Выбор поставщика услуг (провайдера) хостинга является одним из самых важных решений, которые вы должны принять при запуске или модернизации сайта. Правильный выбор может положительно повлиять на производительность, безопасность и качество обслуживания клиентов вашего интернет-представительства. Эта поможет понять, что такое хостинг и как найти лучший и наиболее подходящий сервис, соответствующий вашим потребностям.

Что такое хостинг?

Хостинг – это услуга, которая позволяет сделать сайт общедоступным в интернете. Она включает в себя хранение файлов вашего сайта на сервере, который постоянно находится в режиме онлайн. Когда кто-то вводит имя вашего сайта (то есть доменное имя) в адресное поле своего браузера, его компьютер получает доступ к серверу и отображает соответствующую страницу.

Выбор доменного имени

Прежде чем выбирать хостинг-провайдера, необходимо придумать для своего сайта уникальное и подходящее доменное имя. Оно должно быть адекватным содержанию, простым и запоминающимся. В качестве хороших примеров можно привести eesti.ee, nurme.eu и apple.com. С профессиональной точки зрения, например, koduteenused.wordpress.com будет не очень хорошо, потому указывает не только на оказываемые услуги (по дому), но и на тот факт, что сайт работает на популярной платформе Wordpress. То есть получается, что в доменном имени между собой как бы конкурируют разные компании. Кроме того, в этом примере имя довольно длинное, его может быть трудно правильно и быстро набрать. Выбирая доменное имя, полезно ознакомиться с правилами доменных имен, одобренных советом Eesti Interneti SA.

Важно подумать также о расширении домена, то есть о комбинации букв или слове, которое идет в самом конце, после точки. Домены верхнего уровня (например,. com и .eu) стоят сравнительно дорого, но в маркетинговом плане являются единственно верным выбором для крупной компании или с видами на рост в международном масштабе.

Прежде чем окончательно выбрать доменное имя, необходимо выяснить, свободно ли оно. Для этого можно ввести его в адресное поле браузера и посмотреть, существует ли уже сайт с таким названием.

Регистрация домена и хостинг

Следующим шагом после выбора доменного имени будет регистрация домена. Можно воспользоваться услугой так называемого регистратора. Их много, например Host.ee.

Host.ee – один из самых известных и надежных регистраторов в Эстонии. Здесь предлагается разнообразный выбор доменных расширений, а также услуги хостинга, что упрощает создание сайта и его администрирование. Если у вас простая домашняя страница без особых требований, вы можете получить хостинг всего за 3,98 евро в месяц. Однако самый дешевый вариант не всегда всем подходит, поэтому далее мы познакомимся с различными типами хостинга и их особенностями.

Облачный хостинг (VPS) – идеальный выбор для среднего бизнеса

Облачный хостинг использует несколько виртуальных серверов (VPS), что обеспечивает более высокую производительность и масштабируемость.

В случае VPS физический сервер делится на отдельные виртуальные серверы, которые имитируют физические. VPS похож на виртуальную машину, которая использует часть ресурсов физического сервера. VPS на Host.ee работает на процессорах Intel® Xeon® Gold, а цены от 5 евро в месяц делают его привлекательным выбором для средних предприятий, у которых есть определенные бюджетные ограничения.

Облачный хостинг предлагает больше возможностей по адаптации и настройке, чем общий хостинг. Кроме того, производительность и безопасность здесь тоже лучше, потому что каждый VPS – это отдельная изолированная единица, что снижает риски безопасности и проблемы с производительностью. Поскольку VPS позволяет пользоваться выделенными ресурсами, этот вариант может быть дороже. Посмотрим, например, какого рода предприятия выбирают VPS.

Что нужно учитывать при выборе хостинга для сайта?

После того как вы, исходя из особенностей вашего предприятия, выяснили, какой тип хостинга может соответствовать вашим потребностям, нужно немного углубиться в детали. Рассмотрим некоторые важные нюансы при выборе хостинга.

Производительность как важный фактор, определяющий качество сайта

Что сразу отличает хороший хостинг, так это то, что размещенные на нем сайты грузятся быстро. Скорость для посетителей сайта важна. Если сайт работает медленно, они просто уходят и ищут что-то еще. А этим «чем-то еще», скорее всего, окажутся ваши конкуренты.

Google и другие поисковые системы тоже любят быстрые сайты, продвигая их в результатах поиска и повышая видимость даже без особых усилий по SEO, не говоря уж о его наличии. SEO (Search Engine Optimization, оптимизация в поисковых системах) – это техническая область маркетинга, в которой содержание и различные свойства сайта с помощью различных методов настраиваются так, чтобы он занимал высокие места в поисковых выдачах. Таким образом, можно сказать, что правильный выбор хостинга благотворно влияет и на эффективность маркетинговой стратегии. Соответственно, крайне важно выбрать такой хостинг, сервер или серверы которого будут обеспечивать быструю загрузку сайта.

Безопасность – защита вашего сайта от угроз

Очень важно, чтобы сайт была безопасным и имел надежную защиту от хакерских атак. Убедитесь, что выбранный вами хостинг предлагает комплексную защиту, включая файрвол (иногда называется брандмауэр), сертификаты SSL, возможности отражения DDoS-атак и регулярное резервное копирование. О данных нужно позаботиться и еще: хостинг-провайдер должен работать с надежными дата-центрами кроме того, у него должны быть механизмы для предотвращения и обнаружения утечек данных. Важно учесть самые разные аспекты безопасности, только тогда можно быть уверенным в том, что принимаются все превентивные меры и сайт защищен от возможных рисков.

Географическое положение компании и клиентов

На скорость загрузки и производительность сайта может влиять физическое местоположение сервера. Если, например, ваша фирма находится в Эстонии и вы сами в основном тоже находитесь в Эстонии, имеет смысл выбрать какой-нибудь местный хостинг, чтобы пользоваться преимуществами географической близости. Но стоит подумать и о том, где находится целевая аудитория, которая чаще всего посещает ваш сайт. Когда сервер географически ближе к основной целевой аудитории или посетителям, сайты на нем для них могут грузиться быстрее.

Нужна ли вам веб-почта?

Многие хостинговые компании предлагают также услугу веб-почты. Это значит, что если ваш домен размещен на серверах определенного провайдера, вы можете пользоваться предлагаемой им веб-почтой, которая связана с вашим доменом. У большинства компаний есть общий адрес электронной почты наподобие info@***.**, но в зависимости от необходимости адрес с доменным именем может быть создан, например, для каждого сотрудника. Поэтому, если вам нужен один или несколько адресов электронной почты, связанных с вашим доменным именем, следует выяснить, предлагает ли выбранная хостинговая фирма услугу веб-почты. Тогда у вас будет хостинг сайта и почтовый сервис у одного провайдера, что упростит управление доменом и администрирование электронной почты.

Как найти лучший хостинг для сайта?

Если сложить все вместе, то получается, что выбор хостинга для сайта – это процесс, который требует разностороннего обдумывания. Опишем всё пошагово.

Шаг 1. Определитесь, чего вы хотите

Первый шаг в поиске лучшей услуги хостинга – это точно определить свои потребности. Досконально продумайте, какой тип сайта вам нужен и каковы особенности вашего бизнеса или проекта. Насколько при этом важны достаточное дисковое пространство и скорость передачи данных? Или же самое главное – безопасность? Разложите по полочкам, какие требования вы предъявляете к производительности, безопасности и масштабируемости. Так вы сможете сделать осознанный выбор, который соответствует вашим целям и задачам.

Шаг 2. Изучите разных провайдеров

Следующим важным шагом является тщательное изучение различных поставщиков услуг хостинга. Ознакомьтесь с предлагаемыми ими функциями, ценами, отзывами и мнениями клиентов. Выясните по поводу дополнительных услуг, таких как поддержка клиентов, резервное копирование и меры безопасности в целом. Тогда у вас будет представление о возможностях разных провайдеров, и вы сможете понять, насколько кто соответствует вашим запросам.

Шаг 3. Выберите тип хостинга

В-третьих, вам нужно выбрать тип хостинга. Общие серверы доступны по цене, но могут иметь ограниченные ресурсы и быть недостаточно безопасными. Облачный хостинг предлагает большую гибкость и масштабируемость. Выделенные серверы – самые мощные и безопасные, но и самые дорогие. Выбирать нужно в зависимости от размеров проекта и бюджета.

Шаг 4. Обратите внимание на возможности переноса

Если у вас уже есть сайт, то вам необходимо убедиться, что новый хостинг обеспечит простой и беспроблемный перенос. Проверьте, помогает ли провайдер с миграцией и поддерживает ли он вашу платформу и контент. Это поможет избежать сбоев при переезде сайта.

Шаг 5. Протестируйте сервис

Перед тем как вынести окончательное решение, желательно выбранную услугу проверить. Многие провайдеры предлагают бесплатные тестовые периоды, которые позволяют вам ознакомиться с их сервисом и понять, соответствует ли он вашим ожиданиям. За это время можно оценить производительность, простоту использования и поддержку клиентов.

Шаг 6. Примите решение

После тщательных исследований, тестирования и обдумывания приходит время принимать окончательное решение и начинать развертывание сайта у выбранного провайдера. Важно выбрать такую услугу, которая соответствует потребностям проекта или компании и будет соответствовать им в перспективе.

Наиболее распространенные ошибки при выборе хостинга

Мы уже рассказали о важных нюансах, которые необходимо учитывать при выборе поставщика услуг хостинга для сайта. Исходя из этого, можно выделить следующие наиболее распространенные ошибки при выборе провайдера:

Недостаточная исследовательская работа

Если не сравнивать разных хостинг-провайдеров и отзывы клиентов, велика вероятность того, что будет сделан выбор, от которого потом придется отказаться и начинать поиски снова.

Недостаточно продуманы потребности бизнеса и сайта

Если не определено, для кого или для чего предназначен сайт и какова его цель, то тоже вероятно, что будет выбрана не самая подходящая услуга хостинга.

Решение принято только по цене

Несмотря на то, что выбор самого дешевого варианта может быть заманчивой идеей, цена – далеко не единственный фактор, который нужно учитывать. В целом, производительность и безопасность даже немного важнее.

Не проведен «тест-драйв»

Прежде чем принимать окончательное решение, рекомендуется протестировать конкретную услугу в течение пробного периода. Только проверив все в деле, можно понять, подходит ли вам конкретный вариант.

Не продуманы перспективы

Выбранный в данное конкретное время хостинг может быть даже очень подходящим, но если у компании есть планы роста, то рано или поздно может выясниться, что нужны другие хостинг-услуги, чтобы сайт работал быстро и бесперебойно.

Выбор хостинг-провайдера определяет многое

В заключение можно сказать, что правильно выбранная услуга хостинга у подходящего провайдера – это залог успешной работы вашей интернет-инфраструктуры. Правильный выбор провайдера – критически важный шаг, который повлияет на скорость, безопасность и доступность вашего сайта. А хорошо функционирующий сайт, в свою очередь, лучше продвигает компанию в интернете, что положительно влияет на результаты продаж. Выбирая хостинг, не спешите и следуйте предложенным здесь советам – тогда вы найдете лучший сервис, и он будет именно таким, какой вам нужен.

Host.ee – регистрация домена, VPS и хостинг

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