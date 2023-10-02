Сегодня кофе уже не просто напиток. Для кого-то это утренний ритуал, для кого-то образ жизни и род деятельности, а для кого-то все вместе и только изысканные кофейные зерна могут подарить качественные вкусовые ощущения.

Салон КАФО — это место, предоставляющее полный комплекс кофейных решений как для дома, так и для офиса — вкусный кофе, оборудование, сервис и обучение не только для будущих профессионалов отрасли, а для каждого, кто хочет изучить способы приготовления кофе, понять его происхождение, а также искусство latte.

Осознавая всю значимость качественного кофе, КАФО успешно запустил продажу кофе собственной торговой марки. Новая линия кофе KAFO Premium Selection — это кофе, сочетающий в себе превосходное качество и страсть к кофейному искусству. Благодаря профессиональной оценке и заботе о различных вкусах любителей кофе, KAFO Premium Selection предлагает тщательно отобранные и профессионально обжаренные кофейные зерна 100% арабики из Перу, Бразилии и Колумбии. От смелых нот карамели и вкуса киви в перуанском кофе до нежной и сладкой гармонии ароматов Бразильской арабики, которую дополненяет колумбийское кофе Premium Selection с фруктовым оттенком.

Колумбийский кофе Caturra происходит в регионе Huilas и поставляется с небольших семейных ферм, которые выращивают кофе из поколения в поколение. Каждая кофейная ягода тщательно отбирается и обрабатывается перед тем, как попасть на крупные фабрики. Эти кофейные зерна арабики отражают суть региона, создавая гармонию между сладостью кофе и сложностью вкуса.

Бразильское Premium Selection название "Sweet Brasil" говорит само о главном нюансе этого кофе, благодаря изысканному трио зерен — Бурбон, Катуаи и Обата. Их естественная обработка усиливает характерную сладость и разнообразный аромат этих кофейных зерен. Каждый глоток этого кофе раскрывает кремовый, гармоничный вкус карамели, орехов и белого шоколада.

Перуанский кофе, выращенный в заповеднике Villa Rica (биосфера ЮНЕСКО), является особенным, поскольку он произрастает в высоких горах региона Pasco. Это чрезвычайно плодородный регион, где кофейные плантации расположены высоко над уровнем моря (от 1000 до 1800 метров) и где уникальный микроклимат придает зернам очень выразительный вкус и аромат. Кофе Peru Premium Selection сочетает в себе насыщенный аромат какао и шоколада, переплетаясь с нотками карамели, ярким вкусом киви и крыжовника.

Каждый из сортов кофе линейки Premium Selection станет настоящим открытием для каждого, кто готов к новым кофейным вкусовым приключениям, ведь они уникальны не только по своему происхождению, но и доставляют небывалое удовольствие вкуса!

В этом году KAFO планирует познакомить своих любителей кофе с тремя различными линиями кофе частной торговой марки, каждая со своим собственным спектром вкусов и ароматов, чтобы обеспечить уникальные впечатления от кофе и удивить даже опытных профессионалов в области кофе.

Кофе в зернах KAFO Premium Selection — отличный выбор для вашего следующего кофе-брейка!

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