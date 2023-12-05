Рождественская космическая станция - зрелищный зимний фестиваль, открывшийся неделю назад в Пакруойской усадьбе, в этом году посылает важное послание: мы можем праздновать так, чтобы природа гордилась нами. Инсталляция на тему океанских глубин, занимающая несколько гектаров, приглашает посетителей стать героями - спасителями природы.

"Живя, создавая, празднуя и веселясь, мы постоянно потребляем, и если мы действуем безответственно, то можем нанести серьезный вред нашей собственной среде обитания, природе. Мы хотим говорить на эту тему, потому что знаем, что наши посетители - сознательные, ответственные и неравнодушные люди, которые обязательно услышат наше послание", - говорят организаторы фестиваля "Рождественская космическая станция".

Приглашая вас отправиться в глубины океанов и познакомиться с их обитателями, красочные световые скульптуры служат не только для веселья и развлечения. 9-метровый монстр здесь - напоминание о том, что все, чем мы наслаждаемся сегодня, может вскоре исчезнуть. Он рассказывает историю загрязненных океанов и призывает нас стать их спасителями: сортировать отходы и действовать ответственно.

"И сами мы, думая об устойчивом развитии, стараемся производить как можно больше украшений для нашей усадьбы на месте, следим за тем, чтобы каждый продукт был как можно более многоразовым, а все отходы надлежащим образом сортировались", - говорят организаторы.

Еще один экологичное решение в этом году - лазерное шоу, которое также несет важную идею. В преддверии главного праздника года Рождественская космическая станция показывает, что лазеры - это гораздо более экологичная, но не менее зрелищная альтернатива фейерверкам, которые загрязняют воздух тяжелыми частицами и металлами.

"Ответственное празднование - это, пожалуй, лучший подарок, который мы можем сделать Земле и Вселенной в этом году. Еще одним напоминанием о необходимости беречь не только нашу планету, но и окружающую нас бесконечность, является космическая инсталляция, где мы знакомим гостей с Солнечной системой и самыми далекими галактиками", - говорит команда Пакруойской усадьбы.

Для создания рождественской атмосферы фестиваль также выбрал экологичные решения. Как только посетители попадают на территорию, их встречают десятки елей, которые были срублены для производства биотоплива, но команда усадьбы попросила дать возможность десяткам тысяч людей из Литвы и Латвии насладиться ими, прежде чем они будут сожжены.

Церемония открытия с множеством сюрпризов

"Мы стремились предложить нашим гостям самые разнообразные впечатления, сочетая театр, элементы шоу, музыку, свет и рождественское настроение. Это непростая задача, поэтому мы пригласили известных в Литве артистов присоединиться к творческой команде из 50 человек, которая занималась созданием фестиваля. Среди них композитор Леон Сомов, художник по свету Вилиус Вилутис и другие", - рассказывают организаторы зимнего фестиваля.

"Уникальность этого фестиваля в его наполненностью действием. Фестиваль полон активостей: актеры и аниматоры устраивают представления, зрелищные лазерные и огненные шоу радуют зрителей, эмоции создает уникальная музыка, гномы помогают писать письма Деду Морозу и обучают различным ремеслам, на главной сцене проходят различные выступления. Это не просто очередной красивый парк скульптур, а настоящий праздник", - говорят организаторы.

Зимний фестиваль "Рождественская космическая станция" в Пакруйоской усадьбе будет радовать посетителей каждую пятницу и выходные дни до 14 января. В праздничный период, с 25 декабря по 1 января, фестиваль будет работать каждый день.

Подробнее о фестивале: www.pakrojasmuiza.lv

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