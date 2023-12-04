Приглашаем познакомиться с Латгалией-регионом с огромным потенциалом для развития и роста вашего бизнеса, а также поиска новых возможностей. Латгальская специальная экономическая зона (Латгальская СЭЗ) – это инструмент, позволяющий предпринимателю воспользоваться преимуществами современной экономики, когда запланированные процессы роста предприятия проходят в кратчайшие сроки, с наиболее эффективной поддержкой государства и самоуправлений.

Благодаря совместной работе бизнес-среды, государственных и образовательных учреждений, в регионе создаются благоприятные условия для инвестиций:

налоговые льготы для предприятий со статусом Латгальской специальной экономической зоны, инвестирующим в развитие своего бизнеса.

стремительно растущее число молодых людей, получающих среднее специальное и высшее техническое образование, а также образовательные учреждения, способные готовить таких специалистов, в том числе и по заказу конкретных предприятий;

большая доля специалистов технической и высокотехнологичной отрасли среди активной рабочей силы;

сбалансированная и хорошо интегрированная сеть транспортной инфраструктуры;

наличие железнодорожного сообщения и высокоскоростного оптического Интернета;

Всё это обеспечивает благоприятную среду для размещения, развития и создания производственной базы для широкого спектра предприятий.

Что такое Латгальская специальная экономическая зона?

В соответствии с законодательством, статус и льготы Латгальской специальной экономической зоны могут получить предприятия, которые зарегистрированы и действуют в Латгальском регионе. Управление Латгальской СЭЗ происходит централизованно, при посредничестве Латгальского региона планирования.

В отличии от других специальных экономических зон, статус Латгальской СЭЗ может быть присвоен предприятию, находящемуся в любом пригодном для ведения предпринимательской деятельности мест в любом самоуправлении Латгальского региона.

Кроме того, предприниматели Латгальской СЭЗ, разделив финансовые потоки, могут расширять свою деятельность за пределами территории Латгальской СЭЗ, а предприниматели из других регионов могут присоединиться к Латгальской СЭЗ, не создавая нового предприятия.

Латгальская СЭЗ состоит из территорий, принадлежащих как государственным предприятиям, так и частным собственникам, и занимает в общей сложности 14 547 кв. км, или 22,52% от общей территории Латвии, включая в себя девять местных самоуправлений, в том числе два города государственного значения- Даугавпилс и Резекне.

Предприятиям специальной экономической зоны предлагается 2 вида налоговых льгот:

80% льгота по налогу на прибыль предприятия (в момент принятия решения о выплате дивидендов);

скидка до 100% по налогу на недвижимость.

Общий объем налоговых льгот напрямую зависит от размера предприятия (то есть общее количество персонала и оборот предприятия) и произведенным вложениям в:

- создание нового предприятия;

- увеличение производственных мощностей или спектра услуг существующего предприятия;

- расширение спектра производимой продукции на существующем предприятии продуктами, которые до этого на данном предприятии не производились;

- существенные изменения в производственных процессах существующего предприятия.

Максимально допустимая интенсивность поддержки рассчитывается относительно произведенным вложениям, это:

60% от общего объема произведенных вложений для малых предприятий;

50% для предприятий, соответствующем параметрам среднего бизнеса;

40% для крупных коммерческих обществ.

Почему Латгалия?

Латгалия – это регион со множеством преимуществ. Одно из таких – географическое положение и развитая, в связи с этим транспортная инфраструктура, что позволяет легко планировать перевозки как внутри нашей страны, так и на территории других стран.

Иностранные инвесторы все чаще выбирают Латгалию как базовое место для своих производственных предприятий, объясняя это значительно более низкими издержками производства, а также доступными ресурсами и сырьём. Не маловажны также существующие индустриальные традиции в металлообработке и машиностроении, текстильной промышленности, деревообработке, производстве продуктов питания и напитков, а также образовавшиеся кластеры в сферах электроники.

Самоуправления в Латгалии особенно заинтересованы в развитии своих промышленных территорий, в связи с чем регулярно реализуются проекты по обустройству этих территорий для нужд предпринимательства. Практически в каждом месте есть специалисты, готовые помочь разобраться в бюрократии, найти нужные контакты, что особенно важно для иностранных компаний.

В Латгалии также доступны различные программы поддержки Европейского Союза, программа вида на жительство и другие инструменты поддержки, что делает ее подходящим местом для инвестиций.

О юридических требованиях, которым должны соответствовать инвестиции при подаче заявки на получение прямых налоговых льгот СЭЗ, а также дополнительную информацию о правилах работы Латгальской СЭЗ и документации, которую необходимо предоставить, вы можете узнать, связавшись с администрацией Латгальской СЭЗ. Сделать это можно, написав на e-мейл: lsez@lpr.gov.lv или по тел. +371 26511047, а также на сайте www.lpr.gov.lv/lsez.

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