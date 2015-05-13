Для многих часы уже давно стали не только стильным и практичным аксессуаром, помогающим везде успеть вовремя, но и мобильной станцией для мониторинга здоровья. В широком ассортименте умных часов довольно легко запутаться, но одним из брендов, чьи устройства славятся производительностью и долговечностью, однозначно является Huawei. Если вы сейчас находитесь в поисках "тех самых" умных часов или просто наступила пора попрощаться со старым устройством и купить новое, то у нас есть хорошие новости — в сентябре на прилавках магазинов появились новые Huawei GT4, которые, без сомнения, способны выделиться на фоне других умных часов.

Свои первые умные часы мне подарили около пяти лет назад, и, хотя часто говорят, что дареному коню в зубы не смотрят, нельзя сказать, что я была в восторге от подарка. Я почти год не пользовалась подаренными смарт-часами, потому что меня не очень привлекал их дизайн, и я не чувствовала необходимости следить за показателями физической формы и здоровья. Только позднее, когда я начала активно заниматься спортом и тренироваться несколько раз в неделю, я по-настоящему начала ценить умные часы и их возможности. Поэтому меня очень радует тот факт, что эти устройства не только становятся «умнее», но и привлекательнее, а их дизайн становится все элегантнее.

Компания Huawei зарекомендовала себя в сфере носимых устройств около десяти лет назад, и со временем умные часы этого бренда заслужили не только высокую оценку и любовь пользователей, но и различные отраслевые награды. Умные часы Huawei являются одним из ведущих продуктов на рынке, но это не значит, что технический гигант почивает на лаврах. Напротив, видно, что в компании идет постоянный рост и развитие, что ярко отразилось и в новом продукте Huawei GT4.

Вот это стиль!

Новые умные часы Huawei GT4 доступны в версиях 46 мм и 41 мм в шести различных вариантах дизайна. Можно с уверенностью сказать, что подходящую для себя модель сможет подобрать и поклонник фитнеса, и офисный работник, и модница, для которой важно, чтобы умные часы подходили не только к спортивной форме, но и к брючному костюму. Мой фаворит – 41-миллиметровая модель Huawei GT4 с двухцветным браслетом.

Что важно для меня в часах? Элементарно: чтобы показывали правильное время. Но не менее важно, чтобы часы выглядели как часы, а не как дитя любви тамагочи и компаса. Модель GT4 с двухцветным «клавишным» браслетом визуально очень привлекательна – двухцветный стальной корпус с золотым краем и браслет из нержавеющей стали с золотыми акцентами буквально воплощают элегантность и классику с нотками последних тенденций.

Нельзя не упомянуть тот факт, что корпус новой модели стал еще тоньше и изысканнее, а циферблат – более прозрачным. Хорошо известный навигационный переключатель, или заводная головка, также никуда не делся – он по-прежнему позволяет легко получить доступ к меню умных часов и управлению своими предпочтениями. Поверните переключатель и погрузитесь в широчайший набор функций.

Тем, кто хочет выделиться или просто настроить циферблат под свое настроение, наверняка понравится новость о том, что для GT4 доступно 12 новых дизайнов циферблатов, а также более десяти тысяч официальных и сторонних дизайнов, доступных в официальном магазине циферблатов Huawei. Приятно, что умные часы новой серии также поддерживают функцию Always On Display (AOD), а новые модели имеют на 20% больше элементов AOD.

Станция мониторинга на руке

Экран Huawei GT4 имеет очень широкие возможности настройки – от отображения фона, типа, цвета и времени на циферблате до функций и статистики здоровья. Все данные, которые будут отображаться на главном экране, можно настроить по своему вкусу. Возможно, кому-то эти мелочи покажутся неактуальными, однако не зря говорят, что красота кроется именно в нюансах – с такими деталями приятно «поиграть».

Визуальный образ, конечно, важен, но суть умных часов, тем не менее, заключается в том, чтобы позволить пользователю с комфортом отслеживать различные физические показатели своего тела и, конечно же, спортивные достижения. И надо признать, что здесь все это продумано до мелочей. По сравнению с предыдущими моделями GT4 имеет значительно улучшенную систему мониторинга состояния здоровья. Благодаря обновленному алгоритму датчик сердечного ритма TruSeen 5.5+ стал еще более точным, он также не разочаровывает при высокоинтенсивных тренировках и сложных условиях, таких как низкотемпературная среда или мониторинг сердечного ритма на маленьком запястье.

Сердце – самая важная мышца и двигатель нашего организма. Оно идет рука об руку с мозгом, поэтому очень важно следить в том числе и за своим психическим состоянием. Система распознавания дыхания во сне TrueSleep 3.0 позволяет легко отслеживать качество сна и выявлять проблемы, а умные часы также достаточно умны, чтобы давать рекомендации по улучшению сна. Пользователю предлагаются точные измерения дыхания, частоты сердечных сокращений, движения тела и других показателей во время сна, что позволяет значительно улучшить его качество.

Еще один интересный нюанс, который меня привлек, – это возможность создать «оздоровительное» сообщество и, например, делиться данными о здоровье со всей семьей, тем самым отслеживая состояние здоровья своих родных и близких.

Еще точнее и лучше

Как упоминалось ранее, новые смарт-часы Huawei GT4 обеспечивают существенно улучшенные результаты измерения спортивных тренировок. Кроме того, более 100 различных типов тренировок в этой модели дополнены новыми физическими упражнениями – например, баскетболом. Радует, что данные GPS стали еще точнее, потому что, согласитесь, важно знать: вы пробежали 5 километров или все-таки 5 километров и 100 метров.

Да, выбор очень широк, но не всегда есть мотивация начать что-то делать. И в этой ситуации умные часы становятся мобильным мотиватором, предлагая различные медали и стимулы для больших и малых достижений. Никто не ожидает, что в первый день вы пробежите спринт, достойный Усэйна Болта, – поставленные цели можно адаптировать к вашим способностям, а часы позаботятся о напоминаниях об активности, чтобы вы не забывали достаточно двигаться.

Если вы хотите поднять свой физическую подготовку на новый уровень, часы предлагают возможность разработать свой личный план тренировок, основанный на потреблении калорий, метаболизме и тренировочной нагрузке. И, кстати, «моржи» смогут смело плавать осенью и зимой в часах, не беспокоясь о том, что устройство намокнет. А вот любителям сауны лучше снять умные часы перед тем, как отправиться плавиться в лаве!

На шаг впереди остальных

Конечно, и в новой модели часов есть уведомления о звонках и сообщениях, возможность быстрого ответа и звонки через Bluetooth, если подключенный к устройству смартфон находится неподалеку. Мне понравилось удобно просматривать все уведомления на часах, не вынимая телефон из кармана. Кроме того, Huawei GT4 очень «дружелюбны» и их можно подключить к любому устройству Android и iOS. Не скрою – то, что часы не только посылают уведомления о сообщениях и звонках, но и побуждают меня выпить воды, а потом встать и прогуляться, временами немного раздражало. Особенно в ситуациях, когда на работе наступает напряженный момент, а часы внезапно начинают «командовать» мной и давать мне задание глубоко вдохнуть.

Отдельно стоит подчеркнуть длительное время автономной работы, которое с самого начала было одной из самых ярких особенностей умных часов Huawei. Учитывая, что мои умные часы до сих пор нужно заряжать почти каждый день, долговечность батареи GT4 меня действительно удивила. Если раньше я не особо задумывалась об этом, то теперь поняла, насколько это на самом деле удобно, когда при интенсивном использовании устройства можно забыть о зарядке почти на четыре дня.

Выбирая одну из моделей Huawei GT4, вы можете быть уверены, что ваше запястье будет украшено не только заметным, но и очень умным и точным аксессуаром, который быстро станет вашем лучшим другом как в повседневных ситуациях, так и в спорте. Правда, если вы склонны к вспыльчивости, я настоятельно рекомендую вам хорошенько подумать о том, сколько и какие уведомления вы хотите получать от своих умных часов.

В целом, Huawei совместила в умных часах новейшие технологии и привлекательный дизайн. Устройство позволяет лучше понять свое тело, наиболее подходящую для него нагрузку и различные процессы функционирования организма. Кроме того, в часы встроены различные мелочи и нюансы, которые делают пользовательский опыт очень приятным. Продвигать моду на умные устройства и идти на шаг впереди нее – последние умные часы Huawei являются ярчайшим доказательством достижением этой цели.

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