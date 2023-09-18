Боли, зуд, дискомфорт и спазмы в заднем проходе — почему так важно без промедления обратиться к проктологу? Чем мы рискуем, игнорируя геморрой?

На эти вопросы, которые волнуют очень многих, отвечает хирург, доктор медицины, директор многопрофильной клиники хирургии AIWA Clinic в Риге Сергей Лебедьков.

Справка. С 1987 года Сергей Лебедьков проводит проктологические, в том числе самые сложные, операции. Опытный врач, используя практически все возможные малоинвазивные и прочие современные методики лечения, успешно решает такие проблемы, как запущенный геморрой, выпадение прямой кишки, параректальные фистулы (свищи в анальной области), развившиеся анальные трещины, острый парапроктит, множественные полипы, пилонидальная (копчиковая) киста и прочие заболевания заднего прохода и в области ануса.

Сергей Лебедьков, Др. Мед., Директор AIWA Clinic, Хирург

- Визит к проктологу-хирургу в качестве профилактики пока мало популярен. Какие симптомы указывают на необходимость искать помощь такого специалиста?

- Да, с профилактикой пока плохо. Для многих визит к проктологу — большой стресс. Как показать врачу "это место"? Стыдно же… Люди стесняются, особенно женщины.

Тут главное, что каждый должен четко понимать: существует опасность упустить время, что иногда смерти подобно. К огромному моему сожалению, нередко даже среди медиков по образованию, которые по тем или иным причинам не обращались за консультацией по поводу того же геморроя, случается, мы диагностируем опухоли прямой кишки. И не всегда это уже начальная стадия.

В успешной борьбе с онкологией всегда важен фактор времени. Если вовремя не диагностировать рак прямой или толстой кишки, когда симптомы болезни сходны с геморроем, болезнь потихонечку развивается. И в этом, как вы понимаете, ничего хорошего.

При раке прямой кишки первой стадии выздоровление достигается в 90-95% случаев, при второй стадии — в 70%, при третьей — от 30 до 40%. При четвертой стадии, когда идет распространение опухоли в другие органы (лимфатические узлы, печень, легкие и др.), процент удачи, увы, падает ниже. Никого не хочу пугать, но просто следует понять, что на весах "идти к проктологу — не идти к проктологу" всегда стоит качество жизни, а иногда и сама жизнь.

Консультация проктолога необходима уже тогда, когда вы впервые замечаете, что в области заднего прохода есть ощущение дискомфорта или в режиме и характере освобождения кишечника что-то происходит не так, как обычно. Один из самых красноречивых признаков неблагополучия — появление крови в стуле.

Для заболеваний прямой кишки существует ряд характерных симптомов, которые должны вас немедленно привести на прием к проктологу. Это:

– появление крови в стуле;

– жжение или зуд в области ануса;

– боль во время дефекации и после нее;

– недержание газов или стула;

- выпадение узлов из заднего прохода;

- изменения характера стула в течение 6-8 недель;

– шишка в области ануса;

– чувство неполного опорожнения кишечника;

– трудно сидеть, что вызывает дискомфорт в анальной области;

- ощущение инородного тела.

Если в области ануса появляется даже самый минимальный дискомфорт, а тем более кровь, надо не ждать у моря погоды, а действовать! А значит, обратиться к врачу и разобраться с ситуацией, чтобы как минимум избавить себя от физических, а часто и моральных страданий.

- А если человек не может преодолеть чувство огромной неловкости от предстоящего визита к проктологу?

- Настоящий врач (а в нашей AIWA Clinic других просто нет) толерантен к любой ситуации. Люди зря стесняются. Когда проктолог проводит осмотр, он не думает о том — мужчина или женщина перед ним, он просто работает. Во время осмотра доктор выполняет свою работу и думает только о деле. Никакие другие мысли, уж поверьте моему многолетнему опыту, врачу даже не приходят в голову. Мы ищем диагноз, находим его и лечим всеми средствами и методами, доступными сегодня медицине.

Врач по протоколу делает то, что полезно конкретному больному. Как говорил один из моих первых учителей в профессии: "Если для пациента будет лучше, то я могу вытащить свой глаз и ввести в ту область организма, куда нужно, чтобы поставить правильный диагноз". И это правда.

В системе Veselības centru apvienība (VCA) можно найти как проктологов-мужчин, так и проктологов-женщин. В AIWA Clinic мы также осуществляем первичную консультацию проктолога и проводим диагностику, главный метод которой — колоноскопия. Процедура проводится на высоком профессиональном уровне, под общим наркозом.

Возвращаясь к вопросу о профилактике: по достижении 40-летнего возраста рекомендую делать колоноскопию один раз в пять лет. Обследование проходит без боли и страха — пациент засыпает, потом просыпается и не испытывает никаких неприятных ощущений или эмоций. Спасибо современным технологиям, которые позволяют не просто качественно лечить проктологических пациентов, но и не доставлять им человеческих неудобств. Даже в случае самых сложных операций человек на второй день уже идет домой.

- Геморрой — проблема сколь деликатная, столь и мучительная для человека. Какова распространенность этой болезни? И как вы лечите больных с этим диагнозом в AIWA Clinic?

- Геморроидальные узлы — это сосудистые образования в нижней части прямой кишки. Их основной задачей является удержание газов и жидкого кала. О болезни мы говорим, когда геморроидальные узлы по разным причинам увеличиваются и становятся симптоматическими. В таком случае они воспаляются, болят, могут кровоточить и даже выпадают наружу. Это страдания, это кровь на одежде, это невозможность нормально сходить в туалет — одним словом, очень неприятно и хлопотно.

Геморрой — самое распространенное заболевание прямой кишки. Около 60% от общего числа пациентов каждого европейского проктолога имеют именно этот диагноз. Геморроидальные узлы акцентированы сегодня у 86% новорожденных, но как диагноз "геморроидальная болезнь" проблема имеет место в европейских странах у каждого третьего человека.

Хочу подчеркнуть, что не стоит терпеть боль в известном месте — зачем мучиться, если сегодня все можно качественно вылечить? Бывает, люди затягивают с визитом к врачу, а в какой-то день с ужасом обнаруживают выпавшие наружу узлы и только тогда приходят к проктологу: "Помогите, у меня, наверное, выпала кишка!"

Мы оперируем геморрой, когда это требуется, — существуют строгие показания для применения хирургии. Иногда, считаю, можно обойтись консервативными методами, улучшающими венозный отток и уменьшающими тем самым проявления болезни (это свечи, мази, таблетки), или малоинвазивными способами лечения (лигирование латексными кольцами геморроидальных узлов, инфракрасная коагуляция и др.).

Мне приходилось оперировать в человеке почти все. Более всего возможностей, даже творчества, у врача появляется во время лечения как раз геморроидальной болезни. Места мало, а работы там хирургу предстоит много, и надо сделать все так идеально, чтобы больной ушел здоровым и более к тебе с этим диагнозом никогда не возвращался.

Когда я только начинал оперировать, в том числе онкологию, существовало уже около 250 методов удаления геморроя. А в настоящее время, учитывая развитие медицинской науки, их стало гораздо больше. Практически всеми существующими и проверенными методами операций мы владеем. Признаюсь, бывает, что окончательное решение о способе операции я принимаю в процессе вмешательства, когда могу максимально точно определить оптимальный вариант операции, учитывая все нюансы. Хотя, конечно, в момент подготовки к операции рассматриваю все варианты, просчитываю и выверяю лучший вектор.

К каждому пациенту в AIWA Clinic — свой подход. И это прекрасно, что хирург может выбрать более адекватный подход и инструменты для того, чтобы максимально уменьшить риски и получить то, что мы называем лучшим выздоровлением.

Среди малоинвазивных и оперативных методов лечения нами применяются:

- склеротерапия;

- латексное лигирование геморроидальных узлов (наложение латексных колец на ткань внутренних геморроидальных узлов);

- шовное лигирование геморроидальных артерий под контролем ультразвуковой доплерометрии;

- хирургические (когда удаляется ткань геморроидального узла);

- операция Лонго;

- геморроидэктомия по Миллигану — Моргану;

- геморроидэктомия по Парксу;

- геморроидэктомия по Фергюсону;

- операции с использованием гармонического скальпеля или устройства Лигашур;

- методы THD, HAL RAR;

- циркулярная геморроидэктомия.

Замечу, что последний названный мною метод на самом деле для хирурга самый сложный, это операция, которую в Латвии мало кто делает, поскольку при неправильном ее выполнении могут встречаться различные осложнения. Но зато такая удачно выполненная операция наиболее радикальна и практически не имеет рецидивов, кроме того, обеспечивает великолепный косметический эффект.

Послеоперационный период у проктологических больных имеет свои особенности, но замечу, что для каждого пациента проходит по-своему. В день операции пациенты могут вставать, могут немного погулять. На следующий день — выписка домой. Потом требуется еще примерно неделя на первичное восстановление. В этот период я держу с пациентами связь (по телефону), отвечаю на все вопросы, чтобы ни один человек не нервничал и всегда точно понимал, как в какой ситуации следует поступить. Всех своих больных осматриваю, контролирую два месяца: на первом этапе после операции идет заживление, потом идет рубцевание — важно не допустить осложнений.

- Доктор, а какие еще могут быть патологии из области проктологии, кроме геморроя?

- Самые разные. Например, полипы. Чаще это доброкачественные образования, которые к геморрою отношения не имеют. Однако в зависимости от того, какой они структуры, полипы могут переходить в рак примерно в течение 10-12 лет. Очень опасные — это виллезные полипы, которые являются облигатным предраком. Во время операции по их поводу в 30% случаев при послеоперационной гистологии обнаруживаются уже раковые клетки. Поэтому такие полипы надо удалять в обязательном порядке. И мы это делаем.

Кроме того, часто встречаются параректальные фистулы, которые мы в Aiwa Clinic оперируем регулярно, и это тема для отдельного разговора. Замечу лишь, что мы справляемся и с этой проблемой весьма успешно и обычно обходимся только одним хирургическим вмешательством, а не несколькими, как это модно сейчас делать.

Причиной боли в заднем проходе могут стать также анальная трещина, парапроктит, много чего еще. И, собственно, с чего я начал разговор, кровь в стуле человека может свидетельствовать не только о геморрое, но также о полипах в кишечнике или злокачественных опухолях.

Всегда лучше провериться, просто настаиваю на этом. Люди повсеместно в Европе, не только в Латвии, почему-то надеются, что все, что касается заднего прохода, пройдет само, и иногда так и бывает. Но иногда все заканчивается очень печально — и даже у молодых. У меня была пациентка — 20-летняя девушка — с запущенной онкологией… Помните, что за невинными симптомами может прятаться онкологическое заболевание, где упущение времени лечения смерти подобно (я готов это повторять многократно).

AIWA Clinic находится в Риге, улица Маскавас 241

Приходите к проктологам, приходите в нашу AIWA Cliniс, мы поможем вам вылечиться и забыть о проблемах, которые подкрадываются с тыла.

Адрес AIWA Clinic:

Рига, ул. Маскавас, 241. Тел. 20022581.

Код медицинского учреждения: 0100-64120.

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