Новый партнер по дистрибуции с 1 января 2024 года: Jägermeister начнет сотрудничать с Tridens.

С 1 января 2024 года Mast-Jägermeister SE начнет сотрудничество с Tridens в качестве эксклюзивного партнера по дистрибуции продукции в Латвии. Tridens Latvia начала коммерческую деятельность по распространению Jägermeister в Латвии 1 октября 2023 года.

Tridens AS – оптовый торговец, работающий во всех трех странах Балтии и распространяющий более 150 алкогольных и безалкогольных напитков известных брендов, а также потребительские товары и продукты питания. Tridens AS отвечает за рынки Эстонии, Литвы и Латвии и продолжит укреплять рыночные позиции травяного ликера премиум-класса Jägermeister.

«Потребители спиртных напитков премиум-класса ожидают постоянного вдохновения. Это относится и к нашим клиентам, и к поклонникам Jägermeister. Поэтому четкие и целенаправленные действия особенно важны для обеспечения долгосрочного успеха. Мы хотим расширить тесное и доверительное партнерство, основанное на общих ценностях. Мы будем использовать наши сильные стороны, чтобы добавить много интересных глав в историю успеха Jägermeister в Латвии», – говорит Янно Хертс, исполнительный директор Tridens Baltics.

О Jägermeister

Самый известный в мире травяной ликер премиум-класса в 1935 году создал Курт Маст. Рецепт, состоящий из 56 трав, цветов и корений, остается неизменным и по сей день. Традиционно Jägermeister производится в небольшом городке Вольфенбюттель в Северной Германии. Розлив осуществляется на заводах в Вольфенбюттеле в Линдене и Каменце в Саксонии. Отсюда травяные ликеры в фирменных бутылках экспортируются в более чем 150 стран мира. В 2022 году бренд с оленем был самым продаваемым травяным ликером в мире с общим объемом продаж 120,7 миллиона 0,7-литровых бутылок (9,4 миллиона 9-литровых коробок). В семейной компании по всему миру работает около 1000 сотрудников. С 2020 года в портфель бренда также входит бренд текилы Teremana и GIN SUL, основанный голливудским актером и бизнесменом Дуэйном Джонсоном. Продукция бренда производится в Гамбургском Альтоне.

О Tridens

Tridens – опытный дистрибьютор, который отсчитывает свою историю с 1988 года. Компания работает во всех трех странах Балтии: Эстонии, Латвии и Литве и является надежным партнером для своих ценных клиентов, поставщиков, сотрудников и всего общества. Непрерывное обучение является основной ценностью компании, которая обеспечивает ее рост и конкурентоспособность на протяжении многих лет. Сейчас Tridens – одна из самых опытных торговых компаний в регионе, распространяющая более 150 известных брендов. Команда из более чем 100 международных профессионалов помогает Tridens поддерживать и развивать свои основные сильные стороны: маркетинг, продажи и дистрибуцию. Надежные эксперты организации работают как единое целое со всеми партнерами, сочетая ценности бренда с инновационными бизнес-стратегиями и успешно реализуя их на местном уровне.

ALKOHOLA LIETOŠANAI IR NEGATĪVA IETEKME. ALKOHOLISKO DZĒRIENU PĀRDOŠANA, IEGĀDĀŠANĀS UN NODOŠANA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM IR AIZLIEGTA

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