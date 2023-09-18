В густонаселенных окрестностях латвийских городов во время отопительного сезона ухудшается качество воздуха, поскольку многие домашние хозяйства для обогрева своих жилых площадей используют устаревшее, неэффективное и загрязняющее воздух отопительное оборудование. Чтобы уменьшить негативное воздействие загрязнения воздуха в нашей стране, чему способствует такое отопительное оборудование, приблизительно 1200 городским домашним хозяйствам будет предоставлена возможность перейти на более экологичные варианты отопления, финансируемые из новой программы грантов фондов Европейского союза (ЕС) в размере 12,44 млн евро.

Это позволит также повысить эффективность индивидуальных систем теплоснабжения, в том числе за счет подключения к более эффективным централизованным системам. Доступное софинансирование замены отопительного оборудования в домашних хозяйствах составит от 50 до 95 % относимых на проект затрат.

Большая часть выбросов – в Риге и ее окрестностях

Мониторинг качества воздуха в Латвии ведется в Риге, Вентспилсе, Лиепае, Резекне и на двух сельских фоновых станциях, расположенных в Лиепайском и Цесисском краях. Большая часть латвийских выбросов зафиксирована в Риге и ее окрестностях, а также в других крупных городах, например Лиепае и Резекне. Об этом свидетельствует сравнение результатов, полученных на станциях измерения качества воздуха, со стандартами Всемирной организации здравоохранения.

В столице, где сосредоточена большая часть деятельности государства, а также самая высокая плотность населения, вклад домашних хозяйств в загрязнение воздуха в отопительный сезон довольно значительный. В Риге отопление домашних хозяйств считается основным источником загрязнения частицами PM 2,5 и PM 10 , каждые из них образуют около 55 % от суммарных выбросов. Загрязнение воздуха, создаваемое домашними хозяйствами в зимний период, характерно для рижских микрорайонов с наибольшей долей частной застройки. В ходе разработки плана повышения качества воздуха в столице проводилось моделирование, которое показало, что замена старого отопительного оборудования в Риге способствовала бы улучшению качества воздуха. Одним из наиболее эффективных мероприятий признано подключение объектов к централизованному теплоснабжению, где это позволяют проложенные теплотрассы. Если подключение технически невозможно или экономически необоснованно, нужно содействовать замене имеющихся отопительных установок более экологичными и эффективными.

Грант – хороший стимул для рижан

Директор агентства Рижского городского самоуправления Rīgas enerģētikas aģentūra Янис Икауниекс (Jānis Ikaunieks), рассказывая о том, что делает столица для уменьшения загрязнения воздуха, создаваемого отоплением домашних хозяйств, отмечает: "Скоро в Риге вступят в силу новые правила о выборе вида теплоснабжения и производстве тепловой энергии. Объявленная государством программа грантов на замену старого отопительного оборудования станет хорошим стимулом для рижан, чтобы подготовиться к изменениям, адаптироваться и благоустроить свои жилища более экологичным и эффективным отопительным оборудованием". Следует добавить, что правила применяются в случаях, когда требуется разрешение комиссии по вопросам теплоснабжения, и относятся к домашним хозяйствам, которые либо устанавливают новое, либо меняют старое отопительное оборудование. Правила самоуправления не затрагивают тех, кто не планирует и пока не может заменить свое отопительное оборудование, а также использующих центральное отопление. Предыдущие правила устарели, не соответствовали реальной ситуации, поэтому разработаны новые, рассказывает Я. Икауниекс.

Уже сейчас в Риге определено, какое отопительное оборудование разрешается устанавливать в конкретных окрестностях города, для которых разработано зонирование и требования, соответствующие уровню загрязнения воздуха. Теперь в правила включен новый, упрощенный принцип зонирования, основанный на анализе различных влияющих факторов. Зонирование включает и такие микрорайоны, как, например, Чиекуркалнс, Биерини и др., где более высокая плотность населения, больше частной застройки и жилье отапливается индивидуально. В зонах города со сравнительно высоким уровнем загрязнения воздуха предусмотрены ограничения на установку отопительного оборудования, к примеру, запрещено жечь дрова, но можно использовать гранульные котлы. При строительстве нового здания или замене старых котлов предпочтение будет отдаваться централизованному теплоснабжению или безэмиссионным источникам тепла. Если ни централизованное отопление, ни тепловые насосы недоступны или технически необоснованны, допустимы инвестиции в эффективное отопление на биомассе.

Кроме того, в Риге будет запрещено использовать уголь как в отопительных установках домашних хозяйств, так и во всех остальных установках, используемых для производства тепловой энергии. Еще одно существенное нововведение: комиссия по вопросам теплоснабжения сможет решать вопросы установки новых источников отопления по существу, оценив технико-экономические показатели. Это означает, что, если, например, в центре, где действуют строгие требования относительно загрязнителей воздуха, согласно требованиям разрешено оборудовать только централизованное отопление или устанавливать тепловые насосы, однако в конкретном здании это невозможно, комиссия сможет одобрить другое экологичное решение. "Цель новых правил – к 2030 году добиться замены имеющегося неэффективного оборудования рижан более эффективным и способствовать использованию возобновляемых энергоресурсов, которые не создают выбросов загрязняющих воздух веществ. Планируется, что в результате осуществленных самоуправлением мероприятий в 2025 году количество жителей, подвергнутых воздействию опасных уровней загрязнения, сократится до 70 % (согласно базовому сценарию), а по оптимистичным расчетам – вплоть до 92 %", – резюмирует Я. Икауниекс.

Поддержка: от подключения к централизованному теплоснабжению до гранульных котлов

Целевой аудиторией программы грантов являются домашние хозяйства в городах Латвии. Финансирование из фондов ЕС будет содействовать замене отопительного оборудования в одноквартирных и двухквартирных домах латвийских городов, теплоснабжение которых обеспечивается твердым топливом из биомассы, а также в небольших многоквартирных домах, отапливаемых каменным углем, торфом или твердым топливом из биомассы. Будет обеспечена поддержка для подключения к централизованной системе теплоснабжения с обновлением, перестройкой или созданием (при необходимости) системы распределения отопления и горячей воды, для установки теплового насоса (воздух, вода, земля), включая увеличение необходимой мощности подключения к электросети (при необходимости), установки котлов отопления на древесной биомассе, подходящих для гранульного топлива. Помимо установки тепловых насосов и гранульных отопительных котлов также предусмотрена возможность установить системы солнечных панелей (с подключением к электросети), провести полное обновление, перестройку или оборудование системы отопления с нагревательными элементами.

Во избежание ухудшения качества воздуха в городских условиях и негативного воздействия на здоровье общества поддержка в виде грантов не будет распространяться на установку оборудования для сжигания дров (сжигание биомассы согласно признанной в ЕС и на международном уровне методике расчетов создает выбросы 160 г/ГДж частиц PM 2,5 ), в котором может сжигаться и другое твердое топливо (например, ископаемое – уголь, а также ископаемый энергетический торф). К котлам, работающим на древесной биомассе и подходящим для гранульного топлива, предъявляются определенные требования, которые необходимо выполнить, чтобы получить возможность претендовать на инвестиционную поддержку.

Проекты смогут подавать владельцы частных домов и квартир в малых многоквартирных зданиях, физические и юридические лица – субъекты частного права либо уполномоченные ими лица, при условии, что запрос мощности тепловой энергии в здании составляет до 50 кВт (здания не больше чем на 8–12 квартир, двухэтажные или трехэтажные дома). Предусмотрена поддержка для сданных в эксплуатацию домов (здание сдано в эксплуатацию минимум за семь лет до дня подачи проектного заявления и постоянно эксплуатировалось минимум последние три года), в том числе квартирной собственности или квартирных собственностей в многоквартирных зданиях, если вложить средства в единое решение для жилого дома невозможно.

Поддержка в размере до 95 % относимых на проект расходов

Размер финансирования проекта не превысит 4400 евро на одного жителя, задекларированного в домашнем хозяйстве, в котором осуществляется проект. Доля поддержки составит: 95 %, если предполагается подключение к централизованной системе теплоснабжения; 85 %, если запланировано приобретение тепловых насосов (как основное решение теплоснабжения); до 70 % – если предполагается приобретение отопительного котла на биомассе (гранулах); в свою очередь, 50 % издержек будет возмещено, если предполагается установка теплового насоса "воздух-воздух", покрывающего потребности в теплоснабжении в полном объеме.

Финансирование будет предоставляться в рамках четырех туров конкурсов проектов, первый из которых был объявлен во 2-м квартале 2023 года, обеспечив заключение договоров летом/осенью 2023 года. Последующие конкурсы проектов будут объявлены после первого, до первой половины 2024 года. Домашние хозяйства обязаны реализовать проекты в течение 24 месяцев, но не позднее 31 декабря 2025 года. После завершения проекта владелец здания обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию оборудования.

Подробная информация о программе грантов Европейского фонда региональной поддержки "Реализация мероприятий, снижающих уровень загрязнения воздуха, путем улучшения систем теплоснабжения в домашних хозяйствах" размещена на домашних страницах Министерства охраны окружающей среды и регионального развития (www.varam.gov.lv) и Центрального агентства финансов и договоров (www.cfla.gov.lv), а также предоставляется по электронной почте: silti@cfla.gov.lv или по консультационному телефону 24002700.

Статья написана при финансовой поддержке Латвийского фонда охраны окружающей среды в рамках информационной кампании "Мой дом. Моя среда", ответственность за содержание которой несет Ассоциация проектов в сфере образования, культуры и инноваций (АПСОКИ). Проект информирует владельцев частных домов и широкие круги общественности о правильной эксплуатации индивидуального отопительного оборудования, о надлежащей практике сжигания топлива и влиянии различных видов топлива на здоровье и окружающую среду.

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