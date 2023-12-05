Ни для кого не секрет, что спрос населения на качественное арендное жилье за последний год стремительно вырос. В условиях стремительного роста ставки Euribor потенциальные покупатели находят аренду недвижимости привлекательным вариантом, что подтверждают и цифры: сейчас аренда недвижимости в Риге на 9%* выгоднее, чем покупка ее с помощью банковской ипотеки. Аренда недвижимости позволяет выждать и сэкономить, пока рынок недвижимости не станет более выгодным для покупателя, не жертвуя при этом желаемым уровнем комфорта. Кроме того, аренда означает меньше долгосрочных обязательств и больше возможностей для мобильности. Если вы являетесь владельцем квартиры или частного дома, воспользуйтесь возможностью регулярного и стабильного дохода – сдайте недвижимость в аренду, доверьте ее надзор «Latio» и забудьте обо всех заботах, связанных с поиском арендатора, документов и другие вопросы.

Оптимизированная окупаемость инвестиций и стабильная прибыльность

Недвижимость – ваш самый ценный актив. Действуя продуманно, сдача в аренду может принести гарантированную и стабильную прибыль. Насколько прибыльна недвижимость, показывает ее норма доходности, которая рассчитывает потенциальную годовую прибыль от сдачи недвижимости в аренду за максимально возможную ежемесячную плату. Cдавать жилье в аренду выгодно, начиная с доходности 4%, но более высокую отдачу от инвестиций будет иметь недвижимость с доходностью от 5 до 10%. При осмотре квартиры или дома агент недвижимости поможет определить наиболее стратегически подходящую и рыночную арендную плату, одновременно обеспечив лучшее предложение потенциальным арендаторам.

Тщательный отбор и проверка арендаторов

Поиск арендатора зачастую является самой большой головной болью для собственника. Найти подходящего человека, которому можно безопасно передать ключи от дома, — это трудоемко и даже страшно. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, специалисты всегда рекомендуют проверять потенциального арендатора, максимально обращая внимание на отзывы с предыдущего места проживания, платежеспособность и репутацию. Заботясь о том, чтобы сделка была «perfect match», то есть идеальная совместимость для обеих сторон, специалисты «Latio» найдут и проверят потенциального арендатора, гарантируя передачу арендуемого имущества в хорошие руки.

Профессиональная подготовка и консультации договора аренды

Если собственник ранее не сталкивался со сдачей жилья в аренду, самым сложным этапом будет правильное составление договора аренды. Правоотношения между арендодателем и арендатором определяются Законом об аренде жилых помещений, который включает обязанности и права обеих сторон на протяжении всего срока действия договора аренды. Самой большой угрозой может оказаться неграмотно составленный договор, отражающий только интересы той или иной стороны – например, если в договоре не предусмотрены действия в случае просрочки платежей или собственник не зафиксировал техническое состояние жилья перед его сдачей в аренду. Специалисты «Latio» позаботятся о подготовке и взаимном согласовании договора аренды с обеих сторон, а также помогут зарегистрировать его в Земельной книге и Службе государственных доходов, избавив собственника от лишних забот.

Аренда недвижимости как вид хозяйственной деятельности

Если подготовка договора аренды может показаться обременительной, то налоговые нюансы часто сбивают собственника с толку еще в большей мере. Не следует забывать, что сдача недвижимости в аренду – это хозяйственная деятельность, требующая уплаты налогов в одном из двух налоговых режимов, предлагаемых государством. Собственник может выбрать уплату налогов в классическом режиме хозяйственной деятельности с прогрессивной ставкой 20%, 23% или 31% и имеет право вычесть понесенные расходы, либо воспользоваться правом не регистрировать хозяйственную деятельность, уведомив об этом Службу государственных доходов, и платить налог в размере 10% без права вычета понесенных расходов, за исключением налога на недвижимость. Зная, что оба режима уплаты налогов имеют свои нюансы, специалисты «Latio» предоставят собственнику профессиональную юридическую консультацию и оценят наиболее подходящий сценарий – особенно, если у одного собственника несколько объектов сдачи в аренду.

Оперативное решение проблемных ситуаций в любое время суток

Правы те, кто осознают - ничто не вечно. Даже самый аккуратный и надежный арендатор может столкнуться с ситуацией, когда в экстренном случае необходимо срочно обратиться за помощью к сантехнику или ремонтнику. Обычно в таких случаях собственник жилья решает проблему сам, но что делать тем собственникам, которые проживают за границей или не имеют возможности оперативно обследовать свое имущество? Выбрав услугу «Latio» по надзору за арендным жильем, собственник может спать спокойно – если во время действия договора аренды произойдет что-то незапланированное, специалисты позаботятся о привлечении соответствующего мастера и максимально быстром устранении проблемы. Также «Latio» гарантирует регулярный осмотр арендуемых помещений по предварительному согласованию с арендатором, а также примет и подготовит имущество для следующего арендатора.

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* Индекс рассчитан путем сравнения потенциального среднемесячного платежа по ипотечному кредиту сроком кредита 25 лет в новых проектах двухкомнатных квартир площадью 40-70 м² со средней стоимостью аренды, указанной в объявлениях в ноябре в одном из самых востребованных районов Риги.

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