Можно ли купить два мороженых, а взамен получить новую Škoda Kamiq? Ответ – да! Для этого нужно всего лишь сделать покупку в любом из магазинов Mego по всей Латвии, зарегистрировать чек для участия в лотерее и ждать розыгрыша, в котором удача выберет счастливчика.

14 сентября этого года в автомобильном салоне Green Motors состоялось торжественное вручение главного приза Вселатвийской лотерии Mego — новенькой оранжевой Škoda Kamiq. В этой лотерее самым счастливым оказался чек Аэлиты — купив 2 мороженых Rūjiena и зарегистрировав чек от покупки, она стала обладательницей нового автомобиля и других призов, которые приготовили для нее партнеры Mego. Надо отметить, что Аэлита — преданная покупательница. Год назад она уже выигрывала в лотерее подарочную карту Mego, а в этом году, зарегистрировав в лотерее 7 чеков, Аэлита выиграла главный приз.

"Конечно, очень приятно выиграть такой приз, даже не верится, что такое возможно. Я обычно не принимаю участия в крупных розыгрышах типа Латвийского лото, но мне нравится участвовать в лотереях, которые устраивают продуктовые магазины, куда я постоянно хожу — ведь это очень легко сделать. Ну и такая удача, как выигрыш машины, это невероятно. Правда, я немного забыла, как ездить на машине с механической коробкой передач, но это ничего — возьму пару уроков и с удовольствием буду кататься на новой Škoda", — поделилась эмоциями Аэлита.

В рамках Вселатвийской лотереи Mego было разыграно более 150 призов. Среди них были подарочные карты от Mego и Mēness aptieka. Кроме того, компания Evelatus предоставила для участников розыгрыша несколько электросамокатов. Общий призовой фонд превысил 25 тысяч евро.

Подобные лотереи Mego устраивает уже в 14-й раз. Примечательно, что количество регистраций чеков в этом году увеличилось на 30% по сравнению с предыдущим годом и превысило 30 тысяч! Жители столицы показали наиболее высокую активность — на долю рижан пришлось 35% всех зарегистрированных чеков. Вслед за лидером идут Даугавпилс, Вентспилс и Прейли. Кстати, именно в Даугавпилс отправится выигранный Аэлитой автомобиль, а что самое интересное — это уже третья машина, разыгранная совместно с Green Motors, которая уедет в Даугавпилс. Видимо, именно там живут люди, которым удача не перестает улыбаться.

На торжественном мероприятии присутствовали многолетние поставщики и партнеры Mego, которые каждый год готовят призовой фонд. Например, представительница Latvijas Maiznieks, Лолита Страуме, рассказала, что ее компания с удовольствием принимает участие в лотереях Mego, потому что им нравится использовать каждую возможность, чтобы порадовать покупателей. "В этом году нашей продукции не оказалось в счастливом чеке, как в прошлом году и в некоторые другие годы, но мы всегда очень рады поучаствовать в лотерее и обеспечить призовой фонд. У нас есть много крепких брендов и мы продолжим представлять их в магазинах торговой сети Mego, чтобы у покупателей была возможность покупать местные бренды высокого качества".

Представительница Konig Distribution — компании, которая поставляет в Mego в том числе и мороженое Rūjiena, которое оказалось в "счастливом чеке" — рассказала, что уже 15 лет сотрудничает с Mego. "Каждый год мы в рамках лотереи предоставляем продукцию разных брендов: с одной стороны, это дает возможность сделать приятное покупателям торговой сети, а с другой стороны — познакомить поближе покупателей с новыми брендами, когда у нас расширяется ассортимент. Так что для нас это взаимовыгодное сотрудничество".

В свою очередь Иева Сиугале, руководитель по маркетингу Green Motors, рассказала, что рада сотрудничать с Mego. "Это уже пятая машина, которую мы разыгрываем вместе, и наверняка не последняя". Вместе с ключами от машины Иева вручила Аэлите стильную сумку для покупок, с которой приятно будет отправиться на шопинг.

Организатор мероприятия и руководитель отдела маркетинга магазинов Mego Александр Афанасьев отметил, что уже сейчас можно принять участие в новой лотерее, в которой главным призом также станет комфортная Škoda от Green Motors. "Новая осенняя лотерея, в которой можно принять участие, зарегистрировав чек от покупок, стартовала 11 сентября. Мы разыграем 200 призов, среди которых будет новенький синий автомобиль Škoda Kamiq, который наверняка обрадует кого-то из наших покупателей", — рассказал Александр Афанасьев.

"Нам особенно приятно награждать победительницу лотереи в сентябре, потому что именно в сентябре Mego празднует свой день рождения. В этом году сети магазинов исполняется 24 года, а в следующем году нас ждет красивый юбилей — 25 лет. Уже сейчас мы готовим массу сюрпризов к этой дате, но пока что держим подробности этого процесса в секрете", — добавил представитель торговой сети Mego.

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