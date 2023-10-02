Усадьба Кришьяни на берегу реки Венты — идеальное место для перезагрузки после безумного ритма мегаполиса. Живописные виды и окрестные леса — то, что нужно для полноценного диджитал-детокса и разгрузки. А для тех, кто ищет отдых для тела, здесь работают баня, хаммам, джакузи, дровяная бочка и ледяной бассейн для зимнего купания — полноценный спа-курорт.

Дома усадьбы оснащены всем необходимым для комфортного и спокойного отдыха наедине с природой, в них всегда тепло и уютно — и в дождливую погоду, и в зимние морозы. В каждом из домов есть камин, у которого по вечерам можно расслабиться, сидя в уютном кресле с чашкой горячего чая или бокалом глинтвейна.

Уже с конца ноября все наши дома украшены к Рождеству и Новому году изящными композициями, елками и гирляндами, поэтому приехав в усадьбу в начале зимы, вы сразу окунетесь в атмосферу праздника и предвкушения новогоднего чуда. В Кришьяни можно провести семейное торжество или организовать зимний корпоратив в банкетном зале, или же просто приехать для души — погулять по расчищенным от снега тропам, покататься на лыжах, проехаться на квадроцикле или снегоходе. Для приготовления праздничного ужина мы предоставляем голландский гриль-очаг OFYR.

Усадьба Кришьяни — место уникальной красоты, окруженное просторными полями и величественными лесами. По вашему запросу мы можем организовать фотосессию или дрон-съемку, чтобы запечатлеть важные для вас мгновения. Мы с радостью принимаем гостей и делаем все возможное, чтобы ваш отдых здесь стал уникальным опытом и запомнился навсегда!

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