Дома усадьбы оснащены всем необходимым для комфортного и спокойного отдыха наедине с природой, в них всегда тепло и уютно — и в дождливую погоду, и в зимние морозы. В каждом из домов есть камин, у которого по вечерам можно расслабиться, сидя в уютном кресле с чашкой горячего чая или бокалом глинтвейна.
Уже с конца ноября все наши дома украшены к Рождеству и Новому году изящными композициями, елками и гирляндами, поэтому приехав в усадьбу в начале зимы, вы сразу окунетесь в атмосферу праздника и предвкушения новогоднего чуда. В Кришьяни можно провести семейное торжество или организовать зимний корпоратив в банкетном зале, или же просто приехать для души — погулять по расчищенным от снега тропам, покататься на лыжах, проехаться на квадроцикле или снегоходе. Для приготовления праздничного ужина мы предоставляем голландский гриль-очаг OFYR.
Усадьба Кришьяни — место уникальной красоты, окруженное просторными полями и величественными лесами. По вашему запросу мы можем организовать фотосессию или дрон-съемку, чтобы запечатлеть важные для вас мгновения. Мы с радостью принимаем гостей и делаем все возможное, чтобы ваш отдых здесь стал уникальным опытом и запомнился навсегда!