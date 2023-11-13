Cимфо-рок, мюзиклы и история сестер-боизняшек. На два дня World Musicals Fest приглашает вас в волшебный мир мюзикла — жанра, в котором органично переплелись театр и бурлеск, вокал и хореография, различные эстрадные и музыкальные стили. Плюс — световая иллюминация, LED-экраны и прочие уникальные эффекты.

Black X White

Международный фестиваль World Musicals Fest откроется 16 декабря премьерой авторского мюзикла под названием Black X White, который создан в Латвии с участием латвийских и зарубежных звезд.

В основе сюжета этого мюзикла-шоу лежит история двух сестер-близняшек, живущих в одном из городов Европы. Они родились с разным цветом волос, разными характерами и разными взглядами на окружающий мир. Зрителя ждет яркий, захватывающий, музыкальный рассказ о судьбе девушек и микс сразу нескольких видов искусств — драматического, вокального, музыкального, хореографического, пластического… А еще — оригинальная сцена с большими LED-экранами и оригинальным маппингом, световая иллюминация, профессиональная хореография, а также красивые и запоминающиеся мелодии в исполнении большого симфо-рок оркестра JP Magic Orchestra и трио виолончелистов Melo-M.

Тексты песен (на английском языке) отражают проблемы современной молодежи, ее самовыражение и противоречия как с окружающим миром, так и с внутренним. Однако мюзикл Black X White будет интересен не только молодым людям, но и их родителям, которые, смогут ознакомиться с проблемами своих детей, а значит, лучше понять их. Более подробно с мюзиклом можно ознакомиться на сайте www.blackXwhite.com

Вest of the best

Во второй день фестиваля, 17 декабря, зрители смогут насладиться концертной программой "Лучшие песни из мировых мюзиклов" — The Best Songs of World Musicals.

Это будет яркое, зажигательное мюзикл-шоу, на котором вы услышите популярные хиты из мировых мюзиклов и музыкальных фильмов. Они прозвучат в исполнении артистов из Латвийского Театра оперы и балета (Даны Брамане, Марлен Кейне и Юриса Адамсона), Рижского русского театра им. М. Чехова (Вероники Плотниковой, Максима Бусела и Никиты Осипова), Даугавпилсского театра (Кристины Захаровой и Сандиса Улпе) и эстрадных исполнителей — Лидии Бреска, Елена Матуле и Алекса Силвера. А также зарубежных звезд, в арсенале которых огромный опыт участия в мировых мюзиклах Евразии и Америки — французских артистов Лоран Бан, Кьяра ди Бари и Александра Серрет, ведущих украинских солистов Академии мюзикла — Александра Чувпило и Айи Середа-Голдун, украинского дуэта "Анна-Мария" и актрис мюзиклов Ирины Медведевой и Илоны Казакевич.

Сопровождать эти выступления будет большой симфо-рок оркестр JP Magic Orchestra, концерты которого с огромным успехом прошли в сентябре прошлого года на сцене Дворца культуры ВЭФ.

С душой и для души

Автор и организатор этого грандиозного проекта — продюсерская компания Amber Way, имя которой передается от зрителя к зрителю по "сарафанному радио" и является гарантией качества. Качество продукта здесь ставится на первое место, а затем уже -- на коммерческую выгоду.

Amber Way занимается разработкой и реализацией авторских проектов в области музыки, а также организацией выступлений зарубежных звезд. Именно эта компания организовывала в Латвии такие топ-мероприятия, как Международный фестиваль "Jūras Pērle" на сцене "Дзинтари", Grand Tribute Show, в рамках которого выступили одни из самых востребованных двойников Майкла Джексона, Адриано Челентано и группы Queen, NOSTALGIA FEST '23, который состоялся летом нынешнего года и др. К слову, JP Magic Orchestra, в составе которого 35 великолепных музыкантов — это тоже творческий проект продюсерской компании Amber Way.

Каждое мероприятие для команды Amber Way это не просто бизнес, а бизнес, который делается с душой и для души.

Не пропустите знаковое событие декабря — Международный фестиваль World Musicals Fest от компании Amber Way!

Более подробную информацию можно посмотреть на сайте: www.WorldMusicalsFest.com

Внимание! При покупке билетов на сайте www.bilesuserviss.lv и на сайте VIPshow.eu с введением кода WMF23 в ноябре предоставляется скидка -10 процентов.

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