем в Эстонии производстве органического сидра и вина, а посетив завод "Jaanihanso" — приобрести и попробовать сидр, изготовленный из местных яблок. Возможно, во время вашего визита в саду хозяйства будет проходить театральное представление или концерт, во время которых вы сможете продегустировать вкусные напитки.

Любителям вина тоже будет на что посмотреть, ведь в Пярнуском уезде есть три винных хозяйства — Пуотси, Алликукиви и винодельня "Mamm&Frukt!" В винном хозяйстве Пуотси вы сможете продегустировать вина, изготовленные из местных ягод, а также насладиться разнообразными культурными мероприятями. В винодельне "Allikukivi", расположенной в переоборудованном бывшем конном манеже, можно попробовать вина, приготовленные из ягод и фруктов, выращенных на территории хозяйства. А винодельня "Mamm&Frukt" стремится развивать эстонскую винную культуру с помощью различных натуральных вкусов, поэтому здесь предлагается шесть разных сортов вина — от легкого крыжовникового игристого до экзотического имбирного.