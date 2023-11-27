Согласно данным исследования, организованного в прошлом году компанией по изучению технологий App Annie, владельцы смартфонов проводят за использованием своего смарт-устройства в среднем пять часов в день. Это время они тратят преимущественно на прослушивание музыки, просмотр фильмов или сериалов либо телефонные звонки, поэтому без качественных и подавляющих шумы наушников не обойтись. Можно смело утверждать, что благодаря своей многофункциональности, удобству в использовании и способности адаптироваться к пожеланиям каждого пользователя сегодня беспроводные наушники заняли прочное место в повседневной жизни каждого современного и активного пользователя смартфона.

Разные условия — неизменное качество

Согласно данным отчета The State of Sound Report 2022 компании Qualcomm, 71% респондентов признают, что прослушивание подкастов и музыки оказывает положительное влияние на самочувствие. Несомненно, отчасти это обусловлено качеством беспроводных наушников, поэтому производители высокотехнологичного оборудования сегодня уделяют все больше внимания их характеристикам и комфорту при ношении. Компания Huawei, которая уже 10 лет занимается исследованием и разработкой технологий, при выпуске каждой серии наушников заботится о том, чтобы обеспечивать все более высокое качество.

"Новые беспроводные наушники Huawei FreeBuds Pro 3 оснащены звуковой системой Hi-Res Dual Driver, которая обеспечивает превосходную, реалистичную слышимость без задержки звука. Они отличаются тройным адаптивным алгоритмом эквалайзера, благодаря которому песни в разных жанрах, подкасты или фильмы воспроизводятся с использованием полного потенциала звука где и когда угодно", — рассказывает эксперт в сфере высоких технологий Микус Тиллерс (Mikus Tillers).

Чистый голос, разборчивая речь

Не всегда удается запланировать звонок в удобное время и в удобном месте, чтобы собеседник хорошо слышал ваш голос без посторонних шумов. "Беспроводные наушники последнего поколения отличаются встроенным микрофоном повышенной чувствительности, который размещен ближе к ушному каналу пользователя, обеспечивая более точное восприятие голоса. Это особенно удобно не только для тех, кто регулярно созванивается на ходу, но и для тех, кто использует инструменты для записи голоса в своем телефоне. К тому же нередко о качестве контента судят и по аудиозаписи, поэтому, своевременно озаботившись его качеством, можно существенно облегчить работу авторам контента", — поясняет Тиллерс.

Умное и продуманное шумоподавление

Не секрет, что длительное пребывание в шумной обстановке влияет на продуктивность человека, уровень стресса и способность сосредоточиться. Но в спешке повседневной жизни не всегда удается найти тихое и спокойное пристанище, поэтому предлагаемая новейшими технологическими устройствами функция шумоподавления становится ценным и даже обязательным вспомогательным инструментом. Однако необходимо учитывать, что слишком сильное шумоподавление может давить на уши, а недостаточное — ухудшить впечатления от прослушивания. Потому шумоподавление должно быть очень продуманным.

"Новые беспроводные наушники Huawei оснащены адаптивным алгоритмом шумоподавления с искусственным интеллектом. Это значит, что они способны приспосабливаться индивидуально к каждому пользователю, окружающей среде и положению, в котором наушники носят. В сравнении с предыдущими беспроводными наушниками Huawei, FreeBuds Pro 3 подавляют окружающие шумы на целых 50% лучше", — подчеркивает менеджер по обучению продукции Huawei М. Тиллерс.

Особенно полезна функция шумоподавления для тех, кто использует гибридный метод труда, работая из самых разных мест. Это показывают и результаты, полученные Qualcomm в исследовании The State of Sound Report 2023: 39% респондентов признают данную функцию одной из основных причин использования наушников в работе. Кроме того, шумоподавление пригодится и тем, кто ежедневно играет в видеоигры, позволяя не только услышать других игроков на дальней дистанции, но и полностью погрузиться в мир игры. В рамках исследования Qualcomm 38% респондентов указали, что, играя в видеоигры, используют именно беспроводные наушники.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram