Когда за окном начинает идти снег, а на соседних балконах появляются яркие рождественские гирлянды — мы вдруг осознаем, как же быстро наступило предновогоднее время. А значит, пора решить, где и как провести это время с близкими, включая коллег — в конце концов, это люди, с которыми мы проводим большую часть года. К тому же, корпоративные мероприятия — это прекрасный способ почувствовать себя частью команды и вместе вспомнить, какая работа была проделана в уходящем году.

Чтобы избежать ежегодной суеты в поиске идей для корпоративных мероприятий, Hampton by Hilton Riga Airport в этом году предлагает несколько действительно необычных и интересных идей. В этом году, планируя праздник в современном и уютном пространстве Hampton by Hilton, вы сможете скомбинировать три классических предложения с особыми творческими мероприятиями.

Мастер-класс по изготовлению имбирных пряников

Рождество действительно невозможно представить без пипаркукас — те, кто каждый год придерживается традиции приготовления этих имбирных пряников, знают, что это не только "аппетитный" способ провести время, но и возможность творчески проявить себя. У каждой рабочей команды есть свои внутренние шутки и ценности, которые можно выразить в процессе совместной готовки. Подобные мероприятия способствуют укреплению духа коллектива и оставляют незабываемые воспоминания. Только представьте, каким может быть процесс коллективного "строительства" имбирных домиков, где каждой команде потребуется свой архитектор, художник и команда поддержки! Почти как на работе, — только весело и в непринужденной обстановке.

Бранч для команды

Обычно общие обеды с коллегами ограничиваются быстрым перекусом во время перерыва, — и в эти моменты разговоры обычно возвращаются к актуальным рабочим задачам. Бранч для команды — это способ не только порадовать коллектив действительно вкусными угощениями, но и заслуженный отдых, позволяющий забыть о повседневных заботах. Дегустация праздничных угощений на любой вкус в непринужденной обстановке в очередной раз напомнит команде, что каждый член коллектива ценен и незаменим.

Праздничный ужин

Если вы хотите, чтобы предновогодний праздник для вашего коллектива стал по-настоящему особенным — выберите праздничный ужин, и сближение произойдет в особо изысканной обстановке! Меню команды шеф-поваров Hampton by Hilton Riga Airport включает сезонные кулинарные шедевры — во время ужина каждый гость сможет насладиться тремя различными блюдами в особой праздничной атмосфере.

Кажется, что эти идеи слишком простые? Это только начало! Каждое из этих предложений от Hampton by Hilton Riga Airport можно дополнить особым развлекательным мероприятием, чтобы сделать ваш вечер по-настоящему незабываемым.

"Винное казино" — увлекательный и познавательный вечер с командой и друзьями, во время которого гости имеют возможность насладиться восемью различными винами, сделать ставки и попытаться определить происхождение вина, сорт винограда и год урожая. Игра проводится под руководством профессионального сомелье.

Художественный мастер-класс — отличная возможность раскрепостить свою творческую натуру за бокалом хорошего вина. Если вдруг у кого-то из команды возникнут сомнения, с какой стороны подойти к холсту или как правильно держать кисть — на помощь придут художники, под руководством которых и будет проходить мастер-класс.

Чайная церемония — праздник можно продолжить с особым изяществом. Чайная церемония — это уникальный культурный опыт, во время которого каждый сможет не только попробовать разные экзотические чаи, но и создать собственный чайный микс на свой вкус.

Игра "Мафия" — насколько хорошо вы знаете своих коллег? Уверены, что можете доверять вашему бухгалтеру? Способен ли ваш любимый коллега на коварное предательство? Игра "Мафия" — отличный способ проверить, насколько сплочена ваша команда!

Все предложенные в статье варианты предназначены для корпоративных клиентов и индивидуальных групп. Количество участников ограничено. Предложение Hampton by Hilton Riga Airport для корпоративных мероприятий активно с ноября 2023 года по февраль 2024 года (включительно).

Чтобы узнать больше о каждом из предложений, включая количество участников для каждого мероприятия, а также чтобы забронировать время для вашего корпоративного мероприятия, свяжитесь с Hampton by Hilton Riga Airport по телефону 26396319 или напишите по адресу kristine.mikelsone@hamptonrigaairport.com





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